наверх
09.03.201803:02
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Глава латвийской контрразведки заявил о "тихих депортациях" в РФ

    (обновлено: )67
    Директор Бюро по защите конституции Латвии Янис Майзитис сообщил, что существуют случаи выдворения из страны, о которых сообщается, но есть и так называемые тихие депортации. Он подчеркнул, что в основном речь идет о депортации в РФ.
    Наручники. Архивное фото
    MARVIN RECINOS/AFP

    КИЕВ, 9 мар – РИА Новости Украина. Бюро по защите конституции (контрразведка) Латвии время от времени проводит "тихие" депортации, в основном в Россию, сообщил директор службы Янис Майзитис после переизбрания на этот пост.

    Флаг Латвии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Покажите язык. В Латвии врач уволилась из-за отказа говорить по-русски

    "Основная задача бюро — разведка и контрразведка, но не всегда в этой гонке служб безопасности можно говорить о начале уголовного преследования. Существуют случаи выдворения из страны, о которых сообщается, но есть и так называемые тихие депортации. В таких случаях привлекаются дипломатические службы, возможно, происходит обмен нотами между министерствами стран, но это невидимая работа", — сказал Майзитис журналистам.

    Читайте также: Улетел, но обещал вернуться. "Боевая" депортация Саакашвили

    Он не сообщил, сколько таких выдворений провела его служба, но рассказал, что в основном выдворения проводятся в Россию. "Публично мы об этом не говорим и говорить не будем, потому что этого не делает ни одно государство", — сказал он.

    Комментируя причины таких выдворений, Майзитис сообщил, что это происходит в ситуациях, "очень близких к уголовно наказуемым деяниям". На вопрос, выдворялись ли из страны офицеры и агенты служб безопасности, директор латвийской контрразведки ответил, что ситуации были самые разные.

    Напомним, ранее сообщалось, что кандидат в президенты России Ксению Собчак внесли в базу скандально известного сайта "Миротворец". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    В Славянске в результате взрыва гранаты пострадал мужчина
    Криминальные войны в Украине
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие