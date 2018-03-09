Глава латвийской контрразведки заявил о "тихих депортациях" в РФ

MARVIN RECINOS/AFP

КИЕВ, 9 мар – РИА Новости Украина. Бюро по защите конституции (контрразведка) Латвии время от времени проводит "тихие" депортации, в основном в Россию, сообщил директор службы Янис Майзитис после переизбрания на этот пост.

"Основная задача бюро — разведка и контрразведка, но не всегда в этой гонке служб безопасности можно говорить о начале уголовного преследования. Существуют случаи выдворения из страны, о которых сообщается, но есть и так называемые тихие депортации. В таких случаях привлекаются дипломатические службы, возможно, происходит обмен нотами между министерствами стран, но это невидимая работа", — сказал Майзитис журналистам.

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Он не сообщил, сколько таких выдворений провела его служба, но рассказал, что в основном выдворения проводятся в Россию. "Публично мы об этом не говорим и говорить не будем, потому что этого не делает ни одно государство", — сказал он.

Комментируя причины таких выдворений, Майзитис сообщил, что это происходит в ситуациях, "очень близких к уголовно наказуемым деяниям". На вопрос, выдворялись ли из страны офицеры и агенты служб безопасности, директор латвийской контрразведки ответил, что ситуации были самые разные.

Напомним, ранее сообщалось, что кандидат в президенты России Ксению Собчак внесли в базу скандально известного сайта "Миротворец".