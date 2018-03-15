Как Киев будет возвращать Крым

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Сегодня украинская власть имеет ограниченные возможности влиять на ситуацию в Крыму, коммуникации Киева с жителями полуострова затруднены, есть проблемы в информационной сфере и в сфере законодательства. Более того, не всегда и сами украинские чиновники глубоко понимают "крымскую" политику государства. Об этом сказала советник министра информационной политики Юлия Каздобина, презентуя на пресс-конференции в Киеве пособие (рекомендации) для госслужащих "Политика относительно Крыма".

По ее словам, рекомендации были разработаны экспертами Украинского независимого центра политических исследований (УНЦПИ) и изданы в виде своеобразного "пособия для госслужащих", которое призвано разъяснить им политику Украины относительно полуострова.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признали присоединение полуострова к России, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

"Все усилия… недостаточно эффективны"

Принимавший участие в презентации первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи признал: "все усилия сегодня, которые прилагает украинское государство (в отношении Крыма — ред.) недостаточно эффективны в тех вопросах, которые должны быть решены быстро, должны быть решены, может, еще вчера".

"Это пособие для того, чтобы люди увидели ту общую картину того, что делается в соответствии с теми возможностями, человеческими и материальными, которые сегодня есть", — сказал первый замминистра. Он добавил, что "тема Крыма не должна появляться только накануне даты оккупации". А пособие — о том, что Украина должна "делать для того, чтобы вернуть Крым".

Как же Украина собирается возвращать утерянный полуостров? Расчет — на международные санкции против РФ, но не только. По словам Юлии Коздобиной, санкции — это один из инструментов разрешения конфликта мирными средствами — но если это не сработает, то — "есть и другие средства".

Пока нет оружия…

Более откровенно высказался один из экспертов проекта Андрей Дуда. Он сообщил, что, вопреки распространенному мнению, у Киева на самом деле есть стратегия возвращения Крыма.

По его словам, эта стратегия разработана в большом количестве вариантов, но "другой вопрос, что не настало еще время, и действенные инструменты не могут быть использованы".

"В Украине есть стратегия относительно Крыма, но пока еще мы не имеем надлежащих вооружений, мы не имеем еще такой армии, мы не имеем еще таких других условий, которые позволят нам зайти в Крым и навести порядок, восстановить украинскую юрисдикцию, выгнать оккупанта, покарать оккупанта, принудить оккупанта платить компенсации и тому подобное. Но мы на этом пути", — пояснил Дуда.

А пока, отметил эксперт, осуществляется "оперативный мониторинг угроз, которые есть в Крыму": это, в частности, экологические проблемы, а также "нарушения прав украинских граждан на Крымском полуострове" (по его мнению, прежде всего это касается "организованных крымских татар").

Кроме отслеживания ситуации, Киев сейчас мало что может сделать, Украина имеет очень ограниченные возможности влияния на ситуацию на полуострове, признала руководитель программ демократических процессов УНЦПИ Юлия Тищенко. По ее словам, для реагирования на происходящие на полуострове событий одних только твитов — "не совсем достаточно", иногда нужна "консолидированная позиция органов власти".

Ранее государственный департамент США выпустил заявление под названием "Крым — это Украина" в связи с присоединением Крыма к России четыре года назад, а также отреагировал на сделанные на полуострове заявления президента РФ Владимира Путина.

По словам американских дипломатов, жители Крыма были вынуждены голосовать на референдуме в 2014 году под "тщательным осмотром вооруженных российских войск".

Посольство России в США отреагировало на заявления Госдепа США по Крыму, заявив, что Вашингтон пытается повлиять на внутриполитическую ситуацию в Москве в контексте предстоящих выборов.