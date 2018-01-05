Хроника 4 января: обыск в "Киевстаре", долги нардепа Дейдея, Быстряков в базе "Миротворца"

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 4 января, президент Петр Порошенко подписал закон о противодействии домашнему насилию, на Донбассе резко увеличилось число взрывов, а в деле об убийстве юриста Ирины Ноздровской появилась новая информация — правозащитница работала на нардепа Яценко и имела конфликт с его женой. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко подписал закон о противодействии домашнему насилию

Президент Украины Петр Порошенко в четверг подписал закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию". Документом предусматривается внедрение комплексного подхода к борьбе с домашним насилием, существенное дополнение существующих инструментов такой борьбы, введение новых определений терминов и других норм, направленных на улучшение защиты пострадавших от домашнего насилия.

На Донбассе резко увеличилось число взрывов

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что зафиксировали более 130 взрывов в Донецкой и Луганской областях. "В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений прекращения огня, включая больше взрывов (около 130), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (35 взрывов)", — говорится в отчете.

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Визит главы МИД Германии в Донбасс сорвался

Поездка главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля на линию разграничения в районе Мариуполя отменена. "Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позже в этом месяце", — написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Украина планировала взорвать российский газопровод

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что Киев в 2014-2015 годах планировал подорвать российский газопровод, идущий в Европу через территорию Украины. "Я вам о государственных планах рассказываю", — заявил Грымчак в эфире телеканала Zik. По мнению замминистра, эта газовая магистраль — один из сдерживающих факторов вооруженного конфликта в Донбассе.

Обыски в "Киевстаре"

Накануне в главный офис телекоммуникационного оператора "Киевстар" пришли с обыском. Обыск проводился в рамках расследования уголовного производства по факту неуплаты около 2,4 млрд грн налогов, с целью найти и изъять документы, которые имеют объективное значение в уголовном производстве. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина.

На нардепа Дейдея подали в суд из-за миллионных долгов

Бизнесмен Игорь Линчевский обратился с иском в Печерский районный суд Киева с требованием к народному депутату от фракции "Народный фронт" Евгению Дейдею вернуть задолженность. Сообщается, что Дейдей, как утверждает Линчевский, одолжил 3,5 миллиона гривен, когда Генпрокуратура и НАБУ заподозрила его в незаконном обогащении на 5 миллионов гривен.

Ноздровская работала на нардепа Яценко и имела конфликт с его женой

В деле об убийстве юриста Ирины Ноздровской появилась новая информация — в 2014 году она работала в предвыборном штабе народного депутата от группы "Видродження" Антона Яценко и имела конфликт с его супругой Людмилой Кравчук, сообщил журналист Андрей Дзиндзя. Он обнародовал видео телефонного разговора убитой правозащитницы с супругой одиозного нардепа.

У канала "1+1" митинговали ЛГБТ-активисты

Под офисом телеканала "1+1" прошел митинг против гомофобной сценки в новогоднем выпуске "Вечернего Квартала". Гнев активистов вызвал спектакль "Буратино", в котором главный герой признается что он — Буратина. В "95 квартале" уже принесли извинения за откровенный номер, которым "они могли обидеть", и удалили видео с телеканала в YouTube.

Скандальный украинский композитор Быстряков попал в базу "Миротворца"

Украинский композитор Владимир Быстряков, оскандалившийся заявлением об иностранцах в Донбассе, угодил в базу добровольческого центра "Миротворец". Одиозному артисту вменяют публичную "антиукраинскую пропаганду, поддержку пророссийских террористических организаций, а также публичную поддержку российской агрессии против Украины". Сам Быстряков заявил, что с ним "поступают по-хамски".

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Непогода в США: погибли 16 человек

В США в связи с резким похолоданием на текущей неделе погибли по меньшей мере 16 человек. В результате сильных снегопадов, ураганного ветра и мороза американские города буквально парализованы — отменены 3 100 рейсов, сотни школ закрыты, а полки продуктовых магазинов опустели. В связи с экстремальными погодными условиями в Нью-Йорке объявили о введении режима чрезвычайного положения.

ФБР начало новое расследование в отношении Хиллари Клинтон

Федеральное бюро расследований начало новое расследование в отношении экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон из-за деятельности ее благотворительного фонда. По данным СМИ, ФБР расследует, был ли связан фонд Clinton Foundation с нелегальной деятельностью в период, когда Клинтон занимала должность госсекретаря США.

Ежегодно 4 января во всем мире отмечают День Ньютона — в день рождения великого англичанина. Ученые всего мира и сегодня используют теорему Ньютона-Лейбница, закон вязкости Ньютона, первый, второй и третий законы Ньютона, бином Ньютона, интерполяционные формулы Ньютона, не говоря уже о буквально легендарном законе всемирного тяготения Ньютона.