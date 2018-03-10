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    Олег Тягнибок

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 136
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    Конституционный суд Украины
    КСУ вынес решение по закону о языковой политике Кивалова - Колесниченко
    12:56 28.02.2018
    2661Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Конституционный суд Украины вынес решение по скандальному закону Кивалова-Колесниченко, однако не опубликовал его текст. Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок уже заявил, что закон признан неконституционным.
    Дмитрий Гордон. Архивное фото
    Журналист Гордон дал "секретную информацию" о "сдаче Крыма" Тягнибоком
    23:59 23.02.2018
    4861
    По словам журналиста Дмитрия Гордона, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в февраля е 2014 года отказался от назначения на пост министра обороны генерал Виталий Радецкий. Это, по словам Гордона, способствовало "аннексии Крыма Россией".
    Националисты провели в Одессе Марш правых традиций. Видео
    Радикалы из "Свободы" провели факельное шествие в Одессе 
    02:12 12.02.2018
    1168Радикальный экстремизм охватил Украину
    Активисты ВО "Свобода" и ее молодежной организации "Сокол", приехавшие в Одессу со всей Украины, провели в воскресенье факельное шествие. Мероприятие под названием "Марш правых традиций" было приурочено к годовщине создания объединения "Сокол" в 1894 году в Галиции.
    Олег Тягнибок
    Тягнибок заподозрил Польшу в подготовке захвата части Украины
    11:51 08.02.2018
    3861Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что "фактически, уже глядя наперед, рассчитывая на то, что, возможно, будет развал Украины, поляки очертили де-факто свои территориальные претензии к стране".
    Олег Тягнибок. Архивное фото
    Версии про "руку Кремля" ставятся все смешнее - Тягнибок
    02:28 28.10.2017
    3782Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок признался, что поражен тем, как быстро спикеры правоохранительных органов в случае какого-либо резонансного происшествия распространяют версия о причастности РФ.
    Первый в Украине памятник Петлюре установили в Виннице
    Как Симон Петлюра и Фредди Крюгер разорвут Украину
    10:41 20.10.2017
    2785Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Украинцы сглотнули националистические марши, перестрелки вроде той, что была в Мукачево, осквернения памятников, переименования улиц - все сглотнули. С теми, кто сглатывать отказался, провели профилактику. Так живет сегодня страна.
    Олег Супруненко
    В Миргороде скончался жестоко избитый депутат от "Свободы"
    03:21 08.08.2017
    7307Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По словам лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, Олег Супруненко, возглавлявший фракцию политсилы в Миргородском горсовете, подвергся нападению в связи со своей профессиональной деятельностью. Преступники до сих пор не задержаны.
    Олег Тягнибок о досрочных выборах Видео
    Тягнибок о возможности досрочных президентских выборов после безвиза 
    01:26 11.04.2017
    1147Европа открывает для украинцев свои границы
    По мнению Олега Тягнибока, досрочные выборы президента могут пройти уже этим летом или в начале сентября. Сам же президент, считает лидер "Свободы", может покинуть свой пост по любой причине, в том числе и подать в отставку.
    Олег Тягнибок об отставке Андрея Садового. Видео
    Тягнибок о давних планах "Свободы" отстранить Садового 
    04:17 07.04.2017
    519Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Лидер ВО "Свобода" отметил, что фракции в горсовете Львова имела все шансы как минимум поставить на рассмотрение вопрос об отставке Андрея Садового, однако не сделала этого.
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Украинские националисты подписали совместный манифест 
    14:05 16.03.2017
    1570
    "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор", подписавшие манифест, не исключают, что, в случае проведения досрочных выборов в парламент, будут участвовать в них вместе.
    Сергей Гайдай
    Марш достоинства подтвердил существующее разочарование – Гайдай
    12:25 23.02.2017
    725Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Политтехнолог Сергей Гайдай в эфире "ГС" заявил, что электоральная поддержка радикальных националистов – небольшая, поэтому в Раду они могут пройти, только объединившись.
    Олег Тягнибок. Архивное фото
    Тягнибок назвал врагом власть, которая пренебрегает кровью героев
    04:31 30.01.2017
    1006Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    По словам лидера Всеукраинского объединения "Свобода" Олега Тягнибока, врагом украинцев является власть, которая постоянно тормозит и пренебрегает кровью героев, которые отдают жизнь за украинскую землю.
    Лидер ВО Свобода Олег Тягнибок
    История, написанная национализмом: 25 лет партии "Свобода"
    09:29 11.10.2016
    804
    Все политико-идеологические достижения, а равно и провалы партии "Свобода" принадлежат не только лишь ей одной, а националистическому движению Украины в целом.
    Рассмотрение дела против 14 обвиняемых в беспорядках у Рады 31 августа 2015 года
    Рассмотрение дела против 15 обвиняемых в беспорядках у Рады 
    22:51 13.09.2016
    104Беспорядки и столкновения под Радой
    Суд по делу о беспорядках под Верховной Радой 31 августа 2015 года перенесен на 23 сентября. Судья более получаса не мог начать заседание, поскольку комната, где оно должно было состояться, не смогла вместить всех желающих.
    Столкновения под Верховной Радой Украины 31 августа 2015 г.
    Жертвы радикалов: трагическая годовщина столкновений под ВР
    12:09 31.08.2016
    340Расследование столкновений под Радой
    Ровно год назад под зданием Верховной Рады произошли столкновения между радикалами и милицией, в ходе которых от взрыва брошенной гранаты погибли четыре бойца Национальной гвардии.
    Тягнибок о медиацензуре. Видео
    Тягнибок о медиацензуре и использовании Савченко властью 
    04:16 28.05.2016
    1784Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок уверен, что отсутствие трансляции пресс-конференции Надежды Савченко на центральных телеканалах говорит о скором появлении в Украине медиацензуры.
    Позиции ВСУ возле Донецкого аэропорта
    Два депутата Киевсовета получили ранения в Донбассе
    07:19 18.04.2016
    245Донбасс: мир или война.
    Как сообщил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, бойцы "Легиона Свободы" были ранены близ Песок. На данный момент их состояние стабильное, однако обломки из груди и плеча пока что не извлекли.
    Активисты блокируют движение российских фур во Львовской области
    "Свобода" объявила о возобновлении блокировки российских фур
    11:42 26.02.2016
    679Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    ВО "Свобода" требует от правительства запретить транзит российских фур по украинской территории и отменить решение о восстановлении с 25 февраля российского транзита.
    На Закарпатье блокируют проезд российских фур Форматы: картинка
    "Свобода" требует от правительства запретить транзит российских фур
    23:30 12.02.2016
    389Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    По словам лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, "свободовцы" Закарпатья, Волыни, Буковины, Львовской области и Прикарпатья уже приобщились к блокаде российских фур, и эта акция должна распространиться на все украинские пограничные области.
    Государственный флаг Украины на здании Администрации президента
    Как нужно родину любить, или Наказание за "ненависть к стране"
    13:25 12.02.2016
    1313
    На законодательном уровне появилась инициатива лишения гражданства Украины лиц за террористическую деятельность, что понятно, и за "ненависть к стране", что требует пояснений и дополнительного исследования.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Дмитрий Гордон. Архивное фото
    Журналист Гордон дал "секретную информацию" о "сдаче Крыма" Тягнибоком
    23:59 23.02.2018
    4861
    По словам журналиста Дмитрия Гордона, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в февраля е 2014 года отказался от назначения на пост министра обороны генерал Виталий Радецкий. Это, по словам Гордона, способствовало "аннексии Крыма Россией".
    Олег Тягнибок
    Тягнибок заподозрил Польшу в подготовке захвата части Украины
    11:51 08.02.2018
    3861
    Лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что "фактически, уже глядя наперед, рассчитывая на то, что, возможно, будет развал Украины, поляки очертили де-факто свои территориальные претензии к стране".
    Конституционный суд Украины
    КСУ вынес решение по закону о языковой политике Кивалова - Колесниченко
    12:56 28.02.2018
    2661
    Конституционный суд Украины вынес решение по скандальному закону Кивалова-Колесниченко, однако не опубликовал его текст. Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок уже заявил, что закон признан неконституционным.
    Националисты провели в Одессе Марш правых традиций. Видео
    Радикалы из "Свободы" провели факельное шествие в Одессе 
    02:12 12.02.2018
    1168
    Активисты ВО "Свобода" и ее молодежной организации "Сокол", приехавшие в Одессу со всей Украины, провели в воскресенье факельное шествие. Мероприятие под названием "Марш правых традиций" было приурочено к годовщине создания объединения "Сокол" в 1894 году в Галиции.
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