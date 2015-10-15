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    Прошедший "Марш Героев" оказался на деле "маршем безысходности" - Бортник

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    День защитника Украины и "Марш героев" (64)

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    Прошедший в Киеве "Марш Героев" оказался, скорее, "маршем безысходности", считает политолог Руслан Бортник. Он также отмечает, что Порошенко вынужден конкурировать в медиа-пространстве с радикалами, чтобы не потерять поддержку многих украинцев.
    Участники Марша героев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    В среду, 14 октября, в новый государственный праздник — День защитника Украины — в Киеве прошел "Марш Героев", в котором приняли участие представители различных националистических организаций.

    Марш героев в Киеве
    Радіо Свобода (www.radiosvoboda.org) на Youtube
    Видео. "Марш героев" в Киеве

    Так, "Правый сектор", члены которого приняли участие в марше, заявил, что готовится брать власть в свои руки.

    "Члены "Правого сектора" намерены проводить акции гражданского неповиновения в регионах Украины, где по результатам местных выборов победят представители старой власти. В этих регионах будет установлено "прямое народовластие". Цель этих акций — захват власти сразу по всей Украине и на всех уровнях", — сделал громкое заявление заместитель лидеры "ПС" Дмитрия Яроша — Андрей Шараскин.

    В то же время, политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что прошедший марш стал, скорее, "маршем безысходности" для радикальных сил, потому что ничего принципиально нового, а также по-настоящему опасного для власти "марширующие" не предложили.

    Свое мнение эксперт выразил в комментарии РИА Новости Украина.

    Бортник рассказывает, что внимательно следил за столичным маршем 14 октября, но не услышал и не увидел конкретных претензий лидеров ВО "Свободы" Олега Тягнибока или "Правого сектора" — Дмитрия Яроша — к власти, как это было раньше. Конкретные персоналии — например, Петр Порошенко, Арсен Аваков — как это было раньше, не назывались, не было и традиционных для националистов попыток угроз, давления на власть. Вместо этого звучали яркие громкие кричалки, которые бывают во время футбольных матчей.

    Марш Героев в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Фотолента. Митинг на Михайловской площади в Киеве и подготовка к "Маршу Героев"

    Подобное поведение "марширующих" дало основание Бортнику назвать происходящее "маршем безысходности".

    "Это была, скорее, попытка Яроша и Тягнибока удержать своих сторонников под контролем. Потому что если бы они (Ярош и Тягнибок — ред.) этот марш не провели, то тогда получилось бы, что они уже не лидеры, а появились бы лидеры новые, гораздо менее контролируемые. Так что здесь была еще задача выпустить пар", — сказал эксперт.

    В то же время, Бортник отмечает, что после 14 октября сложилось впечатление, что власть в информационном поле конкурировала со "Свободой" и "Правым сектором", о чем, в частности, говорила достаточно радикальная речь Порошенко, произнесенная им на острове Хортица.

    "Порошенко, по сути, оказался в заложниках у правых радикалов, вынужден конкурировать с ними в глазах радикально настроенных украинцев", - сообщил политолог. Он добавил, что если Порошенко не будет этого делать, то станет президентом достаточно узкого сегмента украинцев.

    Во главе колонны были люди в казачьем костюме, форме УПА и в камуфляже эпохи АТО
    Александр Белокобыльский
    Фотолента. Марш в честь УПА в Харькове: "Азов", "Схидный корпус", БТР

    Прокомментировал Бортник и недавние обыски у свободовцев, которые уже успели назвать "политической расправой власти". Отвечая на вопрос, поможет ли "Свободе" позиция жертвы властей нарастить заметно просевший рейтинг, эксперт отметил, что "в какой-то мере — да, но социология показывает, что особенного роста рейтингов "Свобода" после событий под Верховной Радой и следующим за этим давление государственных органов не получила".

    "Тем более, "Свобода" — уже не главная сила правого фланга украинской политики. Если посмотреть социологию, то рейтинг "Правого сектора" выше где-то в два раза, нежели "Свободы". И если сегодня говорить об объединении этих националистических сил, а это был бы логичный шаг, то, скорее, "Свободе" нужно было бы присоединяться к "Правому сектору", а не наоборот", — считает политолог.

    По словам Бортника, в отличие от "Свободы", "Правый сектор" такого серьезного давления практически не испытывает.

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    "Более того, "Правый сектор" смог отстоять свою позицию по Мукачево — никто не понес наказания, поэтому здесь (в отношениях "Свободы" и "ПС" — ред.) есть и элемент внутренней конкуренции, и ключевой силой, все-таки, в этой части политики является "Правый сектор", а не "Свобода", — резюмировал эксперт. 

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