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    Лилия Гриневич

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 67
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    Глава МИД Украины Павел Климкин в Мюнхене
    Страх и ненависть Климкина
    12:42 06.03.2018
    1848Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Дело генералов - выигрывать войны, дело дипломатов - не допускать их. Судя по работе МИД и его главы, эта формула к нам не применима. Наши "иностранные дельцы" не улаживают конфликты, а провоцируют их.
    Лилия Гриневич
    Гриневич - школам и вузам: дополнительные "каникулы" не состоялись
    18:37 03.03.2018
    1923Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Дополнительные "каникулы" не состоялись, сообщила министр образования Лилия Гриневич. Проблема с газоснабжением решена, поэтому с понедельника учебные заведения спокойно могут работать в обычном режиме, добавила она.
    Лилия Гриневич
    Гриневич: Венгрия невероятно искажает закон Украины об образовании
    06:09 24.02.2018
    298Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Глава Минобразования напомнила, что украинская сторона согласилась продлить переходный период для внедрения языковых норм закона, но венгерские коллеги предъявляют новые претензии.
    Кабинет министров Украины
    В Кабмине резко отреагировали на требования Венгрии по закону об образовании
    14:01 14.02.2018
    5821Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, заявление министра иностранных дел Венгрии - "хамское и недопустимое", Украина не может оставить его без внимания.
    Лилия Гриневич. Архивное фото
    Гриневич в США попыталась отстоять "языковую" статью закона об образовании
    05:39 09.02.2018
    838Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Во время встреч в Госдепе США Лилия Гриневич заявила, что "суть языковой статьи - это создание новых возможностей для школ с языком обучения национальных меньшинств, чтобы предоставить ученикам достойный уровень владения государственным языком".
    Акция в защиту украинского языка. Архивное фото
    Корнейчук: власть "включила заднюю" по нормам закона об образовании
    11:35 03.02.2018
    2657Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Комментируя решение МОН отложить языковую статью, политаналитик Дмитрий Корнейчук считает, что президент Петр Порошенко окончательно уступил давлению Запада и рекомендациям Венецианской комиссии, раскритиковавшей закон об образовании.
    Лилия Гриневич
    Гриневич заявила о повышении зарплат учителям, но признает, что этого мало
    06:32 03.02.2018
    902
    По данным министра образования, учителям с 1 января 2017 года зарплата была повышена на 50%. В то же время Лилия Гриневич признала, что такого повышения все равно недостаточно.
    Школа
    В Украине запретили родительские комитеты в школах
    17:48 01.02.2018
    3544
    Согласно подписанному приказу министра образования Лилии Гриневич, распоряжение от 2 июня 2004 №440 "Об утверждении примерного положения о родительских комитетах (совета)" утратило силу.
    Защитники украинского языка. Архивное фото
    Анонсирована "пошаговая карта" для "языкового закона"
    15:22 01.02.2018
    412Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Лилия Гриневич заявила, что Украина подготовит пошаговую карту имплементации языковой статьи. По ее словам, переходный период для имплементации статьи об образовании на языках нацменьшинств будет продлен на два года — до 2023 года.
    Студенты на лекции
    Из Украины разбегаются студенты и преподаватели
    07:48 29.01.2018
    4749Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    В Украине пытаются решить новую проблему, с которой никогда раньше страна не сталкивалась - студенты и преподаватели высших учебных заведений массово мигрируют за рубеж, голосуя ногами за качество иностранных дипломов.
    Лилия Гриневич
    Гриневич прокомментировала отмену занятий в КНУ им. Шевченко
    23:54 17.01.2018
    877Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Министр образования и науки Лилия Гриневич признала наличие серьезной проблемы с энергоэффективностью в вузах Украины, однако отметила, что ведомство не вмешивается в учебный процесс того или иного учреждения.
    Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Архивное фото
    Гриневич о законе об образовании: боюсь, будут новые спекуляции
    00:56 12.01.2018
    342Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам министра образования и науки Украины, нельзя не спешить с реализацией нового закона, так как "за ним вся реформа среднего образования".
    Министерство образования и науки Украины
    Минобразования выделяет на науку в 2018 году 6 млрд гривен
    13:53 04.01.2018
    104
    В Минобразования уточнили, что финансирование Национальной академии наук возросло на более 38%, а средства на университетскую науку увеличились лишь на 12,3%.
    Министр образования Лилия Гриневич
    Гриневич: нацменьшинства будут учиться на украинском языке
    19:58 27.12.2017
    1373Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Дух закона "Об образовании" заключается в стержневой идее, что все выпускники школ Украины должны свободно владеть государственным языком. При этом они могут обучаться и на родном языке... частично, сообщила Лилия Гриневич.
    Министр образования Лилия Гриневич
    Гриневич предложила вариант реализации рекомендаций Венецианской комиссии
    02:38 15.12.2017
    366Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, для Украины может быть полезен опыт Латвии в вопросе обучения на государственном языке.
    Министр образования Лилия Гриневич
    Министр рассказала об участи школ с обучением на языках нацменьшинств
    22:02 18.11.2017
    692Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам Гриневич, министерство не откажется от того, чтобы в школах с венгерским языком у детей был шанс выучить украинский язык.
    Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Архивное фото
    Гриневич прокомментировала переезд "Учителя года-2016" в Лондон
    05:50 18.11.2017
    3832Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Учительница английского языка из Закарпатья Виолетта Македон, которая в 2016 году в Украине победила в конкурсе "Учитель года", переехала в Лондон и работает сиделкой.
    Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Архивное фото
    Гриневич лично расскажет венграм о достоинствах закона об образовании
    12:33 15.11.2017
    305Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Министр образования Украины посетит Берегово в Закарпатской области, где проведет встречи с учителями и руководителями школ.
    Купюры евро
    Евросоюз дал украинским ученым 17 млн евро
    03:17 11.11.2017
    101
    По словам министра образования Лилии Гриневич, международные проекты - хорошая возможность для украинских ученых, пока в стране продолжается реформа системы управления и финансирования науки.
    Лилия Гриневич в штаб-квартире НАТО
    Закон об образовании. Гриневич раскрыла детали переговоров в Брюсселе
    00:59 07.11.2017
    402Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Как сообщила Лилия Гриневич, закон об образовании предусматривает широкие возможности для того, чтобы представители меньшинств пользовались своим законным правом на равный доступ, в частности, к качественному образованию и работе.
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    14:01 14.02.2018
    5821
    По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, заявление министра иностранных дел Венгрии - "хамское и недопустимое", Украина не может оставить его без внимания.
    Лилия Гриневич
    Гриневич - школам и вузам: дополнительные "каникулы" не состоялись
    18:37 03.03.2018
    1923
    Дополнительные "каникулы" не состоялись, сообщила министр образования Лилия Гриневич. Проблема с газоснабжением решена, поэтому с понедельника учебные заведения спокойно могут работать в обычном режиме, добавила она.
    Глава МИД Украины Павел Климкин в Мюнхене
    Страх и ненависть Климкина
    12:42 06.03.2018
    1848
    Дело генералов - выигрывать войны, дело дипломатов - не допускать их. Судя по работе МИД и его главы, эта формула к нам не применима. Наши "иностранные дельцы" не улаживают конфликты, а провоцируют их.
    Лилия Гриневич. Архивное фото
    Гриневич в США попыталась отстоять "языковую" статью закона об образовании
    05:39 09.02.2018
    838
    Во время встреч в Госдепе США Лилия Гриневич заявила, что "суть языковой статьи - это создание новых возможностей для школ с языком обучения национальных меньшинств, чтобы предоставить ученикам достойный уровень владения государственным языком".
    Лилия Гриневич
    Гриневич: Венгрия невероятно искажает закон Украины об образовании
    06:09 24.02.2018
    298
    Глава Минобразования напомнила, что украинская сторона согласилась продлить переходный период для внедрения языковых норм закона, но венгерские коллеги предъявляют новые претензии.
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