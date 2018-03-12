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    Общество

    На Детском референдуме в "Артеке" проголосуют более 2 тыс школьников

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    Более 2 тысяч артековцев из всех регионов и 300 детей Большой Ялты из числа постоянных учащихся артековской школы проголосуют за итоговый свод предложений, о том, каким должно стать детское Десятилетие.
    Артек - международный детский центр в Крыму
    RIA News Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина.  16 марта, в день четвертой годовщины присоединения Крыма к России, в Международном детском центре "Артек" пройдет Детский референдум.

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    Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу МДЦ.

    На голосование будет вынесено Напутствие будущему президенту России на Десятилетие Детства с конкретными предложениями по приоритетам государственной политики в области детства.

    "Более 2 тысяч артековцев из всех регионов России и 300 детей Большой Ялты из числа постоянных учащихся артековской школы проголосуют за итоговый свод предложений, о том, каким должно стать детское Десятилетие. На участках во Дворце Суук-Су, Зале Дружбы лагеря "Морской" и школе "Артека" свой голос отдадут артековцы "Кипарисного", "Лазурного", "Морского", "Речного", "Хрустального" и "Янтарного" лагерей", – уточнили в пресс-служба" Артека".

    Проект вынесенного на референдум документа стал итогом общеартековского обсуждения мер, которых дети ждут в качестве поддержки от государства и общества. 

    Разработка напутствия стартовала в "Артеке" в ходе 2 смены.

    Для референдума в "Артеке" будут напечатаны бюллетени, обустроены информационные стенды, кабинки и урны для голосования. Результаты референдума зафиксирует Счетная комиссия из числа детей и вожатых. Торжественное оглашение результатов состоится 16 марта в 20:00 на Артек-Арене в рамках церемонии открытия 3 смены "Разговор на языке искусства".

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

     

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