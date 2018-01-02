Быстряков: атака на культуру заставляет людей понемногу просыпаться

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Уходящий год выдался для украинской культуры неоднозначным. С одной стороны, продолжающаяся активная украинизация всего и вся пролилась бальзамом на душу разнообразным патриотам и нелюбителям всего русского.

С другой стороны, люди иных убеждений и ценностей то и дело сталкивались с новыми запретами. Квоты на радио, закон об украинизации телевидения, закон о запрете гастролей артистов из РФ, массовые пополнения "черных списков" — запрещенных артистов, фильмов, спектаклей… Все это — следствие общегосударственного тренда, неофициальной политики "Украина для украиноязычных".

Своим видением итогов 2017 года для культуры в стране с РИА Новости Украина поделился известный композитор Владимир Быстряков.

Что главное вы бы выделили в сфере культуры за год? Чем он для вас запомнился?

— Продолжалась атака на русскоязычную культуру, атака на исполнителей, которые работают не только в Украине, но и в России. Хотя сейчас начал наблюдаться легкий откат. И, все-таки, возросло возмущение в обществе такими однобокими действиями. И в контексте закона "Об образовании" — видна тенденция вытеснения русского языка из всех сфер нашей жизни.

Но поскольку все увязано с вниманием к нам американской администрации, а там уже, насколько я понимаю, люди уже начали отходить от активной поддержки режима в Киеве… Сейчас, если взять работу тех же телеканалов, например, "Интера" — я был на съемках новогоднего концерта и там не было ни одной песни на украинском языке. И это следствие навязывания языковой культуры людям, которые проповедуют немножко другие ценности.

Возникает реакция в чем-то даже и непредсказуемая. Непонятно, с какой целью делается такой акцент на развал общества по языковому признаку. И причем это достаточно процесс управляемый и направляемый…. Часть граждан начинают себя ощущать людьми второго сорта. Это никогда не приводило к хорошим результатам. То же самое у нас получилось и в Украине. Развал общества ведет за собой развал страны.

Как на это реагирует русскоязычная культура?

— Если вычленять из культуры русскоязычных, понятно, что представители этой культуры будут искать себе сбыт на стороне или уйдут во внутреннюю эмиграцию — так называемую.

Я недавно общался с с одной известной певицей, спросил у нее, почему тебя не видно в последнее время на эстраде? Она ответила, что всему виной — вот эта продолжающаяся украинизация, агрессия против проявлений любых видов русской культуры.

Сюда может относиться и скандал с Константином Райкиным в Одессе, и недопущение Ольги Сумской с Анной Карениной — в Хмельницком. Правда, потом разрешили, но сначала мэр протестовал, основываясь на том, что спектакль — на русском языке. Был скандал, что Карина Плай исполнила две песни Шаинского во Львове — безобидные, на русском языке.

Это настолько противоестественно, не вписывается в желание многих наших людей жить в Европе, где существует толерантность, терпимость к другим языковым группам и так далее… У нас разбалансирована сейчас вся культура.

Фильмы если делают, то обязательно с нехорошим русофобским душком. Где положительные герои разговаривают на украинском языке, а все НКВДисты, палачи и сволочи — по-русски.

А другой "фланг" культуры, украинский, — расцветает?

— Сейчас идет засилие западенской культуры. Об этом предупреждал еще в 90-е годы Вячеслав Чорновил: что если мы не придем к федерализации, неминуемо развалится страна, потому что она состоит из очень разных кусков. Западенской культуры, культуры Юго-Востоке. И их можно держать в едином государстве только путем толерантности, демократии, признания права всех людей на свободу языка, культуры, религии, самовыражения.

Я сейчас публикую свои песни в Facebook и люди пишут: "О, какие песни замечательные! Почему мы их раньше не слышали?". Именно потому, что они написаны на русском языке.

Нас вынуждали и вынуждают к внутренней эмиграции. Или говорят "Чемодан-вокзал-Россия!" Ну, известна эта старая песня, когда хотят избавиться от так называемых москалей, или "ваты", "сепаров", и сразу заживем — все нормально. Такое было в свое время в Зимбабве, когда они отказались от белых партнеров — в бизнесе, и сразу страна рухнула. Моментально. Началась дикая инфляция. То же самое, примерно, происходит и здесь.

Но общество склонно, все-таки, к самовыздоровлению. Несмотря на большое количество идиотов, которое у нас наблюдается… А наблюдается очень много — у нас просто цирк сплошной. Куда ни плюнешь. То раздеваются голыми и бегают, трясут своими "доробками", то высказывают что-то такое, что всех русскоязычных нужно запереть в концлагери, как это сделал солист с баяном (Олег Скрипка).

Я это называю "жлоб-рок". Когда на гармошках, баянах… Выдают за проявление авангарда в украинской музыке. Кроме того, знаете, есть еще нехорошая тенденция. Целый ряд исполнителей делают из простого украинца жлоба. Они выводят украинца в своих песнях — "Сирожене морожене", "Мама, я дурная" или что-то еще. Это нехорошая тенденция. Но почему-то в этом видят какой-то юморной момент. Одно дело, когда мы суржик употребляем — это действительно классно. Это и Нечуй-Левицкий, и Ставицкий — это часть народного говора. А другое дело, когда просто из людей делают жлобов — это некрасиво. И потом все это спихивают на происки Московии, России. Сами же себя делают идиотами.

Видите ли вы признаки самоизоляции украинской культуры?

— Новых фильмов, по сути, нет. Новых постановок, интересных, тоже не наблюдается. А поскольку мы сами ограничили себя в контактах с российскими представителями культуры, то я замечал, допустим, если раньше были какие-то международные кинофестивали, то стараются сейчас москвичей, питерцев, представителей России не приглашать, и из-за этого очень обеднела атмосфера фестивалей. Варимся в собственном соку.

Плюс "черные списки", по которым мы превзошли уже и времена инквизиции, и времена сталинских репрессий. Туда вносятся целые театры, исполнители, фильмы, книги и т.п. С какой целью это делается — я не понимаю. Потому что взамен нам не предлагается ничего нам. Как в нашей промышленности говорили: "Давайте мы порушим все связи с Россией, и промышленные, и торговые, и экономические, и нам сразу Европа все предоставит". Ничего не предоставили — ни Европа, ни Америка. Сейчас идет такой процесс просыпания у людей, когда люди очнулись и видят, что вместо обещанных европейских благ предоставили здоровую дулю. И кроме безвиза, за которым ничего не стоит — потому что не дается права на работу, а просто так, съездить, кофе попить. Это все наши здобутки (достижения — Ред.) за это время.

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Так что если, считай, промышленность в упадке, в упадке духовная сторона нашей жизни, то понятно, и культура будет на том же уровне.

И это при наличии очень большого количества у нас талантливых исполнителей. Всевозможные вокальные шоу показывают, какой у нас, все-таки, богатый потенциал. Когда и дети поют очень хорошо, и молодежь. А куда дернутся? Корпоративы закончились, потому что адекватные заказчики, как правило, уехали за границу. А что осталось — они не торопятся финансировать ни наше искусство, ни культуру.