Мифология на то и мифология, чтобы уйти от логики как можно дальше. Множество конкурсов детского рисунка в 2014-15 годах для воинов АТО. Там всюду были танки Т-34 и подбитые немецкие танки... Сильна еще память о Великой Войне и Великой Победе.
По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, предприятия оборонного комплекса обеспечат армию новыми танками, новыми самолетами, бронетехникой и автомобилями, у военнослужащих "будут современное оружие и экипировка, будет достойная заработная плата".
Пока украинцы готовятся к удлиненным выходным и Дню защитника Украины, Институт национальной памяти позаботился об идеологической составляющей нового праздника. Подготовили настольную игру, обещают уличную выставку об УПА и много патриотического кино.
В субботу, 14 октября, украинцы будут праздновать День защитника Украины. Много мероприятий намечается, особенно в столице, и даже факельное шествие… но Вятрович, говорят, против! Как отреагировали на такое заявление в соцсетях?
Украинское руководство занято построением не украинской политической нации, а украинской этнической нации, используя лекала, которые признаны негодными еще 50-70 лет тому назад, уверен политолог Кость Бондаренко.
Прошедший в Киеве "Марш Героев" оказался, скорее, "маршем безысходности", считает политолог Руслан Бортник. Он также отмечает, что Порошенко вынужден конкурировать в медиа-пространстве с радикалами, чтобы не потерять поддержку многих украинцев.
Сообщается, что в Харькове состоится возложение цветов к подножию монумента возле Мемориала Славы, а также к памятнику Петру Сагайдачному. Также пройдет акция Конгресса украинских националистов и другие мероприятия.
Праздничный день 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы, – рискует оказаться для Украины по-настоящему жарким. В посвященных годовщине создания УПА и Дню защитника Украины акциях планируют поучаствовать около 30 тысяч радикально настроенных людей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".