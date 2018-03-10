Конституционный суд Украины вынес решение по скандальному закону Кивалова-Колесниченко, однако не опубликовал его текст. Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок уже заявил, что закон признан неконституционным.
По словам журналиста Дмитрия Гордона, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в февраля е 2014 года отказался от назначения на пост министра обороны генерал Виталий Радецкий. Это, по словам Гордона, способствовало "аннексии Крыма Россией".
Активисты ВО "Свобода" и ее молодежной организации "Сокол", приехавшие в Одессу со всей Украины, провели в воскресенье факельное шествие. Мероприятие под названием "Марш правых традиций" было приурочено к годовщине создания объединения "Сокол" в 1894 году в Галиции.
Лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что "фактически, уже глядя наперед, рассчитывая на то, что, возможно, будет развал Украины, поляки очертили де-факто свои территориальные претензии к стране".
Украинцы сглотнули националистические марши, перестрелки вроде той, что была в Мукачево, осквернения памятников, переименования улиц - все сглотнули. С теми, кто сглатывать отказался, провели профилактику. Так живет сегодня страна.
По словам лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, Олег Супруненко, возглавлявший фракцию политсилы в Миргородском горсовете, подвергся нападению в связи со своей профессиональной деятельностью. Преступники до сих пор не задержаны.
По мнению Олега Тягнибока, досрочные выборы президента могут пройти уже этим летом или в начале сентября. Сам же президент, считает лидер "Свободы", может покинуть свой пост по любой причине, в том числе и подать в отставку.
По словам лидера Всеукраинского объединения "Свобода" Олега Тягнибока, врагом украинцев является власть, которая постоянно тормозит и пренебрегает кровью героев, которые отдают жизнь за украинскую землю.
Суд по делу о беспорядках под Верховной Радой 31 августа 2015 года перенесен на 23 сентября. Судья более получаса не мог начать заседание, поскольку комната, где оно должно было состояться, не смогла вместить всех желающих.
Лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок уверен, что отсутствие трансляции пресс-конференции Надежды Савченко на центральных телеканалах говорит о скором появлении в Украине медиацензуры.
По словам лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, "свободовцы" Закарпатья, Волыни, Буковины, Львовской области и Прикарпатья уже приобщились к блокаде российских фур, и эта акция должна распространиться на все украинские пограничные области.
На законодательном уровне появилась инициатива лишения гражданства Украины лиц за террористическую деятельность, что понятно, и за "ненависть к стране", что требует пояснений и дополнительного исследования.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам журналиста Дмитрия Гордона, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в февраля е 2014 года отказался от назначения на пост министра обороны генерал Виталий Радецкий. Это, по словам Гордона, способствовало "аннексии Крыма Россией".
Лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что "фактически, уже глядя наперед, рассчитывая на то, что, возможно, будет развал Украины, поляки очертили де-факто свои территориальные претензии к стране".
Конституционный суд Украины вынес решение по скандальному закону Кивалова-Колесниченко, однако не опубликовал его текст. Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок уже заявил, что закон признан неконституционным.
Активисты ВО "Свобода" и ее молодежной организации "Сокол", приехавшие в Одессу со всей Украины, провели в воскресенье факельное шествие. Мероприятие под названием "Марш правых традиций" было приурочено к годовщине создания объединения "Сокол" в 1894 году в Галиции.
Активисты ВО "Свобода" и ее молодежной организации "Сокол", приехавшие в Одессу со всей Украины, провели в воскресенье факельное шествие. Мероприятие под названием "Марш правых традиций" было приурочено к годовщине создания объединения "Сокол" в 1894 году в Галиции.
Суд по делу о беспорядках под Верховной Радой 31 августа 2015 года перенесен на 23 сентября. Судья более получаса не мог начать заседание, поскольку комната, где оно должно было состояться, не смогла вместить всех желающих.
В пятницу на допрос в ГПУ явились бывший вице-премьер-министр, заместитель председателя ВО "Свобода" Александр Сыч, зампредседателя партии Олег Панькевич и председатель партийного суда "Свободы" Игорь Янкив. К зданию ГПУ также прибыл лидер партии Олег Тягнибок.
Лидер ВО "Свобода" утром в пятницу явился в Печерский райотдел милиции Киева для дачи показаний по делу о беспорядках и столкновениях под Верховной Радой. Тягнибок утверждает, что повестку он не получал, а узнал о допросе из СМИ.
Лидер ВО "Свобода" оказался в эпицентре событий под парламентом, где в понедельник начались массовые беспорядки и столкновения митингующих с силовиками. Глава МВД Аваков уже обвинил Тягнибока в причастности к беспорядкам.
Активисты ВО "Свобода" и ее молодежной организации "Сокол", приехавшие в Одессу со всей Украины, провели в воскресенье факельное шествие. Мероприятие под названием "Марш правых традиций" было приурочено к годовщине создания объединения "Сокол" в 1894 году в Галиции.
По мнению Олега Тягнибока, досрочные выборы президента могут пройти уже этим летом или в начале сентября. Сам же президент, считает лидер "Свободы", может покинуть свой пост по любой причине, в том числе и подать в отставку.
Лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок уверен, что отсутствие трансляции пресс-конференции Надежды Савченко на центральных телеканалах говорит о скором появлении в Украине медиацензуры.
Лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок утром в пятницу пришел под здание Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины, где проходят допросы "свободовцев" Александра Сыча, Олега Панькевича и Игоря Янкива.
Депутаты Рады от всеукраинского объединения "Свобода" подали заявление в ГПУ на действия главы МВД Украины Арсена Авакова. "Свободовцы" считают, что Аваков безосновательно обвинил Олега Тягнибока и всю "Свободу" в организации кровавых протестов, произошедших под парламентом 31 августа.
Министр внутренних дел связал беспорядки под зданием парламента с деятельностью ВО "Свобода", проводившем под Верховной Радой митинг. Аваков заявил, что Тягнибок находился на месте избиения силовиков митингующими.
Съезд Всеукраинского объединения "Свобода" принял решение об участии во внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 26 октября. Избирательный список возглавил традиционно лидер партии - Олег Тягнибок.
Активисты ВО "Свобода" и ее молодежной организации "Сокол", приехавшие в Одессу со всей Украины, провели в воскресенье факельное шествие. Мероприятие под названием "Марш правых традиций" было приурочено к годовщине создания объединения "Сокол" в 1894 году в Галиции.