По данным журналистского расследования Петр Порошенко и Борис Ложкин получили десятки миллионов долларов от сделки по продаже медиахолдинга UMH бизнесмену из окружения экс-президента Виктора Януковича Сергею Курченко.
Где же новый майдан, Мустафа? Где твоя бескомпромиссная гражданская позиция? Или россыпи бриллиантов и нала из е-деклараций чинов да депутатов - не повод для бунта? Если мы обрели достоинство, терпеть такое надругательство над собой нам не с руки.
Игорь Райнин на посту главы администрации президента займется скорее региональной политикой и и менеджерскими задачами, а на внутренней, политической жизни сконцентрируется Виталий Ковальчук, отметил политолог Андрей Золотарев.
Рассуждать об увеличении инвестиций в экономику Украины в ее нынешнем состоянии могут только самые смелые мечтатели. Когда чиновник уровня Ложкина становится "главным по инвестициям", это не может не удивить. Последним таким "главным" был… Каськив.
Итак, давно анонсированная отставка Бориса Ложкина с поста главы АП состоялась. На его место назначен глава Харьковской ОГА Игорь Райнин. Имеет смысл объяснить некоторые моменты, связанные с этой кадровой пертурбацией.
Замену главы Администрации президента вряд ли стоит считать топовым событием в украинской политической жизни. Тем не менее, она дает немало пищи для размышлений и заставляет в очередной раз отдать должное чуйке и смекалке Бориса Ложкина.
О том, какой будет работа Администрации президента при новом главе Игоре Райнине, рисках, связанных с назначением и задачах, поставленных перед новым руководителем, РИА Новости Украина рассказал политолог Михаил Павлив.
Эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец заявил, что согласие работать в Национальном инвестиционном совете Джорджа Сороса, исполнительного директора компании Unilever и руководства Socar - это некая политическая поддержка.
Экономический эксперт Виктор Федоров считает, что личность главы Национального инвестиционного совета играет значительную роль, поскольку он будет разговаривать с первыми лицами крупных корпораций, поэтому он должен вызывать доверие.
Политолог Александр Кочетков и финансовый аналитик Григорий Перерва в эфире "ГС" обсудили политические и экономические аспекты назначения Бориса Ложкина главой Национального инвестиционного совета, а Игоря Райнина – главой АП.
В Одесской области произошли погромы ромских домов, на пост главы Администрации президента назначен Игорь Райнин, появилась новая информация о "тайных тюрьмах" СБУ. События в эфире ГС прокомментировала политический эксперт Янина Соколовская.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По данным журналистского расследования Петр Порошенко и Борис Ложкин получили десятки миллионов долларов от сделки по продаже медиахолдинга UMH бизнесмену из окружения экс-президента Виктора Януковича Сергею Курченко.