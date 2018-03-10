На "Миротворце" очередное скандальное пополнение: в базу сайта попал украинский композитор Владимир Быстряков – ему вменяют публичную антиукраинскую пропаганду в соцсетях. Что же думают об этом сами украинцы?
Атака на русскоязычных, на русскую культуру в стране продолжается, но люди начинают просыпаться, считает композитор Владимир Быстряков: очнулись и видят, что вместо обещанных европейских благ получили здоровую дулю.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.