Путин в среду посетит Крым и Севастополь - Кремль

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин 14 марта посетит Краснодарский край, Республику Крым и Севастополь, сообщает пресс-служба Кремля.

"Четырнадцатого марта 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин совершит рабочую поездку в ряд регионов Южного федерального округа – Краснодарский край, Республику Крым, Севастополь", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе поездки Путин посетит Крымский мост, строительство которого началось в феврале 2016 года.

Также в Крыму президент России осмотрит новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Симферополь" и посетит город Севастополь.

Ранее Путин заявил, что не существует обстоятельств, при которых Крым и Севастополь будут возвращены в состав Украины. "Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", — сказал он в фильме "Путин".

Напомним, на 16 марта попадает четвертая годовщина референдума, на котором жители Крыма проголосовали за присоединение полуострова к России.

Также 18 марта состоятся очередные выборы президента России. Открытие избирательных участков запланировано на территории Крыма и Севастополя. Верховная Рада Украины уже призвала бойкотировать и не признавать результаты выборов президента РФ в Крыму.