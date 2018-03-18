Глава Крыма сравнил выборы президента РФ с референдумом 2014 года

КИЕВ, 18 мар – РИА Новости Украина. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выборы президента России для крымчан по значимости можно сравнить с референдумом 2014 года, когда произошло присоединение полуострова к России.

"Голосование проходит впервые в республике Крым. Крым выбирает главу российского государства. Я уверен, что для каждого крымчанина это такое же знаковое событие, как было в 2014 году. Сегодня каждому необходимо помнить, что нужен каждый голос, что это ответственность и гражданский долг каждого человека, благодарность нашей стране за мирное небо над головой", — сказал Аксенов журналистам.

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Он проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке №238, образованном в помещении Художественного училища им. Н. С. Самокиша в центре Симферополя.

Жители Крыма и Севастополя впервые в истории проголосуют на выборах президента России. Местные избиркомы заявили о создании всех необходимых условий для свободного волеизъявления. В Крыму голосование началось на 1206 избирательных участках, среди которых 42 – временных. Видеонаблюдением охвачено 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссии. В республике зарегистрированы 1,48 миллиона избирателей.

Ранее Украина направила генеральному секретарю ООН, председателю Совета безопасности ООН и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых настаивает на том, что проведение выборов президента РФ в Крыму нарушает Устав ООН. Киев считает Крым временно оккупированной территорией.

В пятницу, 16 марта, в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта.