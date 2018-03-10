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    Миротворец

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 105
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    Телеведущая, кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак
    Собчак назвала глупостью внесение ее в базу "Миротворца"
    13:01 08.03.2018
    634
    Кандидат в президенты РФ считает, что внесение ее в базу "Миротворца" - "очередная глупость". По словам Собчак, она "попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной".
    Участница группы Pussy Riot Мария Алехина
    Скандальная панк-группа из России попала в "чистилище" сайта "Миротворец"
    17:55 26.02.2018
    223
    Как сообщается на сайте "Миротворец", Мария Алехина и Ольга Борисова внесены в базу данных за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым.
    Актер Анатолий Васильев. Архивное фото
    Еще одного актера из "Сватов" внесли в "чистилище" сайта "Миротворец"
    10:08 20.02.2018
    717Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Четверо российских актеров Анатолий Васильев, Анна Большова, Егор Баринов и Ольга Волкова внесли в "чистилище" скандального интернет-ресурса за гастроли со спектаклем "Семейный ужин в половине второго" в Крыму.
    Актриса Ольга Остроумова
    Звезда "Адмирала" попала в базу данных "Миротворца"
    20:58 19.02.2018
    954
    Отмечается, что известная актриса Ольга Остроумова внесена в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированный Россией Крым".
    Актер Юрий Стоянов
    Знаменитый актер-юморист попал в список "Миротворца"
    08:29 08.02.2018
    1101
    Уроженец Одесской области Юрий Стоянов попал в раздел "Чистилище" сайта "Миротворец" из-за участия в съемках кинофильма "Неуловимые", которые проходят на территории Крыма.
    Литовский аналог Миротворца
    В Литве запустили сайт "Ватники", аналог украинского "Миротворца"
    13:57 17.01.2018
    958
    По информации авторов сайта, главными методами отбора лиц и интернет-сайтов, попадающих на сайт, являются записи, комментарии в социальных сетях, новостных порталах.
    Солист Львовского театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой Николай Санжаревский
    Солиста Львовского театра оперы и балета обвинили в "пособничестве ДНР"
    00:38 10.01.2018
    370
    Николая Санжаревского, внесенного в базу сайта "Миротворец", подозревают в том, что он "проводит антиукраинскую пропаганду, занимается сбором средств для боевиков НВФ ДНР".
    Владимир Быстряков
    Пройтись словами по нотам. Самые яркие цитаты опального Быстрякова
    18:12 05.01.2018
    1902
    Украинский композитор Владимир Быстряков угодил на сайт "Миротворец" только сейчас, хотя он никогда не скрывал своего отношения к происходящему в стране и открыто высказывался, в частности в интервью РИА Новости Украина.
    Сайт Миротворец
    "Миротворец" превращается в базу приличных и талантливых людей
    14:17 05.01.2018
    1972Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера"
    На "Миротворце" очередное скандальное пополнение: в базу сайта попал украинский композитор Владимир Быстряков – ему вменяют публичную антиукраинскую пропаганду в соцсетях. Что же думают об этом сами украинцы?
    Владимир Быстряков
    Хроника 4 января: обыск в "Киевстаре", долги нардепа Дейдея, Быстряков в базе "Миротворца"
    09:25 05.01.2018
    693
    Накануне налоговики обыскали центральный офис "Киевстар", на нардепа Дейдея подали в суд из-за миллионных долгов, украинский композитор Быстряков попал в базу "Миротворца", а из-за аномальных холодов в США погибли 16 человек.
    ДНР
    Директор цирка в Донецке и 2 чиновника ЛНР попали в базу "Миротворца"
    15:40 21.11.2017
    197
    На сайте "Миротврца" отмечается, что директор донецкого цирка фпопал в базу как "пособник террористов", который "принимает участие в пропагандистских мероприятиях террористической организации ДНР".
    Продукция компании Roshen
    Скандальный сайт "Миротворец" начал рекламировать сладости Roshen
    00:57 19.11.2017
    1051
    В публикации скандально известного сайта "Миротворец" утверждается, что в цену продукции Roshen "заложена ... помощь нашим Вооруженным силам" и спецназу.
    Леонид Куравлев
    Звезда фильма "Иван Васильевич меняет профессию" попал в базу "Миротворца"
    12:48 15.11.2017
    1420
    Сообщается, что Леонид Куравлев, который наиболее известен по фильмам "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афоня", попал в базу за "антиукраинскую пропаганду".
    Федор Бондарчук
    Известный российский режиссер попал в базу "Миротворца"
    19:06 13.11.2017
    579
    В "Миротворце" пояснили, что Бондарчук попал в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, и получил запрет на въезд в страну.
    Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили раздает автографы на вече у здания Верховной Рады в Киеве.
    Хроника 7 ноября: "народный импичмент" от Саакашвили, запрет гастролей артистов из РФ
    09:22 08.11.2017
    764
    Накануне Рада отказалась уволить главу МВД Арсена Авакова, на Авакова-младшего надели электронный браслет, а президент Порошенко подписал закон о запрете гастролей российских артистов. Помимо этого в Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь.
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    Госдеп уклонился от ответа про блокировку сайта "Миротворец" в США
    05:54 08.11.2017
    981Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера"
    Согласно данным американского портала, созданного для специалистов и аналитиков в области кибербезопасности, IP-адрес "Миротворца", который ранее был в Канаде, с октября находится в штате Аризона (США).
    Журналист РИА Новости Захар Виноградов
    Российский журналист попал в базу данных сайта "Миротворец"
    17:38 07.11.2017
    182
    Сотрудник РИА Новости Захар Виноградов был снят с поезда утром 7 ноября. Служба безопасности Украины запретила ему въезд сроком на пять лет.
    Звезда сериала Папины дочки, актриса Мирослава Карпович
    Сразу пять. В базу "Миротворца" попали российские актеры
    16:10 27.10.2017
    1200
    На сайте "Миротворца" сообщили, что актеры попали в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым и "незаконную гастрольную деятельность".
    Российский журналист и телеведущий Артем Шейнин. Архивное фото
    Известный российский телеведущий попал в базу "Миротворца"
    03:44 18.10.2017
    875
    Артем Шейнин внесен в базу сайта "Миротворец" за "нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым".
    Замглавреда Страны Светлана Крюкова
    Замглавреда "Страны" внесли в "чистилище" сайта "Миротворец"
    14:32 21.09.2017
    178Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам заместителя главного редактора "Страны" Светланы Крюковой, внесение в списки сайта произошло после публикации репортажа о поездке экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Польши в Украину.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Актер Юрий Стоянов
    Знаменитый актер-юморист попал в список "Миротворца"
    08:29 08.02.2018
    1101
    Уроженец Одесской области Юрий Стоянов попал в раздел "Чистилище" сайта "Миротворец" из-за участия в съемках кинофильма "Неуловимые", которые проходят на территории Крыма.
    Актриса Ольга Остроумова
    Звезда "Адмирала" попала в базу данных "Миротворца"
    20:58 19.02.2018
    954
    Отмечается, что известная актриса Ольга Остроумова внесена в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированный Россией Крым".
    Актер Анатолий Васильев. Архивное фото
    Еще одного актера из "Сватов" внесли в "чистилище" сайта "Миротворец"
    10:08 20.02.2018
    717
    Четверо российских актеров Анатолий Васильев, Анна Большова, Егор Баринов и Ольга Волкова внесли в "чистилище" скандального интернет-ресурса за гастроли со спектаклем "Семейный ужин в половине второго" в Крыму.
    Телеведущая, кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак
    Собчак назвала глупостью внесение ее в базу "Миротворца"
    13:01 08.03.2018
    634
    Кандидат в президенты РФ считает, что внесение ее в базу "Миротворца" - "очередная глупость". По словам Собчак, она "попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной".
    Участница группы Pussy Riot Мария Алехина
    Скандальная панк-группа из России попала в "чистилище" сайта "Миротворец"
    17:55 26.02.2018
    223
    Как сообщается на сайте "Миротворец", Мария Алехина и Ольга Борисова внесены в базу данных за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым.
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