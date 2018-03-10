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    Оксана Корчинская

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Депутаты "Свободы" и "Нацкорпуса" требуют отобрать святыни УПЦ
    12:53 22.01.2018
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    Несколько народных депутатов от ВО "Свобода" и "Национального корпуса" направили обращение в Совет национальной безопасности и обороны, Минюст и Минкульт, в котором требуют признать деятельность УПЦ "антигосударственной".
    Врач. Архивное фото
    Медреформа в действии. Как выбрать себе врача?
    17:17 14.01.2018
    1417Медреформа или медицинский геноцид?
    Без единого реестра пациентов первичное звено медицинской системы не может начать работать в рамках медреформы, подчеркнула замглавы комитета ВР по вопросам здравоохранения.
    Оксана Корчинская vs Ольга Богомолец. Видео
    Медицинский спор. Корчинская "наехала" на Богомолец в прямом эфире 
    06:36 19.08.2017
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    Нардеп-"радикал" Оксана Корчинская обвинила Ольгу Богомолец в том, что та "связалась с врачами-взяточниками в "Охматдете".
    Патрульная полиция. Архивное фото
    Хроника 18 февраля: конец коалиции, арест патрульного, убившего пассажира BMW
    09:28 19.02.2016
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    Накануне парламентская фракция "Самопомич" заявила о выходе из коалиции и начале формирования новой оппозиционной силы. В этот же день Рада приняла законы, необходимые для установления безвизового режима с ЕС.
    Заседание Верховной Рады
    В Раде предлагают штрафовать за использование слова "Россия"
    12:47 07.07.2015
    35195Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Предлагается запретить использовать термины в официальных документах органов государственной власти, в публичных выступлениях должностных лиц, при освещении любой информации и создании информационных материалов о Российской Федерации.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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