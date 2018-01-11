В Украине предложили сделать русский язык своей культурной собственностью

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Писатель и кинематографист Андрей Курков предложил признать русский язык украинской культурной собственностью.

"Русский язык вне России является самостоятельным явлением. Но, как и в случае франкофонии 150 лет назад, Россия пытается использовать русскоязычие в своих интересах. Для ограничения возможности России защищать в Украине русский язык нужно признать украинское русскоязычие украинской "культурной собственностью" и взять украинский русский под свой филологический контроль", — сказал писатель в интервью изданию "Деловая столица".

Курков полагает, что Украина должна открыть институт русского языка или институт русского и других языков национальных меньшинств в Национальной академии наук Украины.

Эта структура должна "фиксировать различие украинского русского языка, работать над созданием русскоязычной Украины уже как собственного явления, а не как части общего "русского мира" за пределами России", считает писатель.

"Тем, кого тема русского языка в Украине раздражает, хочу напомнить, что речь идет не о статусе языка, а о миллионах украинских русскоязычных граждан, избирателей, которые, если их игнорировать или показывать только как врагов Украины, могут повлиять на исход любых будущих выборов — и парламентских, и президентских", — добавил Курков.

По его мнению, украинский язык выступит "инструментом донесения европейских ценностей".

"Украинский русский язык тоже должен стать инструментом борьбы против самодержавия и всего того, что сегодня ассоциируется с русским миром и российской элитой, исповедующей другую политическую религию и совсем другие ценности", — заключил Курков.

"Русскоязычный человек — это человек, который дома говорит по-русски, а на улице может говорить и по-русски, и по-украински, и на других языках. И это, кстати, не означает, что перед вами человек русской культуры. Многие представители русскоязычного Донбасса, Слобожанщины, Запорожья, других городов и регионов говорят на русском языке, но не имеют представления ни о классической, ни о современной русской культуре", — уверен писатель.

"Уличная борьба с русскоязычием не заменит образовательных процессов, которые должны помочь русскоязычным украинцам понять, что знание государственного языка является доказательством их лояльности и уважения к своей стране. Образовательные процессы — это не марши протеста. Их за два дня не организуешь и за три часа не закончишь. Чем серьезнее подходить к таким процессам, тем важнее и устойчивее будет результат", — говорит Курков.

Ранее сообщалось, что четыре школы в Херсоне и одна в Каховке не перешли на полное преподавание в 1-х классах на украинском языке, там сформированы первые классы с русским и украинским языком обучения.