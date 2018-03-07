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    Антикоррупционное бюро не исключает блокирования Facebook в Латвии

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    Начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Латвии Екаб Страуме пояснил, что ведомство предлагает установить, чтобы реклама в соцсети снабжалась информацией, кто ее оплатил.
    Логотип Facebook
    REUTERS Fabrizio Bensch

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Латвии не исключает, что будет добиваться блокировки на территории республики социальных сетей, в том числе и Facebook, если ему не удастся договориться с их владельцами о регулировании политической рекламы, заявил на заседании подкомиссии Сейма по борьбе с коррупцией начальник KNAB Екаб Страуме.

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    "Мы считает это проблемой. Сейчас KNAB контактирует с крупнейшими международными акционерами соцсетей, в которых можно размещать платную рекламу. Будет ли эта коммуникация успешной, в данный момент я сказать не могу. Закон четко устанавливает, что те организации и компании, которые обеспечивают рекламу за плату, должны до 9 мая прислать KNAB расценки. Если они этого не сделают, будем думать, как поступить дальше. Не исключено, что нам потребуется приговор суда, чтобы на какое-то время блокировать в Латвии, например, Facebook", — цитирует слова Страуме интернет-портал mixnews.lv.

    KNAB предлагает установить, чтобы реклама, например, в соцсети Facebook снабжалась информацией, кто ее оплатил, также соцсети хотят обязать предоставлять антикоррупционному бюро документы об оплате.

    Выборы в Сейм пройдут в Латвии в октябре 2018 года.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что существует опасность вмешательства России в украинские выборы 2019 года посредством соцсетей. 

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