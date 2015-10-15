Прошедший "Марш Героев" оказался на деле "маршем безысходности" - Бортник

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В среду, 14 октября, в новый государственный праздник — День защитника Украины — в Киеве прошел "Марш Героев", в котором приняли участие представители различных националистических организаций.

Так, "Правый сектор", члены которого приняли участие в марше, заявил, что готовится брать власть в свои руки.

"Члены "Правого сектора" намерены проводить акции гражданского неповиновения в регионах Украины, где по результатам местных выборов победят представители старой власти. В этих регионах будет установлено "прямое народовластие". Цель этих акций — захват власти сразу по всей Украине и на всех уровнях", — сделал громкое заявление заместитель лидеры "ПС" Дмитрия Яроша — Андрей Шараскин.

В то же время, политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что прошедший марш стал, скорее, "маршем безысходности" для радикальных сил, потому что ничего принципиально нового, а также по-настоящему опасного для власти "марширующие" не предложили.

Свое мнение эксперт выразил в комментарии РИА Новости Украина.

Бортник рассказывает, что внимательно следил за столичным маршем 14 октября, но не услышал и не увидел конкретных претензий лидеров ВО "Свободы" Олега Тягнибока или "Правого сектора" — Дмитрия Яроша — к власти, как это было раньше. Конкретные персоналии — например, Петр Порошенко, Арсен Аваков — как это было раньше, не назывались, не было и традиционных для националистов попыток угроз, давления на власть. Вместо этого звучали яркие громкие кричалки, которые бывают во время футбольных матчей.

Подобное поведение "марширующих" дало основание Бортнику назвать происходящее "маршем безысходности".

"Это была, скорее, попытка Яроша и Тягнибока удержать своих сторонников под контролем. Потому что если бы они (Ярош и Тягнибок — ред.) этот марш не провели, то тогда получилось бы, что они уже не лидеры, а появились бы лидеры новые, гораздо менее контролируемые. Так что здесь была еще задача выпустить пар", — сказал эксперт.

В то же время, Бортник отмечает, что после 14 октября сложилось впечатление, что власть в информационном поле конкурировала со "Свободой" и "Правым сектором", о чем, в частности, говорила достаточно радикальная речь Порошенко, произнесенная им на острове Хортица.

"Порошенко, по сути, оказался в заложниках у правых радикалов, вынужден конкурировать с ними в глазах радикально настроенных украинцев", - сообщил политолог. Он добавил, что если Порошенко не будет этого делать, то станет президентом достаточно узкого сегмента украинцев.

Прокомментировал Бортник и недавние обыски у свободовцев, которые уже успели назвать "политической расправой власти". Отвечая на вопрос, поможет ли "Свободе" позиция жертвы властей нарастить заметно просевший рейтинг, эксперт отметил, что "в какой-то мере — да, но социология показывает, что особенного роста рейтингов "Свобода" после событий под Верховной Радой и следующим за этим давление государственных органов не получила".

"Тем более, "Свобода" — уже не главная сила правого фланга украинской политики. Если посмотреть социологию, то рейтинг "Правого сектора" выше где-то в два раза, нежели "Свободы". И если сегодня говорить об объединении этих националистических сил, а это был бы логичный шаг, то, скорее, "Свободе" нужно было бы присоединяться к "Правому сектору", а не наоборот", — считает политолог.

По словам Бортника, в отличие от "Свободы", "Правый сектор" такого серьезного давления практически не испытывает.

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"Более того, "Правый сектор" смог отстоять свою позицию по Мукачево — никто не понес наказания, поэтому здесь (в отношениях "Свободы" и "ПС" — ред.) есть и элемент внутренней конкуренции, и ключевой силой, все-таки, в этой части политики является "Правый сектор", а не "Свобода", — резюмировал эксперт.