Несколько народных депутатов от ВО "Свобода" и "Национального корпуса" направили обращение в Совет национальной безопасности и обороны, Минюст и Минкульт, в котором требуют признать деятельность УПЦ "антигосударственной".
Накануне парламентская фракция "Самопомич" заявила о выходе из коалиции и начале формирования новой оппозиционной силы. В этот же день Рада приняла законы, необходимые для установления безвизового режима с ЕС.
Предлагается запретить использовать термины в официальных документах органов государственной власти, в публичных выступлениях должностных лиц, при освещении любой информации и создании информационных материалов о Российской Федерации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".