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    русский язык

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
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    Сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ. Архивное фото
    Россия подняла в ОБСЕ вопрос об ущемлении прав русских в Украине
    16:47 23.02.2018
    566Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого, недопустимо защищать права только венгров и "не обращать внимания на 15 миллионов русских, которые пострадают от принятия украинского закона об образовании".
    Экспериментальная школа в Одессе
    В Минобразования сообщили, где в Украине остались русские школы
    15:54 24.01.2018
    796Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По официальным данным, образование на русском языке получают 7% украинских школьников - 277 512 детей. Всего на территории Украины находится 622 учебных заведения, где русский является основным языком преподавания.
    Писатель и кинематографист Андрей Курков
    В Украине предложили сделать русский язык своей культурной собственностью
    15:15 11.01.2018
    659Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам писателя и кинематографиста Андрея Куркова, Украина должна открыть институт русского языка или институт русского и других языков национальных меньшинств в Национальной академии наук Украины.
    Учебник украинского языка
    Кондряков: языковой проблемы нет, пока не влезает государство
    13:53 08.01.2018
    820Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Языковые нововведения закона об образовании совершенно не на пользу государству, не на пользу людям, которые в этой стране живут, уверен учитель Александр Кондряков. А дурацкие амбиции, которые неизвестно откуда появились, кроме проблем ничего не создают, добавляет он.
    Владимир Быстряков
    Быстряков: атака на культуру заставляет людей понемногу просыпаться
    12:01 02.01.2018
    4838Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Атака на русскоязычных, на русскую культуру в стране продолжается, но люди начинают просыпаться, считает композитор Владимир Быстряков: очнулись и видят, что вместо обещанных европейских благ получили здоровую дулю.
    Русскому языку в Украине ничего не угрожает - он просто исчезнет
    19:58 12.12.2017
    5317Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Согласно новому закону "Об образовании", к русскому языку могут быть применены абсолютно дискриминационные меры, что прямо противоречит международным обязательствам Украины, считают представители русскоязычной общественности.
    Обучение мигрантов русскому языку
    Так что, минус русский? Соцсети о вердикте Венецианской комиссии
    16:40 12.12.2017
    4390Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Венецианская комиссия огласила свой вердикт по языковому вопросу в Украине и официально опубликовала рекомендации Киеву относительно закона об образовании. Как отреагировали на экспертные выводы и советы сами украинцы в соцсетях?
    Павел Климкин. Архивное фото
    Язык дипломата Климкина: русскоязычных в резервации, венгры - на выход
    16:01 12.12.2017
    5850Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин поделился "парадоксальными наблюдениями" о полезности образовательного закона для венгров в Украине и предложил свою концепцию обеспечения образовательного права русскоязычных.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Русскому языку в Украине ничего не угрожает - МИД
    20:36 11.12.2017
    1008Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам главы МИД Украины Павла Климкина, в выводах Венецианской комиссии к закону Украины об образовании, опубликованных в понедельник на ее сайте, содержится предостережение относительно дискриминации русского языка в Украине.
    Протест Свободы под КСУ во время рассмотрения языкового закона
    Riga.Rosvesty: в Украине уже репрессии из-за русского языка
    11:25 20.11.2017
    23303Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    После скандального закона об образовании, принятого украинским парламентом, "национальные меньшинства будут лишены права обучаться на родном языке".
    Украина: сверхзадача - вырвать русский язык с корнем
    10:41 05.11.2017
    4884Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По результатам социсследований, более половины граждан Украины пользуются русским языком дома и вне дома. В то же время русских школ на Украине с каждым годом становится все меньше, сейчас их осталось лишь 9,4%.
    Платон Беседин
    Украинский "культур-мультур" в зеркале самоотравления
    11:49 08.10.2017
    1338Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    То, как развиваются события в Украине, лишний раз демонстрирует: выхода из затянувшегося конфликта нет. Я, конечно, говорю о конфликте не только военном, но и об экономическом, культурном, социально-бытовом.
    Министерство образования и науки Украины
    Украина, новые языковые проблемы: похищение будущего
    16:02 14.09.2017
    1609Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Из-за принятого Верховной Радой нового закона об образовании миллионы граждан Украины будут дискриминированы в праве учиться и учить своих детей на родном языке, заявляют критики образовательной реформы.
    Русский язык
    Из перечня предметов ВНО исключен русский язык
    09:36 13.09.2017
    433Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    В список утвержденных предметов попали: украинский язык и литература; история Украины; математика; биология, география, физика, химия; английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.
    Урок в образовательном учреждении
    Соцсети: русский язык в украинских школах и культурный геноцид
    15:42 07.09.2017
    2441Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    К 2020 году в Украине не останется школ, ведущих преподавание на русском языке — это еще один из пунктов реформы образования, одобренной накануне Верховной Радой. Как отреагировали на такие изменения сами украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    Русский язык
    Женщина из Обухова добилась отмены изучения русского языка в классе
    16:44 01.09.2017
    693Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Министерство образования ответило женщине, что ее ребенок имеет право не изучать русский язык, но это следует согласовать с руководством школы.
    Пранкеры разместили в сети разговор со Скрипкой от имени фейкового Авакова. Видео
    Пранкеры разместили в сети разговор со Скрипкой от имени фейкового "Авакова" 
    02:27 23.04.2017
    126575% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    По словам Олега Скрипки, у него изначально закрались подозрения в том, что Арсен Аваков был настоящим, поэтому музыкант записал свой разговор с ним на диктофон.
    Лидер группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка. Архивное фото
    Российские пранкеры сообщили подробности разговора со Скрипкой
    02:11 23.04.2017
    150575% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    По словам российского пранкера Владимира Кузнецова, как только позвонил "министр Аваков" - музыкант принялся извиняться за свои слова и был счастлив "получить" место в совете при МВД.
    Репродукция портрета Владимира Даля
    Двести пятнадцать лет назад родился Владимир Даль
    03:56 22.11.2016
    247
    Русский писатель, лексикограф, этнограф, создатель "Толкового словаря живого великорусского языка" Владимир Иванович Даль родился 22 ноября (10 ноября по старому стилю) 1801 года в Луганске.
    Вид на Днепр (ранее Днепропетровск)
    В Днепре мэрия рассмотрит петицию о защите русского языка
    18:14 24.10.2016
    504Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам авторов петиции о защите русского языка, принятие такого закона позволит наделить русский язык особым региональным статусом и обеспечить защиту прав русскоязычных граждан в Украине.
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    Сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ. Архивное фото
    Россия подняла в ОБСЕ вопрос об ущемлении прав русских в Украине
    16:47 23.02.2018
    566
    По словам вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого, недопустимо защищать права только венгров и "не обращать внимания на 15 миллионов русских, которые пострадают от принятия украинского закона об образовании".
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