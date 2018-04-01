Чем дальше, тем хуже. Националисты на побегушках у украинской власти

Анна Лаба, РИА Новости Украина

За четыре года крайне правые националистические организации в Украине расплодились, как грибы после дождя. Они не только время от времени поигрывают мускулами, устраивая блокирования неугодных телеканалов, травлю оппозиционных политиков, захват храмов и факельные шествия, но и заявляют о захвате власти в Украине.

До очередных президентских выборов в стране остается всего лишь год, а учитывая, что нынешняя власть в качестве стратегии на предстоящих выборах определила открытие второго фронта — борьбу с оппозицией, "пятой колонной", "сепаратистами" и "агентами Москвы" внутри страны, националистические организации крайне правого толка будут играть в этой борьбе одну из ключевых ролей.

Заявленные цели

В прошлом году лидеры основных националистических партий Украины подписали так называемый "национальный манифест", в котором обязались объединить усилия для достижения политических целей.

Документ подписали Олег Тягнибок (ВО "Свобода"), Андрей Билецкий ("Национальный корпус"), Андрей Тарасенко ("Правый сектор"), Степан Брацюнь ("Конгресс украинских националистов"), Богдан Червак ("Организация украинских националистов") и Сергей Мазур (организация "С14").

Билецкий заявил, что националисты вместе "начинают крестовый поход против власти".

В документе указано, что Украина должна определить приоритетом государственной политики реализацию национальных интересов, направить усилия на создание "балто-черноморского союза", вернуть ядерный статус, разорвать дипломатические отношения с Россией, разрешить гражданам владеть огнестрельным оружием, пособствовать созданию единой поместной церкви с центром в Киеве.

Для подтверждения этих положений националисты "готовы отдать свои силы, имущество, а если нужно — жизнь".

"Формальные украинские националисты — это инструмент в руках власти. И я бы не сказал, что они играют какую-то уж слишком самостоятельную роль. Вы видели, чтобы они протестовали под домами олигархов, или громили НКРЭКП Вовка, или шли под Фонд госимущества, то есть отстаивали какой-то социальный, какой-то общественный блок вопросов? Или шли проведывать не Крысина, который просто пешка, а какого-нибудь большого коррупционера, шли бы под дом Кононенко или под дом Полякова с Розенблатом, или генерала Минобороны? Нет. Националисты у нас очень специфические и ручные", — сказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По мнению политолога, радикальные националисты не в состоянии прийти к власти в Украине.

" Они могут только сбить существующую власть в каком-то экстраординарном сценарии, но удержать власть они не могут, легализироваться они не могут. Социология подтверждает, что несмотря на всю громкость, ни у "Национального корпуса", ни у "Азова", ни у "Правого сектора" рейтингов вообще нет. Фото facebook.com/ndrugua/ Националисты vs радикалы: блокада ZIK и угрозы полного уничтожения

Только у "Свободы", которая предлагает уже "лакированный национализм", есть рейтинги, и то эти рейтинги не позволяют ей даже формировать коалицию. Вряд ли вокруг националистов сегодня может быть сформирована хоть какая-то модель власти", — считает Бортник.

Каталог украинских националистов

"Свобода"

В 2010 и 2012 годах пробил звездный час "Свободы". Именно тогда на пике разочарований Виктором Ющенко "Свобода" поглотила электорат "Нашей Украины", получив сенсационные 10 % поддержки. Когда в 2012 году они прошли в парламент, то стали более умеренными, начали идеологически двигаться в сторону правого консерватизма. И эта перемена сыграла не в пользу "Свободы".

Их электорат ждал радикализации отношений с правящей верхушкой, а вместо этого градус радикализма начал снижаться. Окончательно "Свобода" стала превращаться в вегетарианцев во время "революции достоинства", и это привело к тому, что "Свобода" утратила часть электората — самая радикальная часть электората хотела более решительных действий и потому отошла к "Правому сектору". И сейчас "Свобода" берет реванш, желая восстановить реноме самой радикальной политсилы Украины.

С14

О существовании ультраправой группировки С14 стало известно еще в 2013 году. Тогда ее участники чуть не подвели украинский футбол под санкции ФИФА из-за расистских выходок футбольных фанатов — участников группировки.

Члены группировки активно участвовали в деятельности националистической партии "Свобода". Ее лидер Евгений Карась был помощником нардепа от "Свободы" Андрея Ильенко. А на выборах в Киевсовет в мае 2014 года Карась баллотировался от "Свободы" по 10-му округу. Во время Майдана Карась был одним из "комендантов" здания Киеврады. В одном из интервью он сообщил о захвате в плен сотрудников милиции. По данным СМИ, С14 обвиняли в пытках людей. Однако это дело после Майдана, как и многие другие подобные, было прекращено.

Самое громкое дело, где фигурируют члены С14, — убийство 16 апреля 2015 года украинского писателя и журналиста, бывшего шеф-редактора газеты "Сегодня" Олеся Бузины.

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Первую известность неформальное объединение получило участием 1 декабря 2013 года в столкновениях с внутренними войсками и спецподразделениями МВД Украины, охранявшими здание Администрации президента, а также в захвате нескольких административных зданий — один из этажей захваченного Дома профсоюзов они и занимали в ходе Евромайдана.

Лишь в конце января 2014 года лидеры "Правого сектора" начали выдвигать властям свои собственные требования, позиционируя себя как самостоятельную общественно-политическую силу, и заявили о желании выступить в качестве третьей стороны в переговорах между властью и парламентской оппозицией.

В марте 2014 года на закрытом съезде в Киеве было принято решение преобразовать "Правый сектор" в политическую партию "на юридической и кадровой базе" партии "Украинская национальная ассамблея" (УНА-УНСО), которая была переименована в партию "Правый сектор". Однако, как было заявлено, помимо партии "Правый сектор" продолжили существование и общественная организация, и так называемый "силовой блок".

Лидером "Правого сектора" изначально являлся Дмитрий Ярош, один из руководителей украинской националистической организации "Тризуб". В ноябре 2015 года он заявил, что слагает с себя полномочия. Движение возглавил Андрей Тарасенко.

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В рядах добровольческого движения ОУН побывали члены таких политических организаций, как С14, "Реванш", "Черный комитет". Примечательно, что, несмотря на приверженность националистическому движению, командир добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский стремился создать свое собственное военизированное подразделение, а не вливаться в уже созданные и популярные в 2014 году "Правый сектор" (ПС) и "Азов".

Наиболее известная акция Коханивского и ОУН за пределами АТО — погром офиса "Альфа-Банка" в Киеве на Крещатике 20 февраля 2016 года. В этот день силами оппозиции был запланирован так называемый третий Майдан, в котором должны были принять участие представители различных военизированных структур, побывавших в АТО.

На данный момент Коханивский и ОУН не являются оппозиционерами в политическом смысле — их деятельность ограничивается лишь уличными акциями.

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Украинская ультраправая националистическая партия была создана 14 октября 2016 года на базе общественной организации "Гражданский корпус "Азов". Руководителем партии был избран народный депутат Украины Андрей Билецкий, бывший командир полка Национальной гвардии "Азов". В феврале 2017 года партия вместе с Всеукраинским объединением "Свобода" и "Правым сектором" провела в Киеве "Марш национального достоинства", по итогам которого был принят ультиматум власти, в котором, в частности, националисты заявили об объединении усилий, "чтобы противостоять сдаче страны вооруженным оккупантам с Востока и финансовым вымогателям с Запада".

Ряд экспертов и журналистов связывает создание партии с политической деятельностью Арсена Авакова, а именно в экстренной поддержке его партии "Народный Фронт". Лидер партии Андрей Билецкий отрицает любые связи с Аваковым, считая это конспирологической версией.

Некоторые эксперты считают, что националисты из "Азова" вышли из-под контроля украинской власти и представляют собой угрозу для нынешней политической элиты.

"Братство" Видео 112 Украина "Быдло и проститутка": Червоненко переругался с Корчинским в прямом эфире

Покинув Украинскую народную самооборону (УНСО), ее основатель и лидер Дмитрий Корчинский создал организацию "Братство". Особенностью новоиспеченной организации было то, что ее идеология резко контрастировала с привычным украинским национализмом.

"Братство" начало использовать риторику европейских "Новых левых": антиглобализм и левая эстетика, присущая, в основном, анархистам. После 2010 г. "Братство" практически полностью выпало из поля зрения СМИ.

Но с событиями Евромайдана, особенно в ходе попыток штурма Администрации президента, образ Корчинского и его организации вновь стал часто упоминаться. Дальнейшие радикальные акции, об участии в которых официально заявляли члены "Братства", а также активное участие в рекламных кампаниях по созданию воюющих батальонов "Шахтерск" и "Святая Мария", сделали образ Корчинского и его товарищей по организации настолько привлекательным, что члены организации прошли в парламент от "Радикальной партии Ляшко" и приобрели позитивный образ в глазах украинского избирателя. На сегодня члены "Братства" и приближенные к ним другие радикальные молодежные организации находятся в конфликтах с нынешней властью, в частности, из-за критики деятельности министра внутренних дел Арсена Авакова и политики действующего Президента Петра Порошенко.

На службе у отцов-содержателей

На проходивших недавно в Киеве "Бандеровских чтениях" лидер "Правого сектора" Андрей Тарасенко призывал все националистические силы Украины объединяться, но на первом этапе не ради мирового господства, а для более приземленной и реальной цели — захвата власти в Украине.

"Логика такова - "купка одвічних лицарів завжди нав`яже власну волю більшості свинопасів та гречкосіїв". И сегодня в Украине мы имеем классический вариант диктатуры меньшинства. Обратите внимание, что касается языковых квот, запретов, — это поддерживает меньшинство, но это меньшинство активное и агрессивное. И этот момент силы и агрессии, готовность проводить свою генеральную линию и демонстрируется среди националистов", — сказал Андрей Золотарев РИА Новости Украина.

При этом политолог подчеркнул, что украинские националисты не субъектны.

"У них есть отцы-содержатели, у которых националисты выступают в качестве силового крыла. Подобно тому, как в свою время С14 было силовым крылом "Свободы", точно так же мы видим в этой ипостаси и другие националистические группировки. Это младшие партнеры власти, в которых власть нуждается как раз для силового подавления потенциальной оппозиции. Мало же объявить оппонентов "агентами Кремля", "рукой Путина", их надо еще под стол загнать - вот для этого и нужны наши доморощенные наци. Судя по всему, как раз роль такого силового крыла им будет отведена в будущих президентских выборах. Ибо помимо телевизионной кнопки, большой сумки с деньгами, еще и фактор улицы, фактор силы будет играть огромную роль в предстоящих выборах", — пояснил Золотарев.

При этом эксперт не исключает, что националисты со временем могут вырваться из-под опеки своих отцов-содержателей и выступить против действующей власти.

"Такой вариант исключать нельзя, поскольку некие моменты автономности и самодостаточности они уже проявляют, но еще не настолько, чтобы пошло по таком сценарию. Хотя риск, безусловно есть: вожди нацистов-националистов тяготятся зависимостью от своих отцов-содержателей, и при первом же удобном случае, естественно, постараются показать, кто в доме хозяин. Но пока еще этот час не настал", — заключил Золотарев.