1809

Где же новый майдан, Мустафа? Где твоя бескомпромиссная гражданская позиция? Или россыпи бриллиантов и нала из е-деклараций чинов да депутатов - не повод для бунта? Если мы обрели достоинство, терпеть такое надругательство над собой нам не с руки.