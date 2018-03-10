Украинское общество сознательно расшатывают, натравливают одну его часть на другую, но подобное состояние не может длиться долго – оно ведет к развалу государства, предупреждает композитор Владимир Быстряков.
Многие уже не скрывают, что в стране царит атмосфера угнетения, что есть сомнения в перспективах, что слова "Украина" и "справедливость" как-то уж совсем отдалились. Но по сути каждый из артистов сказал о своём лично наболевшем, отмечает Андрей Блинов.
Украинский композитор Владимир Быстряков угодил на сайт "Миротворец" только сейчас, хотя он никогда не скрывал своего отношения к происходящему в стране и открыто высказывался, в частности в интервью РИА Новости Украина.
На "Миротворце" очередное скандальное пополнение: в базу сайта попал украинский композитор Владимир Быстряков – ему вменяют публичную антиукраинскую пропаганду в соцсетях. Что же думают об этом сами украинцы?
Накануне налоговики обыскали центральный офис "Киевстар", на нардепа Дейдея подали в суд из-за миллионных долгов, украинский композитор Быстряков попал в базу "Миротворца", а из-за аномальных холодов в США погибли 16 человек.
Атака на русскоязычных, на русскую культуру в стране продолжается, но люди начинают просыпаться, считает композитор Владимир Быстряков: очнулись и видят, что вместо обещанных европейских благ получили здоровую дулю.
Отвечая на вопрос журналиста, права ли Россия, "отхватив Крым и начав войну на Донбассе", Быстряков сказал, что замминистра Георгий Тука и нардеп Верховной Рады Надежда Савченко заявляли, что российских войск там нет.
За последние годы в Украине вырос класс великодержавных эгоистов, которые считают, что все должны жить только так, как они хотят, о правах человека на свое пространство, на свой язык, на свою веру можно забыть, считает композитор Владимир Быстряков.
При СССР я себя считал гражданином страны, а сейчас никакой страны, по сути дела, нет: я глубоко убежден в том, что мы все сейчас представляем собой квартирантов на чужих территориях, рассказал композитор Владимир Быстряков.
В 2016 году акции представителей ЛГБТ сообщества в Киеве будет уделено беспрецедентное внимание со стороны государства — охранять марш будет рекордное число полицейских. Почему вдруг украинской власти стало так важно провести бескровное шествие геев?
О необъявленной "войне" русской и украинской культуры, о квотах на эфиры радиостанций, о Руслане, Лободе и других и "протрезвевших" исполнителях в своем интервью агентству говорит композитор Владимир Быстряков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинское общество сознательно расшатывают, натравливают одну его часть на другую, но подобное состояние не может длиться долго – оно ведет к развалу государства, предупреждает композитор Владимир Быстряков.