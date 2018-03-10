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    Украинская повстанческая армия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 91
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    Марш националистов во Львове
    Хроника 4 марта: факельное шествие националистов по Львову, Оскар-2018
    09:18 05.03.2018
    720Обстрел консульства Польши в Луцке
    Накануне в Лос-Анджелесе состоялась юбилейная, 90-я церемония вручения наград премии "Оскар", Белый дом обвинил Россию в игнорировании резолюции ООН, а также были оглашены предварительные итоги парламентских выборов в Италии.
    Александр Скубченко
    Украина должна помнить преступное нечеловечное бандеровское наследие
    13:50 09.02.2018
    4614Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По мнению блогера Александра Скубченко, в Украине следует на законодательном уровне признать преступления УПА, осудить и запретить их героизацию, чтобы "зверства бандеровцев" не повторились.
    В Польше разрушили памятник воинам УПА
    Из памятника воинам УПА в Польше сделали дорогу - СМИ
    12:21 22.11.2017
    2239Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Из камней, оставшихся от разрушенного монумента в польском селе Грушовичи, вымостили дорогу. Местные власти боялись, что из памятника сделают реликвию.
    Факельное шествие националистов в Киеве
    Героизируя УПА, идеологи перегибают оба конца палки
    14:54 17.10.2017
    1943Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Большинство киевлян так и не поняли, что за праздник такой за окном. То ли День защитника отечества, то ли День УПА, то ли православная Покрова. А факелы зачем? А людей там много?
    Марш нации
    Марш УПА в Киеве: "власть-проститутка, победить Московию, урезонить венгров"
    07:51 15.10.2017
    3484Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    День защитника Украины в столице, вопреки опасениям, прошел без особых эксцессов. Пройдя факельным шествием через центр Киева, националисты так и не решились на противоправные действия.
    Памятник участника УПА облили краской в Харькове
    В Харькове облили красной краской памятник воинам УПА
    14:42 14.10.2017
    787Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Ночью неизвестные облили памятник воинам УПА красной краской в парке "Молодежном". В полицию с заявлениями по данному факту никто из граждан не обращался
    Марш славы героев в Киеве. Архивное фото
    День 14 октября: праздник защитника и три марша националистов
    10:30 14.10.2017
    3742Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Среди всех памятных дат 14 октября стало одним из наиболее "горячих". Ведь кроме Дня защитника и Покровы в этот день отмечают годовщину УПА. Традиционно не обходится без эксцессов, ведь националисты проводят марши и факельные шествия.
    Марш славы героев в Киеве. Архивное фото
    Большой марш УПА в Киеве: провокация или праздник?
    08:11 14.10.2017
    4390Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    В Киеве в субботу, 14 октября, ожидается большой марш УПА. В нем примут участие представители "Правого сектора", "Национального корпуса" и "ВО Свобода". Политологи и правоохранители не исключают провокаций.
    Кость Бондаренко
    Кость Бондаренко: Украина становится Албанией времен страшного диктатора
    09:14 28.09.2017
    1714
    Украинское руководство занято построением не украинской политической нации, а украинской этнической нации, используя лекала, которые признаны негодными еще 50-70 лет тому назад, уверен политолог Кость Бондаренко.
    Флаги Украины и Польши
    Польша заявила о блокировании Украиной работ по поиску захоронений
    23:57 24.08.2017
    185Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    В этом году Институт национальной памяти (ИПН) Польши столкнулся с трудностями в проведении поисков мест захоронений поляков в Украине после демонтажа в польском Прикарпатье памятника бойцам УПА.
    Львовский погром - еврейский погром во Львове в июле 1941 года
    Во Львове отпразднуют годовщину кровавых еврейских погромов
    15:08 27.06.2017
    1296
    Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский напомнил, что 30 июня 1941 года во Львове и других городах Западной Украины произошли жестокие еврейские погромы, организованные нацистами и ОУН.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Рада ликвидировала комиссию по делам бывших партизан ВОВ
    22:22 23.05.2017
    243Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Парламент рекомендовал Министерству социальной политики создать специализированное подразделение по делам бывших партизан в составе Госслужбы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции (АТО).
    Разрушение памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    Украинцы в Польше назвали провокацией разрушение памятника УПА
    06:48 27.04.2017
    1407Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По мнению ОУП организаторы акции в селе Грушовичи не скрывают, что их целью является препятствование чествованию 70-й годовщины акции "Висла", депортации 140 тысяч украинцев.
    Разрушение памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    Украина - Польша. Разрушение памятника УПА под Перемышлем 
    06:10 27.04.2017
    2192Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Акция по разрушению надгробного памятника, которая происходила с согласия местных властей и в которую не вмешивалась полиция, вызвала решительный протест Объединения украинцев в Польше (ОУП).
    Разбор памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    Памятник УПА полностью разрушили в польском селе под Перемышлем
    04:23 27.04.2017
    2367Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Местный власти заявили, что памятник ликвидирован в рамках общественной инициативы, поскольку "портил эстетический вид кладбища, был нестабилен, а следовательно опасен для окружающих".
    Митинг по случаю годовщины УПА. Архивное фото
    Волынский облсовет объявил 2017-й годом УПА
    03:42 14.04.2017
    353Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Волынский облсовет поручил разработать план мероприятий празднования юбилея создания УПА и организовать мероприятия по почтению памяти выселения украинцев с польских территорий.
    Украинская повстанческая армия. Инфографика
    УПА. Исторические факты об Украинской повстанческой армии 
    08:39 14.10.2016
    6232Праздничные марши. "Азов", "Свобода" и День защитника
    Деятельность Украинской повстанческой армии до сих пор остается одной из наиболее противоречивых страниц в истории Украины. Больше об основных вехах УПА смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
    Уникальные документы УПА, изъятые у черных археологов
    СБУ изъяла у "черных археологов" 4 тысячи уникальных документов УПА
    19:22 02.08.2016
    667Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    По словам кандидата исторических наук ЧНУ Олега Суровцева, в бидоне были обнаружены документы о деятельности Украинской повстанческой армии периода 1945-1947 годов.
    Флаги Украины и Польши
    Историк: поляки активны в навязывании своей точки зрения на "Волынскую резню"
    16:59 30.07.2016
    1418Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    Тема Волынской трагедии выгодна правым и популистам в обеих странах. Изучение темных страниц украинско-польской истории учеными-историками - долгий и кропотливый процесс, которому сильно мешают политические манипуляции, считает историк Георгий Касьянов.
    Садовый о попытках захвата власти во Львове. Видео
    Садовый о попытках "Свободы" захватить власть во Львове 
    04:15 12.06.2016
    587Невыносимый мусор Львова
    Городской голова Львова Андрей Садовый владеет информацией о том, что причиной трагедии на Грибовицкой свалке, которая унесла жизни четырех человек, стал поджог.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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    Александр Скубченко
    Украина должна помнить преступное нечеловечное бандеровское наследие
    13:50 09.02.2018
    4614
    По мнению блогера Александра Скубченко, в Украине следует на законодательном уровне признать преступления УПА, осудить и запретить их героизацию, чтобы "зверства бандеровцев" не повторились.
    Марш националистов во Львове
    Хроника 4 марта: факельное шествие националистов по Львову, Оскар-2018
    09:18 05.03.2018
    720
    Накануне в Лос-Анджелесе состоялась юбилейная, 90-я церемония вручения наград премии "Оскар", Белый дом обвинил Россию в игнорировании резолюции ООН, а также были оглашены предварительные итоги парламентских выборов в Италии.
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