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Активисты ВО "Свобода" и ее молодежной организации "Сокол", приехавшие в Одессу со всей Украины, провели в воскресенье факельное шествие. Мероприятие под названием "Марш правых традиций" было приурочено к годовщине создания объединения "Сокол" в 1894 году в Галиции.