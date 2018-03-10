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    Владимир Быстряков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
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    Владимир Быстряков
    Быстряков: женщины, поздравляю вас с... распадом страны
    12:20 08.03.2018
    4808
    Украинское общество сознательно расшатывают, натравливают одну его часть на другую, но подобное состояние не может длиться долго – оно ведет к развалу государства, предупреждает композитор Владимир Быстряков.
    Владимир Быстряков поздравляет с 8 марта
    Быстряков пожелал женщинам жить в мирной стране и ездить в Донецк и Крым 
    10:29 08.03.2018
    395
    Композитор, заслуженный артист Украины Владимир Быстряков пожелал украинкам жить мирной стране и быть равными с мужчинами во всех правах.
    Владимир Быстряков
    Быстряков: Украину в интересах Запада все сильнее натравливают на Россию
    12:09 04.03.2018
    3366Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Продолжающиеся по всей стране переименования не только бьют по городским бюджетам, но еще и углубляют раскол в обществе и раздражают большую часть общества, уверен композитор Владимир Быстряков.
    Андрей Блинов
    Блинов: уже четыре артиста сказали то, что у многих на уме
    19:12 05.01.2018
    6401Украина 2018: новые испытания
    Многие уже не скрывают, что в стране царит атмосфера угнетения, что есть сомнения в перспективах, что слова "Украина" и "справедливость" как-то уж совсем отдалились. Но по сути каждый из артистов сказал о своём лично наболевшем, отмечает Андрей Блинов.
    Владимир Быстряков
    Пройтись словами по нотам. Самые яркие цитаты опального Быстрякова
    18:12 05.01.2018
    1903
    Украинский композитор Владимир Быстряков угодил на сайт "Миротворец" только сейчас, хотя он никогда не скрывал своего отношения к происходящему в стране и открыто высказывался, в частности в интервью РИА Новости Украина.
    Сайт Миротворец
    "Миротворец" превращается в базу приличных и талантливых людей
    14:17 05.01.2018
    1972Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера"
    На "Миротворце" очередное скандальное пополнение: в базу сайта попал украинский композитор Владимир Быстряков – ему вменяют публичную антиукраинскую пропаганду в соцсетях. Что же думают об этом сами украинцы?
    Владимир Быстряков
    Хроника 4 января: обыск в "Киевстаре", долги нардепа Дейдея, Быстряков в базе "Миротворца"
    09:25 05.01.2018
    693
    Накануне налоговики обыскали центральный офис "Киевстар", на нардепа Дейдея подали в суд из-за миллионных долгов, украинский композитор Быстряков попал в базу "Миротворца", а из-за аномальных холодов в США погибли 16 человек.
    Владимир Быстряков
    "Это хамство". Быстряков ответил на внесение в базу "Миротворца"
    17:21 04.01.2018
    3470Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Владимир Быстряков заявил, что не считает Россию агрессором, а "так считают наши люди". Он также добавил, что "невыгодно называть события на Донбассе "гражданской войной".
    Владимир Быстряков
    Скандальный украинский композитор Быстряков попал в базу "Миротворца"
    15:23 04.01.2018
    1449
    Быстрякову вменяют публичную "антиукраинскую пропаганду, поддержку пророссийских террористических организаций, а также публичную поддержку российской агрессии против Украины"
    Владимир Быстряков о развале СССР. Видео
    Композитор Быстряков о трагедии развала СССР, расстрелах и искусстве 
    04:26 03.01.2018
    1428
    По словам Владимира Быстрякова, СССР был мощным государством, в котором наряду с репрессиями и расстрелами развивалось "самое качественное искусство в мире".
    Владимир Быстряков
    Быстряков: атака на культуру заставляет людей понемногу просыпаться
    12:01 02.01.2018
    4838Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Атака на русскоязычных, на русскую культуру в стране продолжается, но люди начинают просыпаться, считает композитор Владимир Быстряков: очнулись и видят, что вместо обещанных европейских благ получили здоровую дулю.
    Микрофон
    Культура, итоги года: важнейшим из искусств для нас является запрет
    14:44 17.12.2017
    891Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Продолжающаяся в стране украинизация больно ударила по культуре: вместо запрещенных артистов, фильмов и спектаклей из РФ украинская культура, увы, не расцвела буйным цветом.
    Владимир Быстряков
    Быстряков о гастролях с разрешения СБУ: абсурд продолжается, маразм крепчает
    18:40 06.10.2017
    2179
    Одних артистов запрещают, а представителей титульной нации поднимают на щит: Украину делают аграрной, а нас - немножко селянами вследствие подобного "искусства", считает композитор Владимир Быстряков.
    Владимир Быстряков
    Композитор Быстряков: российских войск в Донбассе нет
    10:09 01.08.2017
    2389
    Отвечая на вопрос журналиста, права ли Россия, "отхватив Крым и начав войну на Донбассе", Быстряков сказал, что замминистра Георгий Тука и нардеп Верховной Рады Надежда Савченко заявляли, что российских войск там нет.
    Владимир Быстряков
    Быстряков: великодержавные эгоисты превратили языковой вопрос в геноцид
    13:33 02.01.2017
    2407975% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    За последние годы в Украине вырос класс великодержавных эгоистов, которые считают, что все должны жить только так, как они хотят, о правах человека на свое пространство, на свой язык, на свою веру можно забыть, считает композитор Владимир Быстряков.
    Владимир Быстряков
    Быстряков: страна СССР была великая, хотя мы и ненавидели коммунизм
    12:55 20.08.2016
    978225 лет Независимости. Праздничное похмелье
    При СССР я себя считал гражданином страны, а сейчас никакой страны, по сути дела, нет: я глубоко убежден в том, что мы все сейчас представляем собой квартирантов на чужих территориях, рассказал композитор Владимир Быстряков.
    В Киеве появился памятник ветеранам Второй Мировой Войны
    Опрос: почему геи в Украине ценнее ветеранов?
    12:12 11.06.2016
    3378"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    В 2016 году акции представителей ЛГБТ сообщества в Киеве будет уделено беспрецедентное внимание со стороны государства — охранять марш будет рекордное число полицейских. Почему вдруг украинской власти стало так важно провести бескровное шествие геев?
    Владимир Быстряков. Архивное фото
    Быстряков: гей-парады и другие "ценности" ведут к разрушению личности
    17:28 10.06.2016
    1646"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Композитор Владимир Быстряков считает, что задача украинского общества — не вестись идиотски на так называемые "западные ценности", которые ведут, прежде всего, к разрушению личности.
    Владимир Быстряков
    Если на Евровидение-2017 приедет Иосиф Кобзон? Мнение Быстрякова
    13:43 17.05.2016
    3657Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Кто бы ни приехал на Евровидение-2017 от РФ в Украину, все равно "неадекватные люди" будут кричать, что "москалям – ганьба!", отмечает композитор Владимир Быстряков.
    Композитор Владимир Быстряков
    Быстряков: нам хорошо промыли мозги, потому живем мы в стране победившего абсурда
    12:30 08.04.2016
    30662
    О необъявленной "войне" русской и украинской культуры, о квотах на эфиры радиостанций, о Руслане, Лободе и других и "протрезвевших" исполнителях в своем интервью агентству говорит композитор Владимир Быстряков.
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Владимир Быстряков
    Быстряков: женщины, поздравляю вас с... распадом страны
    12:20 08.03.2018
    4808
    Украинское общество сознательно расшатывают, натравливают одну его часть на другую, но подобное состояние не может длиться долго – оно ведет к развалу государства, предупреждает композитор Владимир Быстряков.
    Владимир Быстряков
    Быстряков: Украину в интересах Запада все сильнее натравливают на Россию
    12:09 04.03.2018
    3366
    Продолжающиеся по всей стране переименования не только бьют по городским бюджетам, но еще и углубляют раскол в обществе и раздражают большую часть общества, уверен композитор Владимир Быстряков.
    Владимир Быстряков поздравляет с 8 марта
    Быстряков пожелал женщинам жить в мирной стране и ездить в Донецк и Крым 
    10:29 08.03.2018
    395
    Композитор, заслуженный артист Украины Владимир Быстряков пожелал украинкам жить мирной стране и быть равными с мужчинами во всех правах.
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