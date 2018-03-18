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    Жерар Депардье проголосовал на выборах российского президента

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (60)

    (обновлено: )10220
    Знаменитый актер Жерар Депардье пришел на избирательный участок в посольстве в кожаной куртке и темных очках, несмотря на то, что в Париже стоит непогода и солнце скрыто за тучами.
    Жерар Депардье проголосовал на выборах российского президента
    twitter.com/ambruspresse

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Знаменитый актер Жерар Депардье, который имеет гражданство России, проголосовал в воскресенье на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве в Париже.

    Он пришел на избирательный участок около 10:20 в кожаной куртке и темных очках, несмотря на то, что в Париже стоит непогода и солнце скрыто за тучами.

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    На вопрос о том, с какими чувствами он отдавал свой голос, актер ответил, что "с патриотическими, с чувством любви к России".

    Ранее Украина направила генеральному секретарю ООН, председателю Совета безопасности ООН и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых настаивает на том, что проведение выборов президента РФ в Крыму нарушает Устав ООН. Киев считает Крым временно оккупированной территорией.

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