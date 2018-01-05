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    Аналитика и комментарии

    "Миротворец" превращается в базу приличных и талантливых людей

    Тема:

    Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера" (130)

    (обновлено: )737130
    На "Миротворце" очередное скандальное пополнение: в базу сайта попал украинский композитор Владимир Быстряков – ему вменяют публичную антиукраинскую пропаганду в соцсетях. Что же думают об этом сами украинцы?
    Сайт Миротворец
    Скриншот сайта "Миротворец"

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Сайт "Миротворец" - это инструмент дискредитации

    В Украине разразился новый музыкально-политический скандал. Украинский композитор Владимир Быстряков, заявивший на днях, что "российских войск на Донбассе нет", угодил в базу добровольческого центра "Миротворец". Одиозному артисту вменяют публичную "антиукраинскую пропаганду, поддержку пророссийских террористических организаций, а также публичную поддержку российской агрессии против Украины". Об этом говорят соответствующие записи в разделе "Чистилище".

    А вот в соцсетях с решением "Миротворца" согласны далеко не все: "В стране под названием Украина уже нельзя высказывать свое личное мнение в ФБ на политические темы, иначе запишут в "Миротворец". Свободомыслие запрещено, только непонятно каким законом? И это называется европейские ценности?". "Миротворец" понемногу превращается в базу приличных и талантливых людей из творческой интеллигенции, обладающих собственным критическим мышлением", — пишут украинцы.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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