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    Общество

    Солиста Львовского театра оперы и балета обвинили в "пособничестве ДНР"

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    Николая Санжаревского, внесенного в базу сайта "Миротворец", подозревают в том, что он "проводит антиукраинскую пропаганду, занимается сбором средств для боевиков НВФ ДНР".
    Солист Львовского театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой Николай Санжаревский
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Солист Львовского театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой Николай Санжаревский попал в базу скандально известного сайта "Миротворец" как "пособник террористов".

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    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    Так, согласно размещенной на сайте информации, Санжаревского подозревают в том, что он "проводит антиукраинскую пропаганду, занимается сбором средств для боевиков НВФ ДНР".

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    Как сообщается, журналист Елена Добровольская провела собственное расследование в отношении Санжаревского. Она опубликовала скриншоты постов артиста в российской соцсети "ВКонтакте", в которых, по ее мнению, он выражает поддержку ополченцам Донбасса и "распространяет антиукраинскую пропаганду". Она также выяснила, что Санжаревский, возможно, с помощью WebMoney собирал и переводил деньги ополченцам самопровозглашенной ДНР.

    Как отмечает ТСН, во Львовском театре оперы и балета уже пообещали провести служебное расследование в связи с возможными антиукраинскими взглядами Николая Санжаревского. 

    Сайт "Миротворец"
    Николай Санжаревский в база сайта "Миротворец"

    Николай Санжаревский — солист балета во Львовской опере. Также он является арт-директором в Львовской школе академического и современного балета.

    Ранее пользователи сети обратили внимание, что скандальный сайт "Миротворец" начал рекламировать сладости Roshen. 

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