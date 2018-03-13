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    Культура

    Греческий режиссер раскрыл детали постановки пьесы в Крыму

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    Ангелос Сидератос поставил спектакль "Троянка" по трагедии Еврипида в Крыму в 2017 году, а накануне он был представлен в Москве. Режиссер отметил, что власти Греции не рекомендовали ему ехать в Крым.
    Греческий режиссер Ангелос Сидератос
    muzteatr.net

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Греческий режиссер Ангелос Сидератос сообщил, что власти его страны не рекомендовали ему ехать в Крым для постановки спектакля "Троянки" по трагедии Еврипида.

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    Спектакль, выдержанный в традициях древнегреческой драматургии, был представлен накануне в Московском государственном музыкальном театре фольклора "Русская песня". Автор постановки Сидератос поставил его в Крыму и презентовал 15 и 17 марта 2017 года в Крымском государственном академическом театре в Симферополе.

    "Из нынешнего правительства Греции мне сказали не ехать в Крым для этой постановки. Я как раз хотел сломить санкционный режим в области культуры и искусства, чтобы выразить свой протест в отношении ЕС… Религия и культура не могут подвергаться санкциям", — сказал Сидератос журналистам в Москве.

    Режиссер назвал пьесу Еврипида очень сложной для постановки. По его словам, подготовка премьеры в Крыму заняла четыре месяца, в работе были задействованы крымские актеры.

    Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей Крыма не идти на выборы президента России, которые пройдут 18 марта, и не оказывать помощи в их организации. 

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