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    Киевская детская больница "Охматдет"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Национальная полиция
    В Киеве разыскивают несовершеннолетнюю, которая сбежала из больницы
    03:38 05.01.2018
    182
    По данным правоохранителей, девушка может вести бродяжнический образ жизни, находиться возле магазинов, кафе-баров, в местах сбора молодежи.
    Взятка. Архивное фото
    Как украсть миллион у нищей страны? Спроси чиновника
    07:29 21.12.2017
    741
    Коррупция, халатность и пресловутое кумовство, наблюдаемое сплошь и рядом, ни с одной из реформ никуда так и не делись, а миллионные хищения в государстве беспокоят даже западных партнеров официального Киева.
    Оксана Корчинская vs Ольга Богомолец. Видео
    Медицинский спор. Корчинская "наехала" на Богомолец в прямом эфире 
    06:36 19.08.2017
    2774
    Нардеп-"радикал" Оксана Корчинская обвинила Ольгу Богомолец в том, что та "связалась с врачами-взяточниками в "Охматдете".
    Национальная больница Охматдет
    Строительство "Охматдета": больница стала позором украинской медицины - эксперт
    01:51 31.03.2017
    366
    Наибольшая проблема заключается в том, что у властей нет видения, как должна развиваться главная детская клиника страны. Об этом в эфире "ГС" заявил президент международного благотворительного фонда "Здоровье украинского народа" Сергей Сошинский.
    Детская больница Охматдет
    Кто виноват и что делать с русским вопросом в Украине
    11:57 19.08.2016
    491925 лет Независимости. Праздничное похмелье
    Все происходящее в стране говорит о том, что от межгосударственного похолодания отношений с РФ мы переходим к стадии гонений на русскоязычных и начинаем действовать по схеме "Взять русских за язык".
    Национальная больница Охматдет
    Скандал вокруг "Охматдета": арестованы два экс-директора госпредприятий
    06:19 29.07.2016
    782Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    По делу проходят три бывших директора заказчика и подрядчика проекта - "Укрмедпроектбуда" и "Укрпрофмеда". Два из них арестованы, третий находится на лечении.
    Национальная больница Охматдет
    СБУ раскрыла миллионные хищения средств в детской больнице "Охматдет"
    20:32 21.07.2016
    536
    В СБУ сообщили, что по предварительному сговору с должностными лицами бизнесмены искусственно завысили стоимость оборудования и работ в больнице "Охматдет" на 9,2 миллиона гривен.
    Охматдет. Архивное фото
    В новом корпусе "Охматдета" в Киеве полопались фасады
    10:48 03.06.2016
    297
    Директор госпредприятия "Укрмедпроектбуд" Дмитрий Шутовский сообщил, что предприятие просило деньги на кровлю, однако власти их так и не выделили, вследствие чего вода залила 11 этажей недостроенного здания.
    На территории Охматдета в Киеве горел центр детской кардиохирургии
    Подробности пожара в Центре детской кардиологии на территории "Охматдета"
    16:03 04.11.2015
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    Утром на территории больницы "Охматдет" горел Центр детской кардиологии. Как заявил в эфире радиостанции Голос Столицы спикер Центра Сергей Нагорянский, никто не пострадал, здоровью маленьких пациентов в связи с пожаром ничего не угрожает.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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