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    Культура

    Скандальный украинский композитор Быстряков попал в базу "Миротворца"

    (обновлено: )673125
    Быстрякову вменяют публичную "антиукраинскую пропаганду, поддержку пророссийских террористических организаций, а также публичную поддержку российской агрессии против Украины"
    Владимир Быстряков
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Украинский композитор Владимир Быстряков, оскандалившийся заявлением об иностранцах в Донбассе, угодил в базу добровольческого центра "Миротворец", который фиксирует преступления против национальной безопасности Украины.

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    Одиозному артисту вменяют публичную "антиукраинскую пропаганду, поддержку пророссийских террористических организаций, а также публичную поддержку российской агрессии против Украины". Об этом говорят соответствующие записи в разделе "Чистилище", к которым также добавлены скандальные цитаты Быстрякова.

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    "Теперь Вовчик может спокойно сделать распечатку с запрещенного на россии экстремистского сайта Миротворец и просить политического убежища у агрессора", — отметили добровольцы на официальной странице "Миротворца" в Facebook.

    По словам авторов поста, возможно, в "Чистилище" композитор рассмотрит российских военных, которых "не увидел в Донбассе".

    "Желаем тебе, Вова, чтобы у тебя все получилось", — резюмировали в "Миротворце".

    Напомним, ранее Владимир Быстряков заявлял, что "российских войск в Донбассе нет".

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