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    Общество

    Стало известно, когда будет сдана автомобильная часть моста в Крым

    (обновлено: )940300
    Как сообщил генеральный подрядчик строительства Крымского моста, Аркадий Ротенберг, автомобильная часть Крымского моста будет сдана после 9 мая.
    Минтранс РФ опубликовал фото готового участка Крымского моста
    Министерство транспорта РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Строители сдадут автомобильную часть Крымского моста после 9 мая. 

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    Об этом сообщил руководитель компании "Стройгазмонтаж", генеральный подрядчик строительства Крымского моста, Аркадий Ротенберг, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что автомобильная часть Крымского моста практически готова, и высказал пожелание, чтобы люди могли начать пользоваться им уже в наступающем летнем сезоне.

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