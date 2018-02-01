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    МИД РФ заявляет о "языковой инквизиции" в Латвии

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    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, Что Москва рассчитывает, что авторитетные международные организации дадут принципиальную оценку "этой провокационной затее".
    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "языковой инквизицией" запуск в Латвии мобильного приложения, которое позволяет сообщать о нарушении языковых норм, в частности использовании русского языка.

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    "Я, когда вначале увидела это, я не поверила своим глазам, перепроверила. Вы знаете, действительно, 24 января латвийский центр государственного языка запустил мобильное приложение, при помощи которого любой неравнодуший гражданин этой страны может направить извещение о нарушении языковых норм тем или иным лицом. Примечательно, что функционал этой программы предусматривает обратную связь", — сказала Захарова на брифинге.

    "Этот креатив в духе какого-то оруэлловского мироустройства становится каким-то примером репрессивного инструментария по вытеснению из всех сфер жизни государства русского языка. Безусловно, носит ярко выраженный дискриминационный характер. Никаких других аналогий кроме как аналогии с временами инквизиции у меня просто нет. А то, что внедрено в виде такого приложения – это пример языковой инквизиции", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

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    По ее словам, Москва рассчитывает, что авторитетные международные организации дадут принципиальную оценку "этой провокационной затее".

    В Латвии один государственный язык — латышский. Обслуживание клиентов всех учреждений должно вестись на нем. За нарушения предусмотрены штрафы.

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