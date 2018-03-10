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    композитор

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Сайт Миротворец
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    14:17 05.01.2018
    1975Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера"
    На "Миротворце" очередное скандальное пополнение: в базу сайта попал украинский композитор Владимир Быстряков – ему вменяют публичную антиукраинскую пропаганду в соцсетях. Что же думают об этом сами украинцы?
    Владимир Быстряков
    Быстряков: атака на культуру заставляет людей понемногу просыпаться
    12:01 02.01.2018
    4839Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Атака на русскоязычных, на русскую культуру в стране продолжается, но люди начинают просыпаться, считает композитор Владимир Быстряков: очнулись и видят, что вместо обещанных европейских благ получили здоровую дулю.
    Симпсоны
    Композитора "Симпсонов" уволили после почти 30 лет работы
    15:11 31.08.2017
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    Альф Клаузер начал работать с мультсериалом еще в 90-ых, став дважды обладателем премии "Эмми", всего же он был номинирован на эту престижную награду еще 21 раз.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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