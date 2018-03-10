наверх
10.03.201806:45
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Борис Ложкин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 91
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Петр Порошенко и Борис Ложкин. Архивное фото
    Порошенко и Ложкин причастны к "грязной" сделке с Курченко - Al Jazeera
    01:27 09.02.2018
    10506
    По данным журналистского расследования Петр Порошенко и Борис Ложкин получили десятки миллионов долларов от сделки по продаже медиахолдинга UMH бизнесмену из окружения экс-президента Виктора Януковича Сергею Курченко.
    Петр Порошенко и Борис Ложкин. Архивное фото
    Порошенко вывел экс-главу АП Ложкина из состава Нацинвестсовета
    18:42 07.02.2018
    142
    И.о. секретаря Национального инвестиционного совета вместо Бориса Ложкина назначен Дмитрий Шимкив, зам главы администрации президента.
    Борис Ложкин
    Ложкин, помните такого? А инвестиции, знаете о таких?
    13:12 16.12.2017
    1479
    Действительно, Украина обладает серьезным внутренним инвестиционным ресурсом, в чем общество могло убедиться год назад, когда ознакомилось с электронными декларациями власть имущих.
    Петр Порошенко и Борис Ложкин. Архивное фото
    В чем сила, брат? Год без Ложкина - год без инвестиций
    19:28 05.09.2017
    869
    Обещанного три года ждут. Обещанных Ложкиным многомиллиардных инвестиций в отечественную экономику ждем пока только один год. Еще два - значит, можно спать спокойно и власти, и населению. И экономике.
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Электронная декларация как явка с повинной
    18:35 31.10.2016
    1809Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Где же новый майдан, Мустафа? Где твоя бескомпромиссная гражданская позиция? Или россыпи бриллиантов и нала из е-деклараций чинов да депутатов - не повод для бунта? Если мы обрели достоинство, терпеть такое надругательство над собой нам не с руки.
    Борис Ложкин
    Ложкин представил свою книгу в Европе
    11:35 24.10.2016
    66
    На презентации книги "Четвертая республика" экс-главы Администрации президента Петра Порошенко и его близкого соратника Бориса Ложкина принял участие экс-посол Германии в Украине Дитмар Штюдеманн.
    Петр Порошенко и Борис Ложкин. Архивное фото
    Порошенко мог бы подарить Roshen - Ложкин
    09:06 09.09.2016
    1865Рокировка в АП
    Как заявил бывший глава Администрации президента, у него "устойчивое ощущение", что Порошенко "с удовольствием продал бы Roshen, и "в результате это случится".
    Мишел Темер
    Резонанса хватало. ТОП событий недели
    13:36 04.09.2016
    625
    Агентство РИА Новости Украина подводит итоги прошедшей недели. Теракт в Бишкеке, неспокойная Лощиновка, День знаний в Украине и перемирие в Донбассе. Не только эти события были в центре внимания.
    Администрация Президента Украины
    Клан Порошенко сформировался, но он не устоит. Экспертные итоги недели
    18:47 02.09.2016
    11658Рокировка в АП
    Судя по кадровым решениям, президент Петр Порошенко готовится к каким-то решительным шагам, внутриполитическая борьба в Украине серьезно обострится уже в ближайшее время, прогнозируют эксперты.
    Руслан Бортник
    Порошенко окончательно сформировал политическую "Семью" – Бортник
    16:32 02.09.2016
    1474Рокировка в АП
    Президент смог сформировать вокруг себя замкнутый цикл власти, который не оставил не то что оппонентов, но не осталось даже людей, способных высказать свое мнение, отметил политолог Руслан Бортник.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Новый глава АП: Первым поста губернатора может лишиться Саакашвили – Золотарев
    16:24 02.09.2016
    2092
    Игорь Райнин на посту главы администрации президента займется скорее региональной политикой и и менеджерскими задачами, а на внутренней, политической жизни сконцентрируется Виталий Ковальчук, отметил политолог Андрей Золотарев.
    Борис Ложкин
    Инвестиционный проект по фамилии Ложкин
    16:52 31.08.2016
    768Рокировка в АП
    Рассуждать об увеличении инвестиций в экономику Украины в ее нынешнем состоянии могут только самые смелые мечтатели. Когда чиновник уровня Ложкина становится "главным по инвестициям", это не может не удивить. Последним таким "главным" был… Каськив.
    Борис Ложкин. Архивное фото
    Ложкин уйдет из политики обратно в бизнес - Раимов
    15:10 31.08.2016
    72Рокировка в АП
    По словам политтехнолога Дмитрия Раимова, экс-глава Администрации президента Борис Ложкин не смог найти себя в государственном аппарате и в полной мере применить на практике свои знания.
    Игорь Райнин и Борис Ложкин
    Туман рассеялся. Смена главы АП от бизнесмена – к чиновнику
    12:59 31.08.2016
    496Рокировка в АП
    Итак, давно анонсированная отставка Бориса Ложкина с поста главы АП состоялась. На его место назначен глава Харьковской ОГА Игорь Райнин. Имеет смысл объяснить некоторые моменты, связанные с этой кадровой пертурбацией.
    Администрация Президента Украины
    Реформирование в АП: через час по чайной ложке каждые полгода
    19:00 30.08.2016
    287Рокировка в АП
    Замену главы Администрации президента вряд ли стоит считать топовым событием в украинской политической жизни. Тем не менее, она дает немало пищи для размышлений и заставляет в очередной раз отдать должное чуйке и смекалке Бориса Ложкина.
    Игорь Райнин
    Порошенко нужен такой бесцветный трудяга и канцелярист, как Райнин – Павлив
    15:07 30.08.2016
    579Рокировка в АП
    О том, какой будет работа Администрации президента при новом главе Игоре Райнине, рисках, связанных с назначением и задачах, поставленных перед новым руководителем, РИА Новости Украина рассказал политолог Михаил Павлив.
    Борис Ложкин. Архивное фото
    Инвестиции, имидж Украины и Ложкин. Чего ждать ближайшее время?
    14:49 30.08.2016
    506Рокировка в АП
    Эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец заявил, что согласие работать в Национальном инвестиционном совете Джорджа Сороса, исполнительного директора компании Unilever и руководства Socar - это некая политическая поддержка.
    Борис Ложкин. Архивное фото
    Увеличит ли Ложкин приток инвестиций? Мнение эксперта
    10:26 30.08.2016
    349Рокировка в АП
    Экономический эксперт Виктор Федоров считает, что личность главы Национального инвестиционного совета играет значительную роль, поскольку он будет разговаривать с первыми лицами крупных корпораций, поэтому он должен вызывать доверие.
    Игорь Райнин и Борис Ложкин
    Замена Ложкина на Райнина, которые даже внешне похожи. Мнения экспертов
    09:02 30.08.2016
    415Рокировка в АП
    Политолог Александр Кочетков и финансовый аналитик Григорий Перерва в эфире "ГС" обсудили политические и экономические аспекты назначения Бориса Ложкина главой Национального инвестиционного совета, а Игоря Райнина – главой АП.
    Беспорядки в Одесской области
    Главные за вчера: убийство в Лощиновке, Райнин и "тюрьмы" СБУ
    07:11 30.08.2016
    900Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    В Одесской области произошли погромы ромских домов, на пост главы Администрации президента назначен Игорь Райнин, появилась новая информация о "тайных тюрьмах" СБУ. События в эфире ГС прокомментировала политический эксперт Янина Соколовская.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Петр Порошенко и Борис Ложкин. Архивное фото
    Порошенко и Ложкин причастны к "грязной" сделке с Курченко - Al Jazeera
    01:27 09.02.2018
    10506
    По данным журналистского расследования Петр Порошенко и Борис Ложкин получили десятки миллионов долларов от сделки по продаже медиахолдинга UMH бизнесмену из окружения экс-президента Виктора Януковича Сергею Курченко.
    Все теги

    Персоны

    Организации