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    Файеры, дрова и балалайки. Бунт националистов под посольством РФ в Киеве

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (60)

    (обновлено: )761111
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Ситуация под Российским посольством в Киеве 18 марта 2018
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Ситуация под Российским посольством в Киеве 18 марта 2018
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Российским посольством в Киеве 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Российским посольством в Киеве 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Националисты из "Свободы", "Правого сектора" и "Национального корпуса" заявили, что блокируют российские дипломатические учреждения в Украине в связи с голосованием на выборах президента РФ, в частности, в Киеве.

    Посольство России в Киеве в окружении полиции и нацгвардейцев. Видео
    facebook.com/artem.shevchenko
    Посольство РФ в Киеве в окружении полиции и нацгвардейцев. Кадры МВД

    Корреспондент РИА Новости заявил с места событий, что полиция заблокировала вход в посольство РФ в столице. Он огорожен металлическим забором, вокруг которого в оцеплении дежурят бойцы нацгвардии.

    Смотрите также: В Киеве под российское посольство сносят дрова и покрышки

    По данным сотрудников полиции, в посольство могут пройти только россияне с дипломатическим паспортом. Журналисты могут пройти на территорию перед посольством за металлическим ограждением, предъявив редакционное удостоверение и пройдя досмотр личных вещей.

    Из-за действий правоохранителей перекрыто движение автотранспорта по Воздухофлотскому проспекту напротив посольства.

    Акция националистов проходит под аккомпанемент украинских патриотических песен.

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