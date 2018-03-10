По информации пресс-службы УЦОКО, рабочая группа Украинского центра по вопросам установления порога "сдал/не сдал" и определение результатов участников пробного ВНО установила пороговый балл по каждому предмету.
По словам директора департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Надежды Оксенчук, выпускники Донецкой и Луганской областей смогут сдать государственную итоговую аттестацию и получить документ государственного образца о полном общем среднем образовании.
В настоящее время на проведение внешнего независимого оценивания в бюджете предусмотрено 29,8 млн грн. Во вторник парламент поддержал правительственный законопроект об увеличении расходов на 30 млн грн.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".