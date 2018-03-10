Коррупция, халатность и пресловутое кумовство, наблюдаемое сплошь и рядом, ни с одной из реформ никуда так и не делись, а миллионные хищения в государстве беспокоят даже западных партнеров официального Киева.
Наибольшая проблема заключается в том, что у властей нет видения, как должна развиваться главная детская клиника страны. Об этом в эфире "ГС" заявил президент международного благотворительного фонда "Здоровье украинского народа" Сергей Сошинский.
Директор госпредприятия "Укрмедпроектбуд" Дмитрий Шутовский сообщил, что предприятие просило деньги на кровлю, однако власти их так и не выделили, вследствие чего вода залила 11 этажей недостроенного здания.
Утром на территории больницы "Охматдет" горел Центр детской кардиологии. Как заявил в эфире радиостанции Голос Столицы спикер Центра Сергей Нагорянский, никто не пострадал, здоровью маленьких пациентов в связи с пожаром ничего не угрожает.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".