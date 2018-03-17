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    Фотоленты

    Маски, файеры и полиция. Националисты прошлись маршем по центру Ужгорода

    (обновлено: )28308
    Националисты прошлись маршем по центру Ужгорода
    Националисты прошлись маршем по центру Ужгорода
    Националисты прошлись маршем по центру Ужгорода
    Националисты прошлись маршем по центру Ужгорода
    Националисты прошлись маршем по центру Ужгорода
    Националисты прошлись маршем по центру Ужгорода
    Националисты прошлись маршем по центру Ужгорода
    Националисты прошлись маршем по центру Ужгорода
    Националисты прошлись маршем по центру Ужгорода
    "Громадське радио"
    Националисты прошлись маршем по центру Ужгорода
    Националисты прошлись маршем по центру Ужгорода
    "Громадське радио"
    Националисты прошлись маршем по центру Ужгорода
    Националисты прошлись маршем по центру Ужгорода
    "Громадське радио"
    Националисты прошлись маршем по центру Ужгорода
    Националисты прошлись маршем по центру Ужгорода
    "Громадське радио"
    Националисты прошлись маршем по центру Ужгорода
    Националисты прошлись маршем по центру Ужгорода
    "Громадське радио"
    Националисты прошлись маршем по центру Ужгорода
    Националисты прошлись маршем по центру Ужгорода
    "Громадське радио"
    Националисты прошлись маршем по центру Ужгорода
    Националисты прошлись маршем по центру Ужгорода
    "Громадське радио"

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    Националисты прошлись маршем по центру Ужгорода

    В Ужгороде в субботу прошел Марш славы героев, приуроченный празднованию 79-й годовщины со дня провозглашения независимости Карпатской Украины, сообщает "Громадське радио".

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    Участники, среди которых — представители националистической организации "Карпатская Сечь", ВО "Тризуб" им. С. Бандеры, бойцы 1 резервной сотни ДУК ПС — Закарпатье и "Правого сектора", ветераны АТО, представители организации C14 news и "Фрайкор", выстроились в колонну у местного дома "Просвещения".

    Лидер "Карпатской Сечи" Тарас Деяк рассказал, что в марше приняли участие около 250 человек. Были участники и из других областей. Перед стартом марша Деяк произнес речь, в которой отметил, что "дело карпатских сечевиков, погибших за свободную Украину в 1939 году на Красном поле Хустского района, продолжается и сейчас".

    Также он предупредил участников о возможных провокациях и попросил следить за тем, "кто присоединяется к колонне". По словам Деяка, этот марш проводится в Ужгороде уже в 12-й раз.

    "От дома "Просвещения" колонна прошла по центру города. Затем она направилась к памятнику Августину Волошину, президенту Карпатской Украины. Пройдя по улицам, участники марша дошли до кладбища на улице Капушанской. Там, у могилы воинов Карпатской Сечи и воинов Легиона Украинских Сечевых Стрельцов, состоялась панихида. Мероприятие прошло без провокаций", — говорится в сообщении.

    Ранее глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что полиция обеспечила безопасность мирных собраний граждан в Закарпатской области в день празднования годовщины провозглашения Карпатской Украины, все мероприятия прошли спокойно и без нарушений.

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