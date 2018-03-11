В Риге несколько тысяч прошли маршем в защиту русских школ

Около 5 тысяч человек приняли участие в шествии защитников русских школ в Риге в субботу, сообщили РИА Новости в штабе защиты русских школ, который выступает организатором мероприятия.

Участники собрались у посольства Франции и прошли шествием мимо здания Латвийской национальной оперы к "Дому ЕС" на бульваре Аспазияс, около которого состоялся митинг. Люди били в барабаны, а также держали в руках плакаты и транспаранты, скандировали лозунги против реформы образования.

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"Неизменной остается цель акций — отстоять место русского языка в системе образования Латвии. В этой акции приняли участие около 5 тысяч человек", — сказали в штабе. По данным ряда латвийским СМИ, число участников составило около 1 тысячи человек.

В республике проходят митинги и шествия против перевода школ на латышский язык, в них принимают участие тысячи жителей. В Латвии проживают чуть менее 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.

Сейм Латвии ранее одобрил в двух чтениях перевод школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года.