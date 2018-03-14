Стало известно, когда будет сдана автомобильная часть моста в Крым

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Строители сдадут автомобильную часть Крымского моста после 9 мая.

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Об этом сообщил руководитель компании "Стройгазмонтаж", генеральный подрядчик строительства Крымского моста, Аркадий Ротенберг, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что автомобильная часть Крымского моста практически готова, и высказал пожелание, чтобы люди могли начать пользоваться им уже в наступающем летнем сезоне.