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    Выборы в РФ. Консульство во Львове оградили забором, россиян не пускают

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (49)

    (обновлено: )509010
    По словам корреспондента РИА Новости, металлическая ограда расположена так, что заблокирован проход в консульство РФ во Львове. Пропускают только тех, кто работает в дипучреждении.
    Флаг России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мар – РИА Новости Украина. Полицейские совместно с представителями Национальной гвардии оградили металлическим забором здание российского консульства во Львове, где располагается один из избирательных участков, россиян не пускают для голосования на выборах президента России, у здания собираются националисты, передает корреспондент РИА Новости в воскресенье с места событий.

    Посольство России в Киеве в окружении полиции и нацгвардейцев. Видео
    facebook.com/artem.shevchenko
    Посольство РФ в Киеве в окружении полиции и нацгвардейцев. Кадры МВД

    Ранее в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. При этом диппредставительства будут усиленно охраняться. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

    "Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем", — сказал РИА Новости полицейский у здания консульства.

    Металлическая ограда расположена так, что заблокирован проход в консульство.

    Несколько десятков представителей националистического движения "Национальный корпус" установили палатку и бочки у здания. Они намерены устраивать так называемый "коридор позора" для желающих проголосовать на выборах.

    Кроме того, у здания дежурят несколько десятков силовиков. Ситуация спокойная.

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