Собчак объяснила цель поездки в Крым

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак объяснила, что хотела поехать в Крым с гуманитарной миссией, а не для проведения агитации.

Об этом она заявила во время дебатов на Первом канале.

"Это ложь. Я не собираюсь там вести агитацию, я никогда не собиралась. Я уже сделала несколько заявлений, говоря о том, что я хочу поехать туда с гуманитарной миссией. Друзья, не слушайте ложь, пожалуйста. Я не собиралась агитировать в Крыму, но ко мне поступают тысячи обращений от крымских татар, от людей, которые потеряли там собственность, и я собиралась поехать в Крым с гуманитарной миссией", — сказала Собчак.

Она также добавила, что считает Крым "огромной проблемой".

"Да, я считаю, что это — огромная проблема и еще моим детям предстоит ее решать, крымскую проблему, из-за которой у нас сегодня и санкции и все беды, и огромное количество проблем со всем миром. Это большая проблема", — полагает кандидат в президенты РФ.

Как ранее рассказала РИА Новости представитель политика Ксения Чудинова, Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить с гуманитарной миссией Крым, который считает украинским. Это обращение глава МИД Украины Павел Климкин назвал "политической шизофренией", поскольку, по его словам, это был бы "законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории".

Собчак уже попала в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле 2014 года.