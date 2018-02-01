МИД РФ заявляет о "языковой инквизиции" в Латвии

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "языковой инквизицией" запуск в Латвии мобильного приложения, которое позволяет сообщать о нарушении языковых норм, в частности использовании русского языка.

"Я, когда вначале увидела это, я не поверила своим глазам, перепроверила. Вы знаете, действительно, 24 января латвийский центр государственного языка запустил мобильное приложение, при помощи которого любой неравнодуший гражданин этой страны может направить извещение о нарушении языковых норм тем или иным лицом. Примечательно, что функционал этой программы предусматривает обратную связь", — сказала Захарова на брифинге.

"Этот креатив в духе какого-то оруэлловского мироустройства становится каким-то примером репрессивного инструментария по вытеснению из всех сфер жизни государства русского языка. Безусловно, носит ярко выраженный дискриминационный характер. Никаких других аналогий кроме как аналогии с временами инквизиции у меня просто нет. А то, что внедрено в виде такого приложения – это пример языковой инквизиции", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

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По ее словам, Москва рассчитывает, что авторитетные международные организации дадут принципиальную оценку "этой провокационной затее".

В Латвии один государственный язык — латышский. Обслуживание клиентов всех учреждений должно вестись на нем. За нарушения предусмотрены штрафы.