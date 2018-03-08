Собчак назвала глупостью внесение ее в базу "Миротворца"

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак считает глупостью внесение ее имени в базу сайта "Миротворец".

Ранее Собчак была внесена в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке на полуостров в апреле 2014 года. Кроме того, по данным сайта, журналистка в то время оправдывала "оккупацию" Крыма.

"Это очередная глупость, что ее комментировать? Я попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной. Я заявила о том, что я еду с гуманитарной миссией, а не с целью агитации, и постаралась это сделать по закону. Вместо этого я получила вот такой странный ответ",- сказала Собчак РИА Новости во время одиночного пикета у здания Госдумы.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин назвал "политической шизофренией" обращение в украинское посольство кандидата в президенты РФ Ксении Собчак за разрешением на въезд в Крым для проведения предвыборной кампании.