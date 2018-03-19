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    Националисты собирают марш против олигархов

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    Председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок анонсировал, что во вторник, 3 апреля, ряд националистических партий и организаций проведут марш "Силы нации - за Украину без олигархов" в Киеве.
    ВО "Свобода"/Youtube

    "3 апреля объединенные силы украинских националистов (ВО "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", ОУН, КУН и другие) проведут в Киеве марш "Силы нации — за Украину без олигархов", — заявил Олег Тягнибок.

    Видео выложено на канале ВО "Свободы" в Youtube.

    Смотрите также: Файеры, дрова и балалайки. Бунт националистов под посольством РФ в Киеве

    Накануне националисты из "Свободы", "Правого сектора" и "Национального корпуса" блокировали российские дипломатические учреждения в Украине в связи с голосованием на выборах президента РФ. Обошлось без столкновений.

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