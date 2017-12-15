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    Новинский о правах русскоязычных граждан и развитии украинского языка

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    Закон об образовании: как поссориться с соседом? (347)

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    Член парламентской фракции отметил, что право граждан заключается в том, чтобы изучать государственный язык в том объеме, в котором они хотят это делать.
    Вадим Новинский о законе об образовании. Видео
    Канал на Youtube 112 Украина

    Изменения в закон об образовании должны позволить русскоязычным гражданам учиться на родном языке, не ущемляя развития украинского языка, заявил народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

    фото из открытых источников
    Deutsche Welle: что будет с русским языком в Украине?

    Политик напомнил, что его фракция не голосовала за данный законопроект и выступала против его подписания президентом Украины.

    "Там четко сказано, что государство должно обеспечить образование на государственном языке на должном уровне. То есть, развитие украинского языка – это обязанность государства. Но право граждан – изучать государственный язык в том объеме, в котором они хотят это делать", — прокомментировал Новинский рекомендации Венецианской комиссии, отметив, что в них указано о необходимости продлить переходной период.

    "Изменить 7 статью, либо ввести новую какую-то статью, которая будет позволять русскоязычным гражданам получать образование на родном языке, не ущемляя ни в коем случае развитие украинского языка", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

    Венецианская комиссия ранее поддержала аргументацию Киева в части претензий властей Венгрии, которые заявляют, что закон об образовании сужает права национальных меньшинств. 11 декабря Венецианская комиссия опубликовала решение о языковых положениях закона Украины "Об образовании". Документ содержит ряд рекомендаций для Украины, однако в нем отмечается, что права венгров и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений в "языковую статью" закона.

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    Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу 28 сентября.

    Глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. По его словам, закон нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что якобы приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих в Украине.

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    Напомним, ПАСЕ большинством голосов 12 октября приняла резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. В Украине резолюцию раскритиковали, отметив, что она не предполагает правовых последствий, а также не учитывает аргументы Киева. 

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