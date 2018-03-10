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    ВНО

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Инструкторы внешнего независимого оценивания (ВНО) открывают пакет с заданиями по математике в специализированной школе Шевченковского района в Киеве
    Появилось новое доказательство демографического кризиса в стране
    10:52 08.01.2018
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    Директор департамента высшего образования Минобразования Олег Шаров подчеркнул, что ВНО позволяет государству выбрать лучших абитуриентов на бюджетные места.
    Русский язык
    Из перечня предметов ВНО исключен русский язык
    09:36 13.09.2017
    433Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    В список утвержденных предметов попали: украинский язык и литература; история Украины; математика; биология, география, физика, химия; английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.
    Внешнее независимое тестирование. Архивное фото
    Определены пороговые баллы ВНО для вступления в вузы
    21:01 14.04.2017
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    По информации пресс-службы УЦОКО, рабочая группа Украинского центра по вопросам установления порога "сдал/не сдал" и определение результатов участников пробного ВНО установила пороговый балл по каждому предмету.
    Экзамен в школе. Архивное фото
    Вступил в силу закон, позволяющий переселенцам поступать в вузы без ВНО
    06:58 04.06.2016
    852Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    По словам директора департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Надежды Оксенчук, выпускники Донецкой и Луганской областей смогут сдать государственную итоговую аттестацию и получить документ государственного образца о полном общем среднем образовании.
    Верховная Рада Украины
    Рада вдвое увеличила расходы на ВНО
    16:07 17.05.2016
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    В настоящее время на проведение внешнего независимого оценивания в бюджете предусмотрено 29,8 млн грн. Во вторник парламент поддержал правительственный законопроект об увеличении расходов на 30 млн грн.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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