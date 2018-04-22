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    Центр "Миротворец" заявил, что располагает "интересными" записями Онищенко

    Тема:

    Онищенко: новая партия компромата (395)

    (обновлено: )15901
    Согласно сообщению центра "Миротворец" в Facebook, их записи несколько иные, чем те, которые обнародовал экс-нардеп Александр Онищенко, но безусловно заинтересуют правоохранительные органы.
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. В центре "Миротворец" заявили, что имеют записи депутата-беглеца Александра Онищенко. Согласно сообщению "Миротворца", размещенному в Facebook, их записи несколько иные, чем те, которые обнародовал Онищенко.

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    "Правда, это другие записи, но тоже весьма любопытные. Несколько часов диалогов в Израиле с неким гражданином страны-агрессора. Уверены, что они будут интересны нашим правоохранительным органам, которым мы их предоставим по первому требованию", — говорится в сообщении.

    Напомним, на днях была обнародована часть аудиозапси, сделанная покинувшим Украину нардепом Александром Онищенко, на которой, как утверждается, с участием президента Петра Порошенко обсуждается вопрос о закрытии уголовных дел против экс-министра экологии Николая Злочевского. 

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