2018 год, опрос экспертов: "затягиваем пояса", перемен не будет

РИА Новости Украина

Экономисты и политологи не ожидают в наступающем 2018 году серьезных прорывов в жизни Украины. Рост минимальной заработной платы, по мнению экспертов, нивелирует инфляция, депутаты сконцентрируются на подготовке к очередным парламентским и президентским выборам, а шансы на урегулирование конфликта в Донбассе невысоки.

Доходы и инфляция

В 2018 году вступает в силу ряд изменений, которые направлены на улучшение благосостояния населения. В частности, с 1 января запланирован рост до с 3 200 до 3 723 гривен (с 115,2 до 135 долларов) минимальной зарплаты и увеличение прожиточного минимума в Украине, пишут РИА Новости.

Экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что благосостояние населения от этого не улучшится. Эксперт отмечает, что в следующем году следует ожидать роста цен и тарифов на коммунальные услуги, что нивелирует незначительное увеличение доходов.

"У нас 2017-й получился более удачный, чем 2016-й, а 2018-й будет более тяжелым, потому что у нас, скорее всего, будет очень болезненно стоять вопрос цен. Подорожает, скорее всего, топливо, из-за этого повысятся цены. У нас уже топливо по 30 гривен (1,08 доллара), есть риск что в следующем году топливо будет по 35-38 гривен (за литр)", — сказал Охрименко.

Помимо роста цен на продукты украинцам следует готовится к подорожанию алкоголя и сигарет из-за повышения акциза.

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман отметил, что если доход украинцев в следующем году не вырастет на 10-15%, то на них негативно скажутся инфляция, рост цен и тарифов.

"Пока все спокойно, но затяните потуже пояса все равно", — посоветовал он.

Пенсии останутся на прежнем уровне, однако с нового года в рамках пенсионной реформы повышается страховой стаж — чтобы выйти на пенсию, украинцы должны будут иметь не 15, а 25 лет страхового стажа. При этом он будет повышаться с каждым годом и в 2028 году уже составит 35 лет. Все, у кого страхового стажа на момент достижения пенсионного возраста будет недостаточно, смогут получить прожиточный минимум или "докупить" не более двух лет по цене в 1 408 гривен (51 доллар) за каждый месяц, что составит почти 16,9 тысячи гривен (более 608 долларов) в год.

Из приятных "сюрпризов" украинцев в будущем году ожидает начало постепенного снижения пошлины на ввоз автомобилей из Евросоюза, а также отмена НДС на электрокары. Пошлина будет снижаться ежегодно на 1%, пока не достигнет нуля. Но эксперты отмечают, что из-за этого иномарки все равно, значительно не подешевеют, так как при растаможке авто, привезенных из ЕС, украинцам придется заплатить акциз, 20% НДС и сбор в Пенсионный фонд.

Вместе с тем, в следующем году вступят в силу новые ПДД. С 2018 года в населенных пунктах на Украине можно будет двигаться со скоростью не выше 50 километров в час. Это, по мнению властей, должно снизить количество аварий на дорогах. Также в новых правилах существенно вырастут штрафы, в частности, за вождение в нетрезвом виде придется заплатить 40 тысяч гривен (1,4 тысячи долларов) и лишиться прав на три года.

Выборы и кризис

Плановые выборы украинского парламента и главы государства пройдут осенью и весной 2019 года. Эксперты единогласны в том, что украинцам не стоит готовиться к досрочным президентским и парламентским выборам в 2018 году, несмотря на то, что протестные настроения в стране растут. Согласно последним опросам, около 40% жителей Украины выступают за немедленное отстранение от власти действующего президента Украины Петра Порошенко. Однако за проведение массовых протестов с целью устранения действующей власти выступают только 33% опрошенных.

По мнению политических экспертов, на сегодняшний день нет оснований для назначения досрочных выборов Рады или президента.

"Досрочные парламентские или президентские выборы я сегодня оцениваю как маловероятные", — отметил политолог Руслан Бортник.

При этом он подчеркнул, что в следующем году, особенно во второй его половине, начнется активная подготовка политических сил к плановым выборам.

Не ожидает досрочных выборов и украинский политолог Вадим Карасев.

"Сейчас Порошенко стал "хромой уткой". Это значит, что он больше ничего не может. Именному поэтому президенту не выгодны досрочные выборы в Раду, поскольку если будет новая конфигурации коалиции, новый премьер, где гарантии, что это будет премьер не оппозиционный к президенту? В таком случае шансов, что его переизберут, практически не будет", — сказал эксперт.

В то же время политический эксперт, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив не исключает возникновения политического кризиса в стране.

"Я думаю, что в течение 2018 года мы увидим распад действующей коалиции. Возможен переход "Народного фронта" (крупной коалиционной фракции — Ред.) в оппозицию… Я думаю, что мы будем свидетелями в течение 2018 года отмирания системы или, скажем, конструкции, которую сформировал Порошенко за последние несколько лет. Она начнет рассыпаться. От него побегут все, кому не лень", — сказал политолог.

Схожее мнение выразил и Бортник.

"Я не думаю, что "Блок Петра Порошенко" может дать какие-то гарантии, видения будущего для "Народного фронта" и, несмотря на сохранение формального их союза, коалиция в 2018 году будет, очевидно, новая", — сказал он.

Говоря об ожиданиях на будущий год, и эксперты и политики единогласно отмечают, что он будет крайне конфликтным и конкурентным.

"Политические амбиции и желание стать президентом будут определяющими в поведении политических партий и фракций в парламенте в 2018 году", — считает депутат от БПП Юрий Соловей.

"У нас отсутствует национальный консенсус, угроза государственности очень высока. Выборы уже стартовали, и в следующем году это будет еще более ощутимо. Ситуация конфликтов даже внутри самих политических структур будет очень серьезной, конкуренция будет очень серьезной", — отметила заместитель председателя фракции "Народный фронт" Раде по Виктория Сюмар.

Политолог Дмитрий Разумков считает, что 2018 год станет "годом шоу".

"Перспектив улучшения политического взаимодействия, я думаю, что в ближайшее время мы с вами не увидим. И 2018 год будет, знаете, таким годом шоу. Знаете, было в Римской империи — "Хлеба и зрелищ!". У нас будут зрелища, с хлебом будет немного хуже ", — заявил он.

По словам политолога Константина Бондаренко, внутренние баталии будут разворачиваться и вокруг рассмотрения законопроектов, которые лежат в основе минских договоренностей.

"Законопроекты чрезвычайно тяжелые, они могут спровоцировать внутренние политические негативные моменты, новый внутренний кризис. Тем более, что есть очень много тех в украинском политикуме, кто хотели бы этот кризис в Донбассе каким-то образом обострить", — считает он.

Донбасс

Возможность урегулирования конфликта в Донбассе эксперты также оценивают как маловероятную. Так, Павлив считает, что пока не сменится власть в Киеве, рассчитывать на изменение ситуации на востоке Украины не приходится.

"Пока эта власть действует, я думаю, что до конца 2018 года этот вопрос не будет решен принципиальным образом. Возможны какие-то подвижки, но пока не сменится парламент, пока не сменится президент, конфликт в Донбассе не имеет решения", — сказал Павлив.

В свою очередь Бондаренко не исключает, что Киев предпримет попытку реализовать минские договоренности.

"Очевидно, что будут какие-то попытки осуществить подвижки в воплощении минских договоренностей, потому что ситуация заходит уже в тупиковую стадию, и все понимают, что это уже дурно пахнет", — сказал политолог.

Бондаренко также не исключает, что, в контексте попыток решения конфликта на востоке Украины, в 2018 году все же будет введена миротворческая миссия ООН в Донбасс.

"Вполне возможно. О миротворцах уже говорят все, кроме, наверное, Арсена Авакова, который заявляет, что минские договоренности себя изжили", — отметил эксперт.

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Более пессимистический прогноз по ситуации в Донбассе сделал Бортник. Он считает, что во второй половине следующего года ситуация на востоке страны обострится еще больше.

"Я думаю, что в первой половине 2018 года вряд ли стоит ожидать решения конфликта в Донбассе, она будет находиться в нынешнем ключе, с ситуативными, локальными эскалациями. Но во второй половине года резко возрастет вероятность эскалации конфликта, боевых действий", — сказал он, добавив, что это может быть связано с тем, что США намерены принять новый расширенный пакет санкций в отношении РФ, с выборами президента РФ в 2018 году, а также началом подготовки к президентским и парламентским выборам в Украине.