Накануне в Лос-Анджелесе состоялась юбилейная, 90-я церемония вручения наград премии "Оскар", Белый дом обвинил Россию в игнорировании резолюции ООН, а также были оглашены предварительные итоги парламентских выборов в Италии.
Среди всех памятных дат 14 октября стало одним из наиболее "горячих". Ведь кроме Дня защитника и Покровы в этот день отмечают годовщину УПА. Традиционно не обходится без эксцессов, ведь националисты проводят марши и факельные шествия.
В Киеве в субботу, 14 октября, ожидается большой марш УПА. В нем примут участие представители "Правого сектора", "Национального корпуса" и "ВО Свобода". Политологи и правоохранители не исключают провокаций.
Украинское руководство занято построением не украинской политической нации, а украинской этнической нации, используя лекала, которые признаны негодными еще 50-70 лет тому назад, уверен политолог Кость Бондаренко.
Парламент рекомендовал Министерству социальной политики создать специализированное подразделение по делам бывших партизан в составе Госслужбы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции (АТО).
Тема Волынской трагедии выгодна правым и популистам в обеих странах. Изучение темных страниц украинско-польской истории учеными-историками - долгий и кропотливый процесс, которому сильно мешают политические манипуляции, считает историк Георгий Касьянов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Накануне в Лос-Анджелесе состоялась юбилейная, 90-я церемония вручения наград премии "Оскар", Белый дом обвинил Россию в игнорировании резолюции ООН, а также были оглашены предварительные итоги парламентских выборов в Италии.