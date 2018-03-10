Дело генералов - выигрывать войны, дело дипломатов - не допускать их. Судя по работе МИД и его главы, эта формула к нам не применима. Наши "иностранные дельцы" не улаживают конфликты, а провоцируют их.
Дополнительные "каникулы" не состоялись, сообщила министр образования Лилия Гриневич. Проблема с газоснабжением решена, поэтому с понедельника учебные заведения спокойно могут работать в обычном режиме, добавила она.
Во время встреч в Госдепе США Лилия Гриневич заявила, что "суть языковой статьи - это создание новых возможностей для школ с языком обучения национальных меньшинств, чтобы предоставить ученикам достойный уровень владения государственным языком".
Комментируя решение МОН отложить языковую статью, политаналитик Дмитрий Корнейчук считает, что президент Петр Порошенко окончательно уступил давлению Запада и рекомендациям Венецианской комиссии, раскритиковавшей закон об образовании.
Лилия Гриневич заявила, что Украина подготовит пошаговую карту имплементации языковой статьи. По ее словам, переходный период для имплементации статьи об образовании на языках нацменьшинств будет продлен на два года — до 2023 года.
В Украине пытаются решить новую проблему, с которой никогда раньше страна не сталкивалась - студенты и преподаватели высших учебных заведений массово мигрируют за рубеж, голосуя ногами за качество иностранных дипломов.
Министр образования и науки Лилия Гриневич признала наличие серьезной проблемы с энергоэффективностью в вузах Украины, однако отметила, что ведомство не вмешивается в учебный процесс того или иного учреждения.
Дух закона "Об образовании" заключается в стержневой идее, что все выпускники школ Украины должны свободно владеть государственным языком. При этом они могут обучаться и на родном языке... частично, сообщила Лилия Гриневич.
Как сообщила Лилия Гриневич, закон об образовании предусматривает широкие возможности для того, чтобы представители меньшинств пользовались своим законным правом на равный доступ, в частности, к качественному образованию и работе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Дополнительные "каникулы" не состоялись, сообщила министр образования Лилия Гриневич. Проблема с газоснабжением решена, поэтому с понедельника учебные заведения спокойно могут работать в обычном режиме, добавила она.
Дело генералов - выигрывать войны, дело дипломатов - не допускать их. Судя по работе МИД и его главы, эта формула к нам не применима. Наши "иностранные дельцы" не улаживают конфликты, а провоцируют их.
Во время встреч в Госдепе США Лилия Гриневич заявила, что "суть языковой статьи - это создание новых возможностей для школ с языком обучения национальных меньшинств, чтобы предоставить ученикам достойный уровень владения государственным языком".