Стало известно, сколько выпускников в Украине хотят пройти ВНО на русском

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Количество желающих сдавать внешнее независимое оценивание на украинском языке увеличивается, заявила директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий.

"Количество лиц, которые выбирают украинский язык, увеличивается… Русский язык присутствует. Если анализировать по этому показателю, то, наверное, русский язык составляет около 4% всего по стране", — сказал Карадий.

По словам Карандия, наибольшее количество желающих сдать тестирование на русском — в Донецкой области (около 20%), в Луганской (16%), в Одесской и Запорожской областях (по 12%).

"Во всех остальных областях этот показатель меньше 10%, а в половине областей — меньше 5%", — добавил чиновник.

Кроме того, участники внешнего тестирования будут сдавать экзамены и на языках национальных меньшинств: венгерском (1436 тестов), румынском (677 тестов), молдавском (233 теста) и польском (12 тестов). При этом, как отметил Карандий, ни один участник ВНО не изъявил желание проходить тестирование на крымскотатарском языке.

Ранее сообщалось, что в Украине стартовала регистрация для участия во внешнем независимом оценивании (ВНО).