Центр "Миротворец" заявил, что располагает "интересными" записями Онищенко

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. В центре "Миротворец" заявили, что имеют записи депутата-беглеца Александра Онищенко. Согласно сообщению "Миротворца", размещенному в Facebook, их записи несколько иные, чем те, которые обнародовал Онищенко.

Читайте также: Автокефалия и "правые" радикалы. К церковным погромам готовы?

"Правда, это другие записи, но тоже весьма любопытные. Несколько часов диалогов в Израиле с неким гражданином страны-агрессора. Уверены, что они будут интересны нашим правоохранительным органам, которым мы их предоставим по первому требованию", — говорится в сообщении.

Напомним, на днях была обнародована часть аудиозапси, сделанная покинувшим Украину нардепом Александром Онищенко, на которой, как утверждается, с участием президента Петра Порошенко обсуждается вопрос о закрытии уголовных дел против экс-министра экологии Николая Злочевского.