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    Фотоленты

    Львов. Огненный протест националистов под консульством России

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (65)

    (обновлено: )37111
    Протест под зданием консульства России во Львове, 18 марта 2018
    Блокада выборов президента России во Львове
    Блокада выборов президента России во Львове
    Блокада выборов президента России во Львове
    Блокада выборов президента России во Львове
    Блокада выборов президента России во Львове
    Блокада выборов президента России во Львове
    Блокада выборов президента России во Львове
    Блокада выборов президента России во Львове
    Протест под зданием консульства России во Львове, 18 марта 2018
    Протест под зданием консульства России во Львове, 18 марта 2018
    Укринформ/Лисейко Маркиян
    Блокада выборов президента России во Львове
    facebook.com/lvivvos
    Блокада выборов президента России во Львове
    facebook.com/lvivvos
    Блокада выборов президента России во Львове
    varta1.com.ua
    Блокада выборов президента России во Львове
    varta1.com.ua
    Блокада выборов президента России во Львове
    varta1.com.ua
    Блокада выборов президента России во Львове
    varta1.com.ua
    Блокада выборов президента России во Львове
    varta1.com.ua
    Блокада выборов президента России во Львове
    varta1.com.ua

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    Протест под зданием консульства России во Львове, 18 марта 2018

    Националисты митингуют против проведения выборов президента России у здания консульства РФ во Львове, где расположен один из избирательных участков, передает корреспондент РИА Новости.

    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    qha.com.ua
    Одесса. С территории консульства России эвакуировали 300 человек

    Ранее в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

    Смотрите также: Харьков. Усиленная охрана и протест националистов у консульства РФ

    Представители "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" подожгли покрышки у металлического забора, которым полиция оградила территорию дипломатического учреждения.

    Представители Национальной гвардии Украины, которые охраняют периметр оцепления и имеют индивидуальные огнетушители, никаких мер не предпринимают. В данный момент количество митингующих увеличилось до сотни человек. Они расклеили на заборе плакаты с экстремистскими лозунгами.

    Ранее в полиции города РИА Новости сообщили, что не будут пропускать в консульство никого, кроме сотрудников дипучреждения.

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