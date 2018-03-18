Львов. Огненный протест националистов под консульством России

Националисты митингуют против проведения выборов президента России у здания консульства РФ во Львове, где расположен один из избирательных участков, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

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Представители "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" подожгли покрышки у металлического забора, которым полиция оградила территорию дипломатического учреждения.

Представители Национальной гвардии Украины, которые охраняют периметр оцепления и имеют индивидуальные огнетушители, никаких мер не предпринимают. В данный момент количество митингующих увеличилось до сотни человек. Они расклеили на заборе плакаты с экстремистскими лозунгами.

Ранее в полиции города РИА Новости сообщили, что не будут пропускать в консульство никого, кроме сотрудников дипучреждения.