"Миротворец" превращается в базу приличных и талантливых людей

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Украине разразился новый музыкально-политический скандал. Украинский композитор Владимир Быстряков, заявивший на днях, что "российских войск на Донбассе нет", угодил в базу добровольческого центра "Миротворец". Одиозному артисту вменяют публичную "антиукраинскую пропаганду, поддержку пророссийских террористических организаций, а также публичную поддержку российской агрессии против Украины". Об этом говорят соответствующие записи в разделе "Чистилище".

А вот в соцсетях с решением "Миротворца" согласны далеко не все: "В стране под названием Украина уже нельзя высказывать свое личное мнение в ФБ на политические темы, иначе запишут в "Миротворец". Свободомыслие запрещено, только непонятно каким законом? И это называется европейские ценности?". "Миротворец" понемногу превращается в базу приличных и талантливых людей из творческой интеллигенции, обладающих собственным критическим мышлением", — пишут украинцы.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook