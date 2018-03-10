По словам вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого, недопустимо защищать права только венгров и "не обращать внимания на 15 миллионов русских, которые пострадают от принятия украинского закона об образовании".
По официальным данным, образование на русском языке получают 7% украинских школьников - 277 512 детей. Всего на территории Украины находится 622 учебных заведения, где русский является основным языком преподавания.
Языковые нововведения закона об образовании совершенно не на пользу государству, не на пользу людям, которые в этой стране живут, уверен учитель Александр Кондряков. А дурацкие амбиции, которые неизвестно откуда появились, кроме проблем ничего не создают, добавляет он.
Атака на русскоязычных, на русскую культуру в стране продолжается, но люди начинают просыпаться, считает композитор Владимир Быстряков: очнулись и видят, что вместо обещанных европейских благ получили здоровую дулю.
Согласно новому закону "Об образовании", к русскому языку могут быть применены абсолютно дискриминационные меры, что прямо противоречит международным обязательствам Украины, считают представители русскоязычной общественности.
Венецианская комиссия огласила свой вердикт по языковому вопросу в Украине и официально опубликовала рекомендации Киеву относительно закона об образовании. Как отреагировали на экспертные выводы и советы сами украинцы в соцсетях?
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин поделился "парадоксальными наблюдениями" о полезности образовательного закона для венгров в Украине и предложил свою концепцию обеспечения образовательного права русскоязычных.
По словам главы МИД Украины Павла Климкина, в выводах Венецианской комиссии к закону Украины об образовании, опубликованных в понедельник на ее сайте, содержится предостережение относительно дискриминации русского языка в Украине.
По результатам социсследований, более половины граждан Украины пользуются русским языком дома и вне дома. В то же время русских школ на Украине с каждым годом становится все меньше, сейчас их осталось лишь 9,4%.
То, как развиваются события в Украине, лишний раз демонстрирует: выхода из затянувшегося конфликта нет. Я, конечно, говорю о конфликте не только военном, но и об экономическом, культурном, социально-бытовом.
Из-за принятого Верховной Радой нового закона об образовании миллионы граждан Украины будут дискриминированы в праве учиться и учить своих детей на родном языке, заявляют критики образовательной реформы.
К 2020 году в Украине не останется школ, ведущих преподавание на русском языке — это еще один из пунктов реформы образования, одобренной накануне Верховной Радой. Как отреагировали на такие изменения сами украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого, недопустимо защищать права только венгров и "не обращать внимания на 15 миллионов русских, которые пострадают от принятия украинского закона об образовании".