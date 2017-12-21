Как украсть миллион у нищей страны? Спроси чиновника

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Коррупция, борьбу с которой так активно имитирует власть, давно и прочно закрепилась практически во всех сферах жизни украинцев. Воруют все: от лопат на местах, как это произошло недавно с пожарным в Днепропетровской области, до миллионов в различной валюте — на верхах. Одним из ярких последних примеров стал скандал с хищениями на спутнике "Лыбидь". Подробнее о том, где и сколько воруют в Украине — в обзоре РИА Новости Украина.

Спутник и оффшоры

Зависшая ситуация с украинским спутником "Лыбидь" на днях получила развитие. Спутник планировали запустить на ракете "Зенит-3SLB" с Байконура еще в 2011 году, однако позднее вывод на орбиту и начало эксплуатации откладывался вплоть до второй половины 2018 года. Недавно же в СМИ появилась информация, что в Украине украли $8 млн, выделенные "Лыбидь".

Напомним, ГП "Укркосмос" и канадская компания MDA подписали контракт по созданию первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь" еще в мае 2010 года. MDA должна была построить спутник для "Укркосмоса", но в сентябре этого года, как пишет "Громадське", канадцы заявили о выходе из проекта.

Издание уточняет, что канадцы больше не согласны на сотрудничество из-за хищения 8 миллионов долларов.

"Реально, была проблема — утраченные деньги на Кипре… Средства, взятые под государственные гарантии Украины, в Канаде двигались через финансового посредника. Именно это, по моему мнению, и по мнению специалистов, было основной причиной провала проекта и отсутствия старта в 2012 году", — рассказал бывший председатель Государственного космического агентства Любомир Сабадош.

Деньги, о которых упомянул Сабодаш, — это 8 миллионов американских долларов, которые потеряла сейшельская компания-посредник Briklin Limited. Примечательно, что эта фирма появилась в проекте в 2011 году по инициативе украинской стороны и стала посредником между канадской стороной и украинским "Южмашем", который должен был построить ракету-носитель "Зенит" для вывода спутника на орбиту. Вместе с тем 8 млн дол, которые Briklin Limited должна была передать "Южмашу", попросту исчезли. По словам Сабодаша, украденные деньги не позволили "Южмашу" достроить ракету, вследствие чего спутник так и не был выведен на орбиту. Действующий же глава Госкосмического агентства Павел Дегтяренко отмечает, что и сам задается вопросом, откуда в проекте взялся сейшельский посредник.

Миллионы на "Охматдете"

В минувшем году сотрудники Службы безопасности Украины выявили факт хищения чиновниками и предпринимателями более 9 млн грн в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве.

Как выяснилось, в течение 2012-2014 годов специализированное государственное предприятие получило из бюджета средства на закупку медицинского оборудования и достройку детской больницы. Для реализации задач чиновники заключили договор с частной коммерческой структурой, но по предварительному сговору с должностными лицами бизнесмены искусственно завысили стоимость оборудования и работ на 9,2 миллиона гривен.

Подозрения были предъявлены трем фигурантам, а позднее по делу о миллионных хищениях Печерский районный суд Киева арестовал двух из трех бывших директоров подчиненного МОЗ ГП "Укрмедпроектбуд" и ООО "Укрпрофмед".

Хищения в Донбассе

Не гнушаются воровать и в Донбассе. В минувшем году на фортификационных сооружениях в Донецкой области, по данным Нацполиции, украли 7 миллионов гривен.

Сообщалось, что подрядные общества вместо железобетонных конструкций использовали значительно дешевые морские металлические контейнеры. Так, коммерческие структуры строили командно-наблюдательные пункты и блиндажи на территории Володарского, Тельмановского, Волновахского районов, а вот договор на проведение работ заключили с одним из управлений Волынской ОГА.

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Несмотря на использование других материалов, чиновники оборонного ведомства одного из управлений Волынской ОГА и строительных организаций подписали документы на выделение денег из бюджета. Через ощутимое уменьшение затрат на строительство чиновники и смогли присвоить 7 млн гривен.

$10 млн на ядерной установке

Еще одно громкое хищение в этом году выявили при строительстве ядерной установки "Источник нейтронов" в ННЦ "Харьковский физико-технический институт". По данным генерального прокурора Юрия Луценко, около 10 миллионов долларов, выделенных на строительство объекта, выводились через 5 фирм-подрядчиков с признаками фиктивности.

"Как только завершатся процессы, которые установят фиктивность этих компаний, мы предъявим обвинение тем, кто подписывал документы и побудил бухгалтеров к определенным действиям. Это касается и руководства учреждения", — заявлял летом генпрокурор.

Сотрудникам Физико-технического института грозит уголовная ответственность.

Отметим, что в 2016 году в открытии "Источника нейтронов" в институте принимал участие и президент Петр Порошенко.

Скандальная "Стена"

В очередной раз в этом году произошел и скандал с нашумевшим проектом по обустройству российско-украинской государственной границы, известного как проект "Стена". Летом этого года оказалось, при при выполнении работ по проекту растратили и присвоили более 100 млн гривен.

Как уточняли в ГПУ, в течение 2016-2017 годов в результате противоправной деятельности служащих Госпогранслужбы и частных предпринимателей при инженерно-техническом обустройстве границы с РФ, территорий, прилегающих к районам проведения АТО и Крыма, "путем приобретения в пользу государственного органа товаров, работ и услуг, осуществлены растрата и присвоение бюджетных средств в сумме более 100 млн грн".

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Всего по делу о хищениях задержали восемь человек. Напомним, что одним из идеологов построения укреплений на границе с Россией был Арсений Яценюк, возглавлявший после Евромайдана правительство.

По данным открытых источников интернет