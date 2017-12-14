Deutsche Welle: что будет с русским языком в Украине?

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Украина готова внести поправки в статью 7 нового закона "Об образовании", чтобы не нарушать права нацменьшинств на получение среднего образования на родном языке. Такая рекомендация содержится в заключении Европейской комиссии за демократию через право при Совете Европы (Венецианская комиссия), которое было обнародовано в пятницу, 8 декабря, в Венеции. Официальный Киев называет справедливыми замечания и рекомендации Венецианской комиссии. При этом четкой позиции украинских властей в отношении языков, не являющихся официальными языками ЕС, в том числе русского, пока нет", — говорится в татье Deutsche Welle.

Политика и языки

"На проведении экспертизы Венецианской комиссией закона "Об образовании", за который в начале сентября 2017 года проголосовала Верховная рада, настаивала именно украинская сторона. Таким образом, Киев хотел нивелировать "политическую обеспокоенность" соседних стран, в частности Венгрии и Румынии. Их возмутило то, что в новом законе языком образования на Украине, в том числе для школ нацменьшинств, является государственный украинский язык. Согласно седьмой статье закона об образовании, с 2020 года дети из семей нацменьшинств смогут учиться на родном языке только в начальной школе. Начиная с 5-го класса, весь учебный процесс будет осуществляться на украинском языке, а языки нацменьшинств будут преподаваться только как отдельный предмет", — напомнила автор публикации Лилия Ржеутская.

"Украинская сторона очень рассчитывала на Венецианскую комиссию, ведь на карту были поставлены дальнейшие взаимоотношения Украины с ЕС и НАТО. Поскольку после принятия украинского закона "Об образовании" министерство иностранных дел Венгрии заявило, что будет блокировать любое дальнейшее сближение Украины с ЕС и НАТО из-за языкового вопроса в статье 7 этого закона", — говорится в статье.

"Венецианская комиссия на стороне справедливости, и называется это "демократия через право". Поэтому мы обратились и получили результат. Над его реализацией и будем работать с общинами. Точка ", — написал в Twitter после обнародования рекомендации министр иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин.

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Член комитета Верховной рады по иностранным делам, председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев считает, что у официального Будапешта после рекомендации Венецианской комиссии больше не должно быть вопросов по поводу украинского образовательного закона. "Венгерские и румынские политики не получили для себя ничего. Нет рекомендации менять статью номер 7, из-за которой Венгрия устроила шантаж евроинтеграцией. Есть рекомендация уточнить нормы о языках нацменьшинств в будущем законе о среднем образовании", — написал на своей странице в Facebook Владимир Арьев.

Готовы менять

В свою очередь министерство образования и науки (МОН) Украины уже заявило, что считает сбалансированными и конструктивными рекомендации Венецианской комиссии относительно языковой статьи в законе "Об образовании" и намерено их придерживаться. "Министерство образования и науки Украины готово содействовать детализации статьи 7 в законе" Об общем среднем образовании", а также соглашается с рекомендацией о продлении переходного срока для имплементации. С педагогической точки зрения продолжения переходного периода является обоснованным и МОН полностью готово поддержать эту рекомендацию", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас закон "Об образовании" определяет, что языковая статья должна вступить в силу в 2020 году. В МОН говорят, что готовы работать над дальнейшей разработкой различных подходов к обучению меньшинств, с учетом их образовательных потребностей.

Украинский обязательно

В парламентском комитете Украины по вопросам образования и науки считают, что Венецианская комиссия прислушалась к позиции украинской стороны о важной роли государственного языка для обучения, включая и представителей нацменьшинств, говорится в статье.

Член этого комитета Тарас Кремень убежден, выводы Венецианской комиссии являются приемлемыми для Украины и политически неангажированными. "Без надлежащего финансирования школы, без модернизации, эффективной переподготовки учителей и кадровых ротаций, украинская школа не сможет быть эффективной. Мы должны работать, чтобы на местах компактного проживания нацменьшинств была возможность и желание учить украинский язык. Надо использовать и украинское законодательство, и международный опыт, чтобы у всех были равные права и возможности", — сказал DW Тарас Кремень.

По данным министерства образования и науки, в Украине сейчас работают 176 школ, где преподавание ведется полностью на венгерском языке. В основном они расположены в Закарпатской области. По словам Тараса Кремня, большинство детей, которые там учатся, вообще не знают украинского языка. По официальной статистике Украинского центра оценивания качества образования, в 2016 году более 36 процентов выпускников Закарпатья сдали внешнее независимое тестирование по украинскому языку с результатом от 1 до 3 баллов по 12-балльной шкале. "Билингвизм мог бы быть выходом для этих детей", — считает Кремень.

Русский язык как замечание, но не рекомендация

Эксперт группы "Образование" экспертной инициативы "Реанимационный пакет реформ" Иван Примаченко считает, что заключение Венецианской комиссии относительно языкового вопроса в закон "Об образовании" открывает пространство для диалога между всеми заинтересованными, чтобы найти баланс между изучением украинского языка и языка нацменьшинств.

Но, по его мнению, в Украине могут быть проблемы с одним замечанием Венецианской комиссии относительно преподавания в украинских школах на русском языке. В частности, эксперты Венецианской комиссии указывают на то, что новый закон Украины "Об образовании" не предоставляет никаких решений для языков, не являющихся официальными языками ЕС, в частности для русского, наиболее используемого негосударственного языка. Эксперты Венецианской комиссии указывают, что может возникнуть вопрос дискриминации. "Русский язык на Украине и так хорошо защищен. В условиях войны вряд ли русский язык будут еще больше защищать. Хотя этот вопрос на Украине очень дискуссионный и довольно сложный", — считает Примаченко.

Координатор образовательной программы общественной организации "Опора" Наталья Матковская полагает, что это замечание Венецианской комиссии о русском языке в украинской образовательной системе может поднять новую волну возмущения законом "Об образовании" на международном уровне, поэтому Украина должна уже готовиться к такому вызову. Вместе с тем в министерстве образования и науки Украины полагают, что в заключительном пункте выводов Венецианской комиссии содержатся четкие рекомендации, по которым Совет Европы будет проводить мониторинг их имплементации Украиной, но русский язык в этих рекомендациях не упоминается, говорится в статье.