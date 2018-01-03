Композитор Быстряков о трагедии развала СССР, расстрелах и искусстве

Развал СССР — большая трагедия, потому что развалилась великая страна, жить в которой было лучше, чем сейчас, заявил известный композитор, заслуженный артист Украинской ССР Владимир Быстряков.

"Развалилась великая страна благодаря алкоголику (Борису) Ельцину", — заявил Быстряков в эфире телеканала "112 Украина".

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"Я никогда не приветствую развал больших государств. Государств было достаточно мощно, и мы, если брать по остаточному принципу, жили лучше, местами, жили лучше, чем живем сейчас. Мы не платили заоблачных коммуналок, у нас не было голодных и нищих стариков, у нас не было такого роста преступности, у нас была нормальная социалка", — добавил композитор.

По его мнению, молодое поколение, выросшее за период независимости, знает о Советском Союзе лишь по сталинским репрессиям и Голодомору. "Она (молодежь — Ред.) не знает, что было самое качественное искусство в мире, что был кинематограф шикарный совершенно, что была музыка…", — сказал Быстряков, признавшись, что большевизм ему так же противен, как и национализм.

"При чем тут "какой ценой"… Параллельно с этим, параллельно с расстрелами развивалось искусство, что делать…" — резюмировал композитор.

Напомним, ранее Владимир Быстряков заявлял, что "российских войск в Донбассе нет".