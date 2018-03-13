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    Путин в среду посетит Крым и Севастополь - Кремль

    (обновлено: )205130
    В пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин совершит рабочую поездку в ряд регионов Южного федерального округа – Краснодарский край, Республику Крым, Севастополь.
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин 14 марта посетит Краснодарский край, Республику Крым и Севастополь, сообщает пресс-служба Кремля.

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    "Четырнадцатого марта 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин совершит рабочую поездку в ряд регионов Южного федерального округа – Краснодарский край, Республику Крым, Севастополь", — говорится в сообщении.

    Кроме того, в ходе поездки Путин посетит Крымский мост, строительство которого началось в феврале 2016 года.

    Также в Крыму президент России осмотрит новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Симферополь" и посетит город Севастополь.

    Ранее Путин заявил, что не существует обстоятельств, при которых Крым и Севастополь будут возвращены в состав Украины. "Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", — сказал он в фильме "Путин".

    Напомним, на 16 марта попадает четвертая годовщина референдума, на котором жители Крыма проголосовали за присоединение полуострова к России.

    Также 18 марта состоятся очередные выборы президента России. Открытие избирательных участков запланировано на территории Крыма и Севастополя. Верховная Рада Украины уже призвала бойкотировать и не признавать результаты выборов президента РФ в Крыму.

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