Покажите язык. В Латвии врач уволилась из-за отказа говорить по-русски

РИА Новости Украина

Рижскому врачу пришлось уволиться из-за общения с пациентами на латышском, пишет Sputnik Латвия, ссылаясь на Latvijas Avīze.

"Если вы не будете говорить с пациентами на понятном им языке, мы будем вынуждены расстаться с вами", — такое замечание травматолог-ортопед Дита Даноса получила восемь месяцев назад от руководства MFD Veselības centrs "Dziedniecība", расположенного в Кенгарагсе.

Даноса, которая проработала в клинике десять лет, не единожды получала замечания по поводу общения с пациентами на госязыке и устные угрозы со стороны пациентов за то, что не говорит на русском. Недавно она была вынуждена написать заявление об уходе.

"Кроме того, и в общении с коллегами мне и другим навязывается негосударственный язык, так как есть сотрудники, которые не понимают, что я говорю по-латышскиш. По национальности я латышка, говорю на трех языках, но не стыжусь того, что, работая в Латвии, могу говорить на государственном языке", — рассказала Даноса.

"Есть, конечно, исключения, когда человек действительно не понимает латышский язык, но большая часть пациентов, которые могут говорить и понимают по-латышски, все же заставляют меня переходить на русский. Следует отметить, что именно более пожилые пациенты пытаются общаться на государственном языке, в отличие от людей среднего возраста, которые, хоть и владеют госязыком, все же заставляют врача общаться с ними на русском. Например, две недели назад главврач сделала мне замечание, что я не говорила по-русски с чиновником, который работает в госуправлении, а значит, владеет госязыком", — рассказала она.

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"По сути, в Кенгарагсе создалась довольна ужасающая ситуация: по поведению людей можно видеть, что многие надеются на то, что русский язык станет вторым государственным", — считает Даноса, добавляя, что она вовсе не разделяет ультрарадикальные взгляды и очень хорошо знает, что значит интегрироваться в общество, где госязык не является твоим родным, так как много лет прожила в Англии.

Председатель правления и директор MFD Veselības grupa Наталья Точиленко рассказала, что за последний месяц получила несколько жалоб от пациентов, "которые недостаточно хорошо понимают госязык". Например, к ней обратилась одна чиновница, попросившая объяснить ей на русском языке заключение из рентгенограммы, чего доктор Даноса не сделала, так как, по ее мнению, чиновница должна знать госязык.

"Не должно быть так, чтобы с человеком, который не говорит по-латышски, отказывались говорить на русском", — указала директор.

На прошлой неделе Даноса проинформировала Центр госязыка (ЦГЯ) о нарушениях закона о госязыке и попросила оценить ситуацию в медицинском учреждении.

Виестурс Разумовскис, представитель ЦГЯ, сообщил, что руководство медцентра приглашено на встречу 5 марта. Директор ЦГЯ Марис Балтиньш сказал, что даст оценку тому, не имеет ли место дискриминация сотрудников в этом лечебном учреждении и при необходимости проинформирует об этом омбудсмена и Государственную трудовую инспекцию.