Языковые нововведения закона об образовании совершенно не на пользу государству, не на пользу людям, которые в этой стране живут, уверен учитель Александр Кондряков. А дурацкие амбиции, которые неизвестно откуда появились, кроме проблем ничего не создают, добавляет он.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.