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    Политика

    Порошенко сообщил британцам, как РФ может вмешиваться в украинские выборы

    (обновлено: )15014
    В интервью британскому изданию Петр Порошенко заявил, что РФ использует огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях. По его словам, поэтому в Украине прекращена трансляция российских телеканалов и закрыт доступ к российским соцсетям.
    Петр Порошенко
    пресс-служба президента Украина

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Существует опасность вмешательства России в украинские выборы 2019 года, заявил президент Петр Порошенко в интервью британскому изданию Financial Times, сообщает пресс-служба главы государства.

    По словам президента существует высокая вероятность российского вмешательства.

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины
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    "Я стараюсь защитить Украину от опасностей гибридной войны, которая включает систему их (российских властей — Ред.) фейковых новостей, с использованием социальных сетей", — сказал Порошенко.

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    Он выразил надежду, что Украина использует опыт немецкого и французского законодательства по противодействию фальшивым новостям.

    "Мы имеем абсолютно широкий спектр опасностей из России, начиная с того, что мы остановили более 400 террористических атак тренировочного лагеря в Российской Федерации. Все должны понимать, что это не замороженный конфликт. Это настоящая горячая война. На нас нападают каждый день. Они используют снайперов и стремятся убить наших солдат. Это совершенно безумное поведение", — подчеркнул глава государства.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
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    Кроме того, по словам Порошенко, Россия использует огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях. Президент подчеркнул, что именно поэтому в Украине прекращена трансляция российских телеканалов и закрыт доступ к российским социальным сетям.

    "Потому что они (Россия) используют их для пропагандистской войны", — подчеркнул Порошенко, добавив, что Украина эффективно сотрудничает с секретными службами партнеров из США, Канады и Великобритании. 

    В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США.

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