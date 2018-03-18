Файеры, дрова и балалайки. Бунт националистов под посольством РФ в Киеве

Националисты из "Свободы", "Правого сектора" и "Национального корпуса" заявили, что блокируют российские дипломатические учреждения в Украине в связи с голосованием на выборах президента РФ, в частности, в Киеве.

Корреспондент РИА Новости заявил с места событий, что полиция заблокировала вход в посольство РФ в столице. Он огорожен металлическим забором, вокруг которого в оцеплении дежурят бойцы нацгвардии.

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По данным сотрудников полиции, в посольство могут пройти только россияне с дипломатическим паспортом. Журналисты могут пройти на территорию перед посольством за металлическим ограждением, предъявив редакционное удостоверение и пройдя досмотр личных вещей.

Из-за действий правоохранителей перекрыто движение автотранспорта по Воздухофлотскому проспекту напротив посольства.

Акция националистов проходит под аккомпанемент украинских патриотических песен.