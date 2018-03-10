Четверо российских актеров Анатолий Васильев, Анна Большова, Егор Баринов и Ольга Волкова внесли в "чистилище" скандального интернет-ресурса за гастроли со спектаклем "Семейный ужин в половине второго" в Крыму.
Украинский композитор Владимир Быстряков угодил на сайт "Миротворец" только сейчас, хотя он никогда не скрывал своего отношения к происходящему в стране и открыто высказывался, в частности в интервью РИА Новости Украина.
На "Миротворце" очередное скандальное пополнение: в базу сайта попал украинский композитор Владимир Быстряков – ему вменяют публичную антиукраинскую пропаганду в соцсетях. Что же думают об этом сами украинцы?
Накануне налоговики обыскали центральный офис "Киевстар", на нардепа Дейдея подали в суд из-за миллионных долгов, украинский композитор Быстряков попал в базу "Миротворца", а из-за аномальных холодов в США погибли 16 человек.
Накануне Рада отказалась уволить главу МВД Арсена Авакова, на Авакова-младшего надели электронный браслет, а президент Порошенко подписал закон о запрете гастролей российских артистов. Помимо этого в Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь.
Согласно данным американского портала, созданного для специалистов и аналитиков в области кибербезопасности, IP-адрес "Миротворца", который ранее был в Канаде, с октября находится в штате Аризона (США).
По словам заместителя главного редактора "Страны" Светланы Крюковой, внесение в списки сайта произошло после публикации репортажа о поездке экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Польши в Украину.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Четверо российских актеров Анатолий Васильев, Анна Большова, Егор Баринов и Ольга Волкова внесли в "чистилище" скандального интернет-ресурса за гастроли со спектаклем "Семейный ужин в половине второго" в Крыму.