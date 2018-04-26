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    Общество

    Стало известно, сколько выпускников в Украине хотят пройти ВНО на русском

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    По словам директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадима Карандия, наибольшее количество желающих сдать тестирование на русском - в Донецкой области (около 20%), в Луганской (16%), в Одесской и Запорожской областях (по 12%).
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    УНИАН

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Количество желающих сдавать внешнее независимое оценивание на украинском языке увеличивается, заявила директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий.

    Русский язык
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    "Количество лиц, которые выбирают украинский язык, увеличивается… Русский язык присутствует. Если анализировать по этому показателю, то, наверное, русский язык составляет около 4% всего по стране", — сказал Карадий.

    По словам Карандия, наибольшее количество желающих сдать тестирование на русском — в Донецкой области (около 20%), в Луганской (16%), в Одесской и Запорожской областях (по 12%).

    "Во всех остальных областях этот показатель меньше 10%, а в половине областей — меньше 5%", — добавил чиновник.

    Кроме того, участники внешнего тестирования будут сдавать экзамены и на языках национальных меньшинств: венгерском (1436 тестов), румынском (677 тестов), молдавском (233 теста) и польском (12 тестов). При этом, как отметил Карандий, ни один участник ВНО не изъявил желание проходить тестирование на крымскотатарском языке.

    Ранее сообщалось, что в Украине стартовала регистрация для участия во внешнем независимом оценивании (ВНО).

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