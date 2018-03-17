Маски, файеры и полиция. Националисты прошлись маршем по центру Ужгорода

В Ужгороде в субботу прошел Марш славы героев, приуроченный празднованию 79-й годовщины со дня провозглашения независимости Карпатской Украины, сообщает "Громадське радио".

Участники, среди которых — представители националистической организации "Карпатская Сечь", ВО "Тризуб" им. С. Бандеры, бойцы 1 резервной сотни ДУК ПС — Закарпатье и "Правого сектора", ветераны АТО, представители организации C14 news и "Фрайкор", выстроились в колонну у местного дома "Просвещения".

Лидер "Карпатской Сечи" Тарас Деяк рассказал, что в марше приняли участие около 250 человек. Были участники и из других областей. Перед стартом марша Деяк произнес речь, в которой отметил, что "дело карпатских сечевиков, погибших за свободную Украину в 1939 году на Красном поле Хустского района, продолжается и сейчас".

Также он предупредил участников о возможных провокациях и попросил следить за тем, "кто присоединяется к колонне". По словам Деяка, этот марш проводится в Ужгороде уже в 12-й раз.

"От дома "Просвещения" колонна прошла по центру города. Затем она направилась к памятнику Августину Волошину, президенту Карпатской Украины. Пройдя по улицам, участники марша дошли до кладбища на улице Капушанской. Там, у могилы воинов Карпатской Сечи и воинов Легиона Украинских Сечевых Стрельцов, состоялась панихида. Мероприятие прошло без провокаций", — говорится в сообщении.

Ранее глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что полиция обеспечила безопасность мирных собраний граждан в Закарпатской области в день празднования годовщины провозглашения Карпатской Украины, все мероприятия прошли спокойно и без нарушений.