Кондряков: языковой проблемы нет, пока не влезает государство

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Новый год Украина вошла со старыми проблемами в образовании. Сложности здесь и инфраструктурные, и чисто гуманитарные.

Учиться негде и… на каком языке?

Сейчас в стране в очереди в дошкольные учебные заведения (детские сады) остается почти 46,9 тысячи детей. Данные обнародовала пресс-служба Минобразования. В то же время, согласно сообщению ведомства, в течение 2017 года создали более 25 тысяч мест, а очередь детей в детсады сократилась на 31,5 тыс.

"В 2017 году мы совместно с органами местного самоуправления смогли уменьшить очередь на 40,3%. Но этого недостаточно, тысячи детей до сих пор ждут своего места в дошкольные учреждения, и мы должны решить эту проблему", — заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Самые большие очереди — в Киеве, более 8,5 тысяч детей, и в Одесской области — более 9 тысяч.

При этом мировую и украинскую общественность продолжает будоражить скандальный закон "Об образовании". 11 декабря Венецианская комиссия опубликовала решение о языковых положениях закона. Минобразования Украины считает рекомендации комиссии сбалансированными и конструктивными, готово их внедрять, а также предлагает дифференцированный подход к обучению на языках нацменьшинств. Но в министерстве не согласились с утверждением Венецианской комиссии, что языковая статья закона не предлагает решений для российского языка, и заявили, что на основе рекомендаций комиссии предложат дифференцированный подход к обучению на языках нацменьшинств.

О проблеме высказался глава МИД Павел Климкин, заявивший, что русскому языку в Украине ничего не угрожает — он широко присутствует на телевидении и доминирует в печатных СМИ, а выводы Венецианской комиссии главный дипломат назвал "формально мотивированными".

Больно на это смотреть

Учитель русского языка и литературы, президент Международного педагогического клуба Александр Кондряков рассказал РИА Новости Украина, что ему как учителю грустно смотреть на так называемую реформу образования в стране.

"Забыли самое главное — положение в этой ситуации учителя. Можно было решить все просто. Обеспечить достойное существование учителя — это раз. А второе — не мешать ему работать. То, что пытаются разгрузить школьника… Дело в том, что школьника перегрузить невозможно по одной простой причине — у него срабатывает инстинкт самосохранения. Если происходит большой перегруз, то он просто отключается. Опять-таки, все эти вещи должен определять учитель", — уверен Кондряков.

Он добавляет, что когда добавляют лишний год к образованию, выбрасывая многие элементарные вещи — ту же самую таблицу умножения, это не есть правильно, и не от этого надо разгружать школьника.

"Грязными руками лезут в душу"

Отдельно учитель прокомментировал "языковую" ситуацию в Украине. По его мнению, чем больше и чаще вмешивается государство в эти вопросы, тем больше и чаще у него потом возникают проблемы.

"Все дело в том, что на бытовом уровне как таковой проблемы не существует. До того момента, пока не вмешается государство…. Это когда чужими, не всегда чистыми руками лезут в душу. Это тот самый случай. Срабатывает инстинкт самосохранения, чувство протеста — "не учите меня жить". Эти вещи в каждой семье без проблем, без конфликта решают. А когда это пытается кто-то делать извне, это вмешательство во внутренние дела семьи, мой внутренний мир. Всегда от этого идет отторжение и эффект получается обратный", — сообщил Кондряков.

Он задается вопросом: вот зачем перессорились со всем окружающим миром по поводу этой седьмой статьи?

"Она совершенно не на пользу государству, она совершенно не на пользу людям, которые в этой стране живут. Дурацкие амбиции, которые неизвестно откуда появились, кроме проблем ничего не создают. Ни одной страны не могу назвать, с кем не перессорились только из-за этого. Поляки с удовольствием в итоге проглотили эту пилюлю. Раз это в основном было направлено против русского языка, ладно, мы закроем на это дело глаза, все равно общий враг, будем против него объединяться", — обрисовал ситуацию эксперт.

Русский, подчеркивает он, — один из шести языков, официально признанных в мире: "кому хуже, что ребенок, родившись, не напрягаясь, будет знать два языка… Кому от этого плохо? Ну, я понимаю, кому плохо, кому не спится. Но это путь в никуда".

Закон раздора

Напомним, Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке".

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Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.