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    Россия

    Собчак назвала глупостью внесение ее в базу "Миротворца"

    (обновлено: )24003
    Кандидат в президенты РФ считает, что внесение ее в базу "Миротворца" - "очередная глупость". По словам Собчак, она "попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной".
    Телеведущая, кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак считает глупостью внесение ее имени в базу сайта "Миротворец".

    Сайт Миротворец
    Скриншот сайта "Миротворец"
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    Ранее Собчак была внесена в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке на полуостров в апреле 2014 года. Кроме того, по данным сайта, журналистка в то время оправдывала "оккупацию" Крыма.

    "Это очередная глупость, что ее комментировать? Я попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной. Я заявила о том, что я еду с гуманитарной миссией, а не с целью агитации, и постаралась это сделать по закону. Вместо этого я получила вот такой странный ответ",- сказала Собчак РИА Новости во время одиночного пикета у здания Госдумы.

    Ранее министр иностранных дел Павел Климкин назвал "политической шизофренией" обращение в украинское посольство кандидата в президенты РФ Ксении Собчак за разрешением на въезд в Крым для проведения предвыборной кампании.

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