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    День защитника Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Факельное шествие националистов в Киеве
    Героизируя УПА, идеологи перегибают оба конца палки
    14:54 17.10.2017
    1943Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Большинство киевлян так и не поняли, что за праздник такой за окном. То ли День защитника отечества, то ли День УПА, то ли православная Покрова. А факелы зачем? А людей там много?
    Факельное шествие националистов в Киеве
    Четыре праздника в одном флаконе
    15:54 16.10.2017
    836Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Мифология на то и мифология, чтобы уйти от логики как можно дальше. Множество конкурсов детского рисунка в 2014-15 годах для воинов АТО. Там всюду были танки Т-34 и подбитые немецкие танки... Сильна еще память о Великой Войне и Великой Победе.
    Модернизированный БТР-4 на выставке Укроборонпрома
    Гройсман сообщил об увеличении на треть военного бюджета Украины в 2018
    05:29 15.10.2017
    403Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, предприятия оборонного комплекса обеспечат армию новыми танками, новыми самолетами, бронетехникой и автомобилями, у военнослужащих "будут современное оружие и экипировка, будет достойная заработная плата".
    Первый в Украине памятник Петлюре установили в Виннице
    Первый в Украине памятник Петлюре установили в Виннице
    23:21 14.10.2017
    511Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Памятник установлен во дворе здания, где расположено областное радио. С 7 мая по 19 июня 1920 в здании размещалась Военно-походная канцелярия Главного атамана.
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Праздник к нам приходит. "Правильная" история ко Дню защитника Украины
    16:27 14.10.2017
    965Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Пока украинцы готовятся к удлиненным выходным и Дню защитника Украины, Институт национальной памяти позаботился об идеологической составляющей нового праздника. Подготовили настольную игру, обещают уличную выставку об УПА и много патриотического кино.
    День защитника Украины. Архивное фото
    Украина отмечает День защитника. Программа празднования
    06:45 14.10.2017
    1335Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Кроме нового праздника Дня защитника, в Украине 14 октября традиционно отмечаются церковный праздник Покров и День украинского казачества. Кроме того, 14 октября считается датой основания УПА.
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Вятрович против факельного шествия националистов: реакция в соцсетях
    16:38 13.10.2017
    1777Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    В субботу, 14 октября, украинцы будут праздновать День защитника Украины. Много мероприятий намечается, особенно в столице, и даже факельное шествие… но Вятрович, говорят, против! Как отреагировали на такое заявление в соцсетях?
    Кость Бондаренко
    Кость Бондаренко: Украина становится Албанией времен страшного диктатора
    09:14 28.09.2017
    1714
    Украинское руководство занято построением не украинской политической нации, а украинской этнической нации, используя лекала, которые признаны негодными еще 50-70 лет тому назад, уверен политолог Кость Бондаренко.
    Петр Порошенко принял участие в передаче военной техники личному составу ВСУ в Чугуеве
    Энергетика войны. 14 октября в кривых текстах президентских спичрайтеров
    08:15 16.10.2016
    2722Праздничные марши. "Азов", "Свобода" и День защитника
    Война является краеугольным камнем нынешнего киевского режима, а потому задачей дипломатии и является продолжение войны, а не ее прекращение.
    Военный марш в центре Киева. Архивное фото
    Украина во второй раз в истории празднует День защитника
    06:59 14.10.2016
    946
    Празднование Дня защитника Украины начнется с молебнов, которые во всех воинских частях и в зоне конфликта в Донбассе проведут военные капелланы христианских конфессий.
    Празднование Дня защитника Украины
    День ОУН-УПА и День защитника Украины не стоит связывать - эксперт
    05:56 16.10.2015
    416День защитника Украины и "Марш героев"
    Более 150 украинских военных в День защитника, который Украина впервые отпраздновала 14 октября, получили награды от президента и отличия Министерства обороны.
    Участники Марша героев
    Прошедший "Марш Героев" оказался на деле "маршем безысходности" - Бортник
    19:21 15.10.2015
    2217День защитника Украины и "Марш героев"
    Прошедший в Киеве "Марш Героев" оказался, скорее, "маршем безысходности", считает политолог Руслан Бортник. Он также отмечает, что Порошенко вынужден конкурировать в медиа-пространстве с радикалами, чтобы не потерять поддержку многих украинцев.
    Петр Порошенко на выставке военной техники в Киеве
    Порошенко на выставке военной техники в Киеве 
    10:44 14.10.2015
    851День защитника Украины и "Марш героев"
    Президент Украины Петр Порошенко в среду на Михайловской площади в Киеве открыл выставку военной техники. Подробнее о мероприятии в День защитника Украины смотрите в фоторепортаже.
    Милиция в Харькове. Архивное фото
    Охрану правопорядка в Харькове будут обеспечивать 300 милиционеров
    08:59 14.10.2015
    122День защитника Украины и "Марш героев"
    Сообщается, что в Харькове состоится возложение цветов к подножию монумента возле Мемориала Славы, а также к памятнику Петру Сагайдачному. Также пройдет акция Конгресса украинских националистов и другие мероприятия.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко поздравил украинцев с Днем защитника
    08:51 14.10.2015
    145День защитника Украины и "Марш героев"
    В среду в Украине отмечается День защитника. Президент Петр Порошенко поздравил украинцев на своей странице в Facebook и обнародовал видеоролик о Вооруженных силах Украины.
    Украинский военный. Архивное фото
    Украина впервые отмечает День защитника
    06:31 14.10.2015
    1061День защитника Украины и "Марш героев"
    К массовым акциям в центральной части Киева тщательно подготовилась столичная милиция: за общественным правопорядком в усиленном режиме будут следить "достаточное количество правоохранителей".
    Марина Порошенко
    Марина Порошенко поздравила украинцев с Покровой и Днем защитника 
    01:36 14.10.2015
    743День защитника Украины и "Марш героев"
    Глава государства разместил видео поздравления своей супруги на странице в Facebook, добавив, что присоединяется к ее поздравлениям. День защитника Украины впервые отмечается 14 октября.
    Факельный марш в Киеве
    "Марш Героев" в Киеве 14 октября. Радикалы и националисты покажут свою силу
    16:12 13.10.2015
    3831День защитника Украины и "Марш героев"
    Праздничный день 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы, – рискует оказаться для Украины по-настоящему жарким. В посвященных годовщине создания УПА и Дню защитника Украины акциях планируют поучаствовать около 30 тысяч радикально настроенных людей.
    День защитника Украины. Видео
    Порошенко опубликовал видео ко Дню защитника Украины 
    06:19 13.10.2015
    1643День защитника Украины и "Марш героев"
    14 октября – праздник всех, кто любит Украину. Праздник тех, кто телом, сердцем и душой почувствовал свою ответственность и причастность к обороне Украины, говорится в сообщении президента.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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