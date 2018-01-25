Киев: Латвия и Эстония - наши большие оффшорные друзья

Владимир Матвеев, обозреватель

Высокопоставленные чиновники Латвии и Эстонии считают, что Украина включила эти балтийские страны в список оффшорных юрисдикций по ошибке.

"Включение Латвии в этот список было необоснованным, потому что в данном случае не выполняется ни один из публично известных критериев создания таких списков", — заявил представитель Минфина страны Алексис Яроцкис, сообщает LSM.LV.

В министерстве финансов Латвии также выразили надежду на то, что Украина будет действовать достаточно оперативно, даст оценку предоставленной Латвией информации и откорректирует принятое решение.

Яроцкис сказал, что для ликвидации негативных последствий для латвийского экономического сотрудничества и бизнесменов Министерство финансов и Министерство иностранных дел страны действует, чтобы исключить Латвию из этого списка.

Как сказал глава Министерства иностранных дел Эстонии Свен Миксер на пресс-конференции в 18 января, правительство Украины по ошибке включило Эстонию в список оффшорных зон, сообщает ERR.ee. По словам чиновника, правительство Украины неверно интерпретирует закон о налоге на прибыль.

Кроме того, как сообщается, Эстония не была об этом официально проинформирована.

"Подобная налоговая система не позволяет скрывать налоги или уклоняться от них. Мы обратились по этому вопросу посредством украинского посольства к президенту, министру финансов и экономическому советнику премьер-министра Украины", — сказал Миксер.

По словам посла Эстонии в Украине Герта Антсу, официальная причина включения в список заключается в том, что Украина из-за освобождения реинвестированной прибыли от налога (в соответствии с действующим в стране налогом на выведенный капитал) рассматривает эстонскую ставку налога на прибыль как нулевую. Между тем, в Эстонии прибыль облагается налогом при изъятии дивидендов и система не дает возможности избежать налогообложения.

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19 января, министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Латвия и Эстония оказались в списке оффшорных зон Украины из-за конфликта законов, различий в законодательстве. В Минфине Украины заявили, что проводятся переговоры с этими странами для благоприятного разрешения проблемы.

Как пишет портал, по словам министра, Латвия и Эстония попали в этот список в связи с тем, что в них налог на прибыль составляет 0%, поскольку был заменен налогом на выведенный капитал.

"В двух этих странах — в Эстонии уже несколько лет, а в Латвии с 1 января этого года, — введен механизм налогообложения прибыли на выведенный капитал. Имеется в виду, что прибыль не облагается налогом до тех пор, пока она не распределяется в виде дивидендов, например… Есть определенный конфликт с законом, поэтому это просто вопрос выполнения закона — это не вопрос отношений с дружественными государствами. Мы, конечно, будем работать над тем, чтобы эту проблему решить", — сказал Данилюк.

При этом у стран ЕС есть свои списки юрисдикций, которые, по мнению ряда экспертов, недостаточно еще согласуются в налоговых вопросах.

Напомним, 27 декабря минувшего года правительство Украины подписало решение о включении 22 новых стран, в том числе Эстонии и Латвии, в украинский список офшорных зон (т.е. в список стран, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рамках закона о трансфертном ценообразовании).

Издание сообщает, что главный минус включения в указанный список состоит в том, что купленные товары, услуги и работы немедленно облагаются на 30% подоходным налогом и налогом с оборота. Также ужесточается надзор за предприятиями и банковский контроль.

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Посол Эстонии в Киеве Антсу также сказал, что такое решение затронет все компании, которые занимаются экспортом в Украину. Дипломат уточнил, что в минувшем году количество таких компаний составило 402.

Напомним, в 2015 году Украина добавила в список оффшорных зон Австрию. Когда страна предъявила ноту, Австрию удалили из списка. В декабре 2017 года Евросоюз утвердил список так называемых "налоговых гаваней", в который попали 17 стран, пишет Le Figaro.